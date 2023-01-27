О чем предупреждает закон Мерфи, или Как теория вероятности срабатывает в жизни людей

Теория вероятности срабатывает с неодушевленными предметами. Тогда можно просчитать математически вероятность того, насколько это может произойти. А вот с человеком это не проходит. Если в его жизни отмечается больше отрицательных, чем положительных совпадений. Тогда говорят о законах Мерфи или законах Подлости, о которых стало известно впервые в 1949 году. Оптимисты и пессимисты по-разному воспринимают неприятности. Однако, зная о законах Мерфи, можно смягчить удары Судьбы, и изменить отношение к происходящему.
Теория вероятности и житейский опыт
Возникновению теории вероятности предшествовало популярность азартных игр и страховое дело в XVII веке.
Считается, что теория вероятности появилась в XVII веке, а ее первооткрывателями стали несколько человек. В частности, Блез Паскаль, Пьер Ферма, Христиан Гюйгенс и другие. Поводом для такого открытия послужило несколько направлений. Во-первых, в это время очень были популярны азартные игры в карты и кости. Игрокам было интересно, какие шансы есть на успех и можно ли их заранее прогнозировать. Во-вторых, страхование в то время стало востребованным среди населения, которые хотели предостеречь свою жизнь от разных неприятностей.
Теория вероятности это математическая наука, которая берет во внимание законы случайных явлений. Благодаря этому можно определить насколько возможно то или иное событие. Все происходящее делят на неизбежное и вероятное. Благодаря внимательности и ряду условий можно понять, какие шансы на то, чтобы данное событие может произойти.
Паскаль и Ферма стояли у истоков теории вероятности.
Например, если взять монету и подбросить ее 10 раз, то есть вероятность, что она 50 на 50 упадет вверх «решкой» и «орлом». Так гласят законы теории вероятности для неодушевленных предметов или явлений. Скорее всего, такая теория будет также применима и к человеку (предмету одушевленному). Однако в жизни получается все иначе. Как правило, число позитивных ситуаций никак не может быть равно количество негативных событий. Эксперты уверяют, что математические законы нет смысла применять к человеческой жизни. Здесь срабатывает «житейский опыт неудачников» или законы Мерфи.
Кто такие пессимисты и оптимисты, и как действует на них законы Мерфи
Оптимисты смотрят на неприятности проще. / Фото:yuryprosolupov.ru
Действительно, человеческое общество делит людей на оптимистов и пессимистов не просто так. Это не только склад характера, но и отношение к происходящим событиям. Оптимисты верят в положительный исход любых событий. Они принимают жизнь такой, какая она есть. А в неприятных ситуациях стараются найти что-то хорошее. Среди характеристик оптимистов можно выделить:
• коммуникабельность и самостоятельность;
• улыбчивость и спокойствие;
• уверенность в себе и стрессоустойчивость, и ряд других.
Пессимисты уверены, что весь мир против них. / Фото:udipedia.net
У пессимистов все наоборот. Они видят в любой ситуации плохой исход. Таких людей часто преследуют неприятности, окружают плохие люди и вообще, весь мир к ним не справедлив. Среди характеристик пессимистов можно выделить:
• склонность к депрессиям, отрицательным эмоциям и отчужденность к миру;
• редко улыбаются, да и вообще радоваться всему, что их окружает, не умеют;
• часто болеют и уверены, что любая ситуация в их жизни плохо закончится.
Согласно законам Мерфи пессимисты утверждают, что если что-то негативное может произойти, то так и будет в их жизни. Некоторые эксперты даже в шутку говорят, что пессимисты – это те же оптимисты, только хорошо информированные во всех направлениях. Зная всю правду, они просто не могут этого пережить ввиду тонкой душевной организации. А вот оптимистам в этом плане больше повезло. Несмотря на информированность, тяжелые и неприятные моменты своей жизни они могут пережить благодаря своим душевным силам. Как говорится, страшна не сама ситуация, а отношение к ней.
Как появился закон Мерфи, и в чем ценность его для жизни
Появлению закона Мерфи или закона Подлости, предшествовал один случай. Оказывается, что некий капитан Эдвард Мерфи произнес его в 1949 году, работая на авиабазе Эдвардс. В то время капитан был инженером экспериментального проекта. Его целью являлось определение максимальной перегрузки для организма человека. Но в команде был один техник, который халатно относился к своей работе. Поэтому часто допускал ошибки, чем подвергал проект и людей серьезному риску. Так было и в этот раз. Тогда Мерфи не выдержал и эмоционально произнес: «Все что возможно сделать неверно, этот человек так и сделает».
Фраза инженера Эдварда Мерфи стала первой в большом списке законов Мерфи.
Эту фразу руководитель проекта внес в свой отчет по экспериментам, назвав ее законом Мерфи. Позже появился целый список законов. А команде, которая участвовала в испытаниях, удастся избежать целого ряда неприятных случаев. Ведь они на практике применяли эти законы. Интересно, что спустя время, другие авторы стали придумывать продолжение списка Мерфи, хотя никакого отношения к нему не имели. Тем не менее все эти утверждения действительно работают. Они отлично объясняют людям, по каким причинам в их жизни появились неприятности или что-то идет не так, как нужно
1. Все не так просто, как нам кажется на первый взгляд.
2. Любое решение ситуации, может спровоцировать новые проблемы.
3. Если события пустить на самотек, то они будут развиваться от плохого к худшему сценарию.
4. Лишние килограммы будут откладываться именно там, где они легче просматриваются.
5. Если возникшая ситуация решается и улучшается, то вероятно, не о всех фактах еще известно.
6. Если какой-то товар не нужна сейчас, то его будет много в свободном доступе.
7. Почему-то очередь рядом движется быстрее, чем та в которой стоишь сам.
Почему-то очередь рядом движется быстрее, чем та в которой стоишь сам.
На самом деле во всех этих законах Мерфи присутствует доля юмора. Хотя с другой стороны, многие не раз сталкивались с ними в повседневной жизни. А кто же не знает «закон бутерброда». Он всегда падает маслом вниз и ничего с этим сделать нельзя. Из этого вытекает следующий закон о том, что не всегда понятно, какую из сторон хлеба лучше намазать маслом. Остается только посмеяться над такими совпадениями в жизни.
Законы Мерфи и их действия в разных направлениях жизнедеятельности
Если не взять с собой зонтик, то можно попасть под проливной дождь. / Фото: filmaffinity.com
После того как человечество узнало о законе Мерфи, стали появляться и другие подобные этому. Люди стали замечать о подлых закономерностях, с которыми они периодически сталкиваются. Сейчас они охватили разные направления жизни человечества. В современном мире даже есть специальная наука, которая изучает данное направление. Это мерфология. В каждом направлении жизнедеятельности человека есть множество законов Мерфи
1. Зверский аппетит приходит быстрее в случае отсутствия еды.
2. Начальник бывает прав не всегда, но спорить с ним бесполезно, ведь он начальник.
3. Если у вас что-то упало, то закатится оно в самый дальний угол комнаты.
4. Стоит только взять с собой зонт, то ясная погода вам обеспечена, но если выйти без него, то ливня не избежать.
5. Тот, кому удалось подняться выше, сумел сориентироваться и полезть раньше.
6. Выбросив ненужную вещь, вы можете ощутить острую потребность в ней в скором времени.
7. Если что-то сразу получилось, то где-то подвох.
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