Сделано в Китае: 6 великих изобретений Поднебесной, без которых нельзя представить современный мир

Китай известен как страна с богатой историей и высокой культурой. Кроме этого Поднебесная является родиной одних из самых значимых изобретений человеческой цивилизации. Сложно представить современную жизнь без бумаги, пороха или компаса, а ведь эти, казалось бы, привычные вещи были открыты китайцами много веков назад.
1. Бумага
Бумага, | Фото: Википедия.
Бумага, пожалуй, одно из самых важных изобретений всех времен. Древние писания гласят, что бумага существовала в Китае еще в 105 году н.э. Тем не менее она не была широко распространена, до тех пор пока евнух Цай Лунь существенно не доработал технологию ее производства. Лунь также способствовал широкому распространению бумаги сперва в Китае, а затем и во всем мире. Позже метод изготовления бумаги прибыл в Европу по знаменитому Шелковому пути. Думаем, не стоит объяснять, какое большое значение имела бумага в дальнейшей истории.
2. Порох
Порох. | Фото: LiveJournal.
Еще одним невероятно значимым китайским изобретением стал порох, который был обнаружен совершенно случайно в 1000 г. н.э. Китайские алхимики пытались разработать эликсир вечной жизни, но в результате получили вещество, которое в дальнейшем погубило миллионы человеческих жизней. Как и многие другие китайские изобретения, порох, в конце концов, был завезен в Европу и получил широкое распространение во время монгольского вторжения (1236 — 1242 год).
3. Шелководство
Шелководство. | Фото: yandex.ru.
Производство шелка считается одним из самых древних ремесел человечества. Согласно конфуцианским писаниям, китайцы освоили шелководство еще 6000 лет назад. По информации Novate.ru, китайские мастера овладевали этой техникой в совершенстве и хранили ее в тайне много веков. Для европейских торговцев шелк стал вторым золотом, и они готовы были платить огромные деньги, чтобы заполучить этот драгоценный материал. Шелк стал одним из важнейших экспортных товаров Китая, что привело к формированию знаменитого Великого шелкового пути во 2 веке до н.э.
4. Счеты
Счеты. | Фото: Википедия.
Несмотря на то, что великими математиками считаются арабы и греки, именно в Древнем Китае изобрели первые счеты. Абакус — так называлась древняя счетная доска для арифметических вычислений. Считается, что абакус был разработан китайцами примерно в 500 году до н.э. Другие источники утверждают, что первые прототипы счет, возможно, были созданы шумерами намного раньше — в 2700 году до н.э., однако эта информация так и остается неподтвержденной.
5. Магнитный компас
Древний китайский компас. | Фото: just-smile.ru.
Если сегодня свое местоположение в океане можно определить с помощью GPS, то раньше компас был незаменимым инструментом для всех морских судов и не только. Самые первые из когда-либо обнаруженных компасов датируются династией Хань в Китае, около 200 г. до н.э. Как и в случае многих других открытий, китайские мореплаватели долгое время хранили технологию магнитного компаса в тайне. Первые компасы начали появляться в Европе и на Ближнем Востоке только в 14 веке.
6. Книгопечатание
Книгопечатание. | Фото: Российская государственная библиотека.
Одним из важнейших изобретений всех времен стало развитие печати. Самым ранним примером книгопечатания считается рукопись, найденная в гробнице Тан около Сианя в Китае. На клочке конопляной бумаги, датируемом 650 — 670 годом н.э. были нанесены древнекитайские иероглифы. Механизированная технология книгопечатания появилась в Китае приблизительно в 1088 году. Выдающийся китайский ученый Шень Ко описывал этот процесс в своих работах. Ко приписывал создание машинного книгопечатания малоизвестному ремесленнику по имени Би Шэн. Пройдет еще четыре столетия, прежде чем технология будет внедрена в Европе Йоханнесос Гутенбергом, которого впоследствии назовут первым типографом Европы.
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