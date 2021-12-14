Трёхмерные фигурки птиц размером меньше дюйма

Вайшали и его друг и коллега Наян – художники из Индии, которые работают с бумагой. Они делают бумажных птиц и расписывают их акварелью. Получаются весьма реалистичные миниатюры.

А всё благодаря используемой технике многослойной резки бумаги – получается трёхмерная фигурка. На изготовление одной птицы у мастеров уходит 4-8 часов, а размер бумажных птиц всего 1,8 см в высоту.

1. Голубая сойка



Певчая птица.

2. Павлин



Самая красивая птица в мире.

3. Большой индийский калао



Большой индийский носорог.

4. Белоголовый сип



Крупная хищная птица.

5. Колибри



Самая маленькая птица в мире.

6. Фламинго



Крупная птица с красивыми перьями.

7. Большой баклан



Ныряющая морская птица.

8. Белоголовый орлан



Ныряющая морская птица.

9. Голубоногая олуша



Обитатель тёплых морей.

10. Малая зелёная щурка



Бумажная птица от индийского художника.

11. Сорока



Удивительная бумажная птица.

12. Белый голубь



Символ свободы.

13. Воробей



Самая непритязательная из птиц.

14. Желтоголовый королёк



Маленькая певчая птица.

15. Чешуйчатая райская птица



Чудная райская птица.

16. Ткач-байя



Самый искусный архитектор в природе.

17. Удод



Маленькая яркоокрашенная птица.

18. Зимородок



Птица с необычайно яркой краской.



«Синяя птица.»

20. Петух



«Важная птица».

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