15 удивительных фрагментов московского метро

Иностранцев водят в столичное метро на экскурсии. Это правильно: в других странах оно выполняет только транспортную функцию, и лишь в России подземка за годы существования стала необычным музеем всякой всячины.



«Маяковская»

«Площадь Революции»

«Охотный Ряд»

«Достоевская»

«Курская»

«Менделеевская»

«Марксистская»

«Парк Победы»

«Киевская»

«Трубная»

«Добрынинская»

«Римская»

«Петровско-Разумовская»

«Отрадное»

«Новокузнецкая»