Города, в которые так просто не попасть

Города закрывали всегда: от врага, от чумы, от побегов. Город и создан был так, чтобы его можно было быстро закрыть, исторически. Но и в наше время в мире немало городов, которые закрыты по разным причинам.
Саров и еще 41 закрытое административно-территориальное образование РФ
«Закрытые города» и «условно закрытые города» в СССР были обычным явлением. Достаточно упомянуть Владивосток, Нижний Новгород, Самару. Сейчас статус ЗАТО оставлен лишь за городами и поселками, деятельность которых на 100% относится к оборонной промышленности или ядерной сфере. Одним из наиболее закрытых остается ключевой город военного атома Саров, появившийся на месте знаменитой Свято-Успенской Саровской пустыни, где с 1778 по 1833 год жил преподобный Серафим Саровский. Сейчас въезд в город жестко контролируется: несколько рядов колючей проволоки, следовая полоса, камеры везде. Попасть туда можно только по особым пропускам. Жители имеют право приглашать исключительно родственников. Саров – самый охраняемый в числе ЗАТО, некоторые закрытые населенные пункты можно посетить.
Мекка и Медина
Эти священные города мусульман в Саудовской Аравии запрещено посещать не мусульманам. Попасть туда можно только с группами паломников-мусульман из России. Прав человека в европейском понимании там не существует, а туризма нет, хотя как Мекка, так и Медина – интереснейшие города. В Мекке, которую пророк Мухаммед захватил в 630-ом году, находится главная святыня – Кааба – это такой большой куб, магический центр ислама, «Священный дом», собирающий верных на хадж. Кааба стоит в самой большой мечети мира Аль-Харам. В Медине жил и умер пророк Мухаммед. Там рядом с его домом находится купол пророка, а рядом с Мединой стоит первая мечеть ислама – Аль-Куба
Пхеньян
В столицу КНДР не могут попасть американцы, южнокорейцы, журналисты. Для остальных туристов въезд возможен, но только в составе ограниченной группы. Визу нужно запрашивать минимум за 4 недели до поездки. В Северной Корее туристу вообще нельзя передвигаться куда бы то ни было без гида. Но вот недавно режим немного смягчили – теперь мобильные телефоны не отбирают на въезде.
Могадишо
Три года назад приезд туриста из Канады по имени Майк вызвал переполох во властных структурах Сомали, которые совсем не контролируют половину города. Уже больше 20 лет там не прекращается гражданская война. Могадишо считается самой опасной столицей в мире. А Сомали – на втором месте самых закрытых стран после КНДР в рейтинге World Policy Journal. Прямое авиасообщение Могадишо поддерживает лишь с 6-ю странами, а в год там бывает не более 18000 иностранных граждан.
Сан-Педро-Сула
Самый опасный город на Земле. Уже несколько подряд он обгоняет по уровню убийств даже мексиканский Сьюдад-Хуарес. В Сан-Педро-Суле хозяйничают картели, а когда там отливались слитки золота для отправки в Испанию. Правда, пираты не раз разграбляли монетный двор и его пришлось переместить в местечко подальше от побережья (город стоит в 60 км от Карибского моря).
Ашхабад
Туркменистан – одна из закрытых стран мира. Начинается все с непредсказуемой и полузапретной визовой политики – разрешения на визы даются непосредственно в МИДе. Процесс сопровождается тяжелейшей бюрократией, требованием дополнительных документов и т.п. Визу можно получить по приглашению и через аккредитованную правительством турфирму, которая берет 250 долларов за услуги, а на месте приставляет обязательного гида-сексота. Жить можно только в определенных гостиницах.
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