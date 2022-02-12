15 удивительных фрагментов московского метро

Иностранцев водят в столичное метро на экскурсии. Это правильно: в других странах оно выполняет только транспортную функцию, и лишь в России подземка за годы существования стала необычным музеем всякой всячины.
«Маяковская»
Замоскворецкая линия
Станция, открывшаяся в 1938 году и оформленная в стиле ар-деко, — своего рода памятник золотому веку воздухоплавания. 34 купола украшены мозаиками по эскизам Александра Дейнеки на темы полетов и неба. Арочные перекрытия из нержавеющей стали созданы на заводе «Дирижаблестрой» в Долгопрудном на оборудовании, предназначенном для производства каркаса цельнометаллических дирижаблей Циолковского, которым так и не суждено было сойти с конвейера. Если по желобку дуги с силой пустить вверх монету, она может прокатиться до противоположного конца арки.
«Площадь Революции»
Арбатско-Покровская
76 бронзовых скульптур, украшающих станцию, — это 20 повторяющихся образов советских тружеников и защитников родины. Чтобы вписать фигуры в арки, скульпторам пришлось изобразить их в согбенном положении. В 1938 году даже ходила шутка: «Советский народ либо сидит, либо стоит на коленях», но Сталин одобрял: «Как живые». Одним из натурщиков был курсант военно-морского училища Олимпий Рудаков, который спустя 15 лет, будучи уже капитаном 1-го ранга, станцевал вальс с королевой Великобритании Елизаветой II в день ее коронации. Он позировал для фигуры матроса-сигнальщика.
«Охотный Ряд»
Сокольническая
Стены станционного зала облицованы светло-серым мрамором, но небольшой участок в районе первого вагона в сторону «Бульвара Рокоссовского» покрыт невзрачной бело-желтой керамической плиткой. Такое впечатление, что горе-строители что-то недоделали или залатали. Однако кусок плиточного покрытия сохранили специально — в память о том, какой была станция первой линии метрополитена с момента ее открытия в 1935 году и до 2007-го.
«Достоевская»
Люблинско-Дмитровская
Художник Иван Николаев стремился максимально «соответствовать глубине и трагичности» творчества писателя, поэтому оформил станцию изображениями самых драматичных сцен из романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». На стенах можно насчитать с десяток смертей.
«Курская»
Кольцевая
Надпись «Курская Большого кольца 1945–1949» на литой фигурной решетке на путевой стене напоминает о планах развития метро конца 1940-х годов. Тогда предполагалось построить Малую кольцевую линию в рамках Бульварного кольца.
«Менделеевская»
Серпуховско-Тимирязевская
Бронзовая скульптура собаки в вестибюле станции — поставленный на деньги артистов и зоозащитников памятник бродячему псу по кличке Мальчик. Жившая при станции собака была заколота хозяйкой стаффордширского терьера в 2001 году. Памятник «Сочувствие» посвящен всем бездомным животным.
«Марксистская»
Калининско-Солнцевская
Светильники зала выполнены в форме спирали из вертикально расположенных люминесцентных ламп. Такой дизайн символизирует одно из положений диалектического материализма — поступательное движение от низших форм к высшим, развитие по спирали. Маркс сформулировал этот принцип, переосмыслив диалектику Гегеля.
«Парк Победы»
Арбатско-Покровская
Московское метро — «парк юрского периода» для палеонтологов. Мрамор, использованный в оформлении многих станций, богат окаменелыми останками аммонитов, белемнитов и прочих доисторических головоногих моллюсков. На «Парке Победы» самое большое количество крупных раковин. Некоторые из них достигают 50 см в диаметре, хотя в основном размер окаменелостей в метро не превышает 10–15 см.
«Киевская»
Кольцевая
На мозаике «Борьба за Советскую власть на Украине» на одной из колонн изображен партизан с мобильником, КПК и ноутбуком. Так шутят. На самом деле боец управляется с военно-полевым телефоном УНА. Тяжелую трубку солдат держит двумя руками. Перед ним — ящик, в котором смонтирован аппарат. Однако шутка не так уж нелепа: подобные телефоны начали выпускать только в 1928 году, спустя шесть лет после окончания Гражданской войны.
«Трубная»
Люблинско-Дмитровская
Центральный зал станции украшают витражи работы Зураба Церетели с изображенными на них церквями и соборами русских городов. В 2007 году, как только станция открылась, пассажиры отметили странное отсутствие крестов на куполах и по-партизански стали прикреплять в нужных местах к стеклам витражей медные нательные крестики. Руководство метро этому не препятствовало, так что сейчас на творениях Церетели можно насчитать с дюжину «народных» крестов.
«Добрынинская»
Кольцевая
На боковом мозаичном панно в наземном вестибюле изображен «Парад советских спортсменов»: физкультурники из спортивного клуба «Динамо» несут портрет Гагарина. Станция была открыта 1 января 1950 года. Тогда будущему космонавту не было и 16 лет. Изначально спортсмены несли портрет Сталина, но во времена хрущевской оттепели «вождя народов» стали активно «изгонять» из Московского метрополитена. Так на плакате в руках демонстрантов появился первый космонавт.
«Римская»
Люблинско-Дмитровская
Единственная станция с действующим фонтаном. Скульптурная композиция в торце станции изображает младенцев Ромула и Рема, забравшихся на упавшую колонну. Вода течет по торцевой стенке. С фонтаном не все было гладко: из-за высокой влажности стены и потолок поначалу покрывались мхом, поэтому воду периодически отключали. Но сейчас проблему решили, фонтан работает.
«Петровско-Разумовская»
Серпуховско-Тимирязевская
Вертикальные ниши широких мраморных колонн декорированы симметричными спилами породы, прожилки в которой образуют разнообразные рисунки. При известной доле фантазии в мраморе можно увидеть изображения гуманоидов.
«Отрадное»
Серпуховско-Тимирязевская
Свод станционного зала разделяют перегородки, украшенные панно в стиле примитивизм. На масштабном «полотне» под названием «1812 год» изображена атака гренадеров. Если посчитать ноги, то окажется, что на шесть воинов их всего 11. «Инвалид» — третий слева.
«Новокузнецкая»
Замоскворецкая линия
По одной из версий, монументальные скамейки в зале были вывезены из первого храма Христа Спасителя перед сносом. По другой — изготовлены из снятого с него мрамора. Этому мрамору, можно сказать, повезло, а вот большинство мемориальных плит с именами героев войны 1812 года тогда пустили на крошку для покрытия дорожек в московских парках.
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