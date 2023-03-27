Самые невероятные световые эффекты природы

Каким бы эффектным и масштабным ни было световое или пиротехническое шоу, ни одно из них не собирает столько зрителей, сколько вызванные игрой света явления природы. Пожалуй, самым известным из них является солнечное затмение. Как только о его приближении сообщается в новостях, ученые, фотографы, да и просто любители зрелищных представлений начинают готовиться к грандиозному небесному шоу.
Однако ждать по нескольку лет этого светового явления и занимать c утра место, и все лишь для того чтобы в час икс поднять головы вверх, вовсе необязательно. У природы в запасе есть множество других невероятных «шоу со светом», ради которых стоит отправиться даже на край света.
Фитопланктон, атолл Вааду, Мальдивы
С наступлением темноты побережье атолла Вааду подсвечивается фантастическим голубым светом. Оригинальную подсветку создается фитопланктон. Под воздействие прибрежных волн они начинают светиться.
Каньон Антилопы, Аризона, США
В зависимости от времени года и времени суток гигантские щели в песчаных скалах выглядят по-разному. Весной и осенью солнечные лучи проникают до самого дна каньона, меняя палитру красок и рождая самые разные образы.
Водопад Хорстейл, Йосемити, США
С середины по конец февраля на несколько минут во время захода солнца водопад Хорстейл окрашивается в оранжево-красные цвета, становясь похожим на огненный поток. Феномен связан с преломлением света: он образуется за счет того, что в определенный период потоки воды отражают солнечные лучи таким образом, что водопад напоминает скорее раскаленную лаву.
Северное сияние, Альберта, Канада
Увидеть этот природный феномен можно не только в скандинавских странах. Но также, например, в России, на Аляске и в Канаде. В период с сентября по октябрь и с марта апрель небо северной Альберты переливается невероятными яркими красками.
Огненные шары Наг, Таиланд, Лаос
Раз в год на реке Меконг в Таиланде и в Лаосе из воды поднимаются светящиеся шары размером 10-20 метров. До конца природа этого феномене неизвестна. Предполагается, что шары возникают из-за брожения переносимой рекой взвеси, которая возгорается при определенных атмосферных условиях.
Светлячки, Новая Зеландия
Пещеры Вайтомо заселены особым видом светлячков, превращающих своды гротов в звездное небо. Популяцию светлячков Arachnocampa luminosa можно встретить исключительно в этой части земного шара.
Световые столбы, Вайоминг, США
При низких температурах и определенном атмосферном давлении могут образовываться световые столбы. Их создают крошечные кристаллы льда, плавающие в воздухе, которые отражают под определенным углом солнечный свет.
Молнии, Венесуэла
Приблизительно по 10 часов в сутки в месте, где река Кататумбо впадает в озеро Маракибо, происходит шторм. Небо здесь практически постоянно подсвечивается молниями. В отличие от других молний, разряды проходят между облаками и редко достигают земли, а также не сопровождаются раскатами грома. Предположительно, явление вызвано тем, что впадающая в озеро Маракайбо река Кататумбо проходит через болота и вымывает органические материалы, которые выделяют облака ионизированного метана. Поднимаясь на большие высоты, они сталкиваются с сильными ветрами, прибывающими из Анд, и вызывают шторм.
Блуждающие огни, Марфа, США
Блуждающие огни считаются редким природным явлением, которое можно наблюдать на болотах, полях и кладбищах. У ученых есть лишь множество гипотез возникновения этих огней. Но до сих пор природа их возникновения остается загадкой. Известно лишь, что они возникают из ниоткуда и бесследно исчезают. Они горят на высоте приподнятой руки человека и по форме напоминают шары или пламя свечи.
Манхэттенхендж, Нью-Йорк, США
На Манхэттене четыре раза в год, в декабре, январе, мае и июле, происходит явление, получившее название Манхэттенхендж. На улицах, которые идут под углом 29° к меридианам, можно увидеть, как заходит или поднимается солнце. Подобное явление также можно наблюдать и в других городах, имеющих аналогичную планировку улиц, например, в Балтиморе, Чикаго, Торонто и Монреале.
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