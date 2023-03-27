Самые невероятные световые эффекты природы

Каким бы эффектным и масштабным ни было световое или пиротехническое шоу, ни одно из них не собирает столько зрителей, сколько вызванные игрой света явления природы. Пожалуй, самым известным из них является солнечное затмение. Как только о его приближении сообщается в новостях, ученые, фотографы, да и просто любители зрелищных представлений начинают готовиться к грандиозному небесному шоу.



Однако ждать по нескольку лет этого светового явления и занимать c утра место, и все лишь для того чтобы в час икс поднять головы вверх, вовсе необязательно. У природы в запасе есть множество других невероятных «шоу со светом», ради которых стоит отправиться даже на край света.









Фитопланктон, атолл Вааду, Мальдивы

Каньон Антилопы, Аризона, США

Водопад Хорстейл, Йосемити, США

Северное сияние, Альберта, Канада

Огненные шары Наг, Таиланд, Лаос

Светлячки, Новая Зеландия

Световые столбы, Вайоминг, США

Молнии, Венесуэла

Блуждающие огни, Марфа, США

Манхэттенхендж, Нью-Йорк, США