Что скрывают от всего мира в роскошных офисах а-ля Версаль фармацевты Китая

Штаб-квартира Harbin Pharmaceutical Group.

Дворец главного офиса компании в ночное время суток.

Строительство роскошных офисов обошлось в 15 миллионов долларов США.

Коридоры здания сделаны сплошь из ценного дерева и инкрустированы золотой фольгой.

Общественность возмутили столь неприкрытые излишества в оформлении интерьра фармацевтической фабрики.

Руководство не нашло денег на нормальную канализацию, а на роскошный дворец - пожалуйста.

Компания заявила, что фотографии демонстрируют не помещения компании, а убранство музея.

Вопрос о том, почему фармацевтическая компания украсила столь пышно секцию художественного музея завода, остался без комментариев.

Отвлечь внимание общественности от этого скользкого вопроса не удалось.

Harbin Pharmaceutical - не единственное предприятие в Китае, чьи растраты вызывают множество неудобных вопросов.

Население Китая недовольно состоянием системы здравоохранения в целом.