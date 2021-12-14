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Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма

Вайшали и его друг и коллега Наян – художники из Индии, которые работают с бумагой. Они делают бумажных птиц и расписывают их акварелью. Получаются весьма реалистичные миниатюры.

А всё благодаря используемой технике многослойной резки бумаги – получается трёхмерная фигурка. На изготовление одной птицы у мастеров уходит 4-8 часов, а размер бумажных птиц всего 1,8 см в высоту.

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма

1. Голубая сойка

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Певчая птица.
2. Павлин

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Самая красивая птица в мире.
3. Большой индийский калао

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Большой индийский носорог.
4. Белоголовый сип

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Крупная хищная птица.
5. Колибри

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Самая маленькая птица в мире.
6. Фламинго

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Крупная птица с красивыми перьями.
7. Большой баклан

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Ныряющая морская птица.
8. Белоголовый орлан

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Ныряющая морская птица.
9. Голубоногая олуша

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Обитатель тёплых морей.
10. Малая зелёная щурка

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Бумажная птица от индийского художника.
11. Сорока

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Удивительная бумажная птица.
12. Белый голубь

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Символ свободы.
13. Воробей

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Самая непритязательная из птиц.
14. Желтоголовый королёк

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Маленькая певчая птица.
15. Чешуйчатая райская птица

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Чудная райская птица.
16. Ткач-байя

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Самый искусный архитектор в природе.
17. Удод

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Маленькая яркоокрашенная птица.
18. Зимородок

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


Птица с необычайно яркой краской.


19. Бенгальская сизоворонка

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


«Синяя птица.»
20. Петух

Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма


«Важная птица».

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