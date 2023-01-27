О чем предупреждает закон Мерфи, или Как теория вероятности срабатывает в жизни людей

Теория вероятности и житейский опыт

Возникновению теории вероятности предшествовало популярность азартных игр и страховое дело в XVII веке.

Паскаль и Ферма стояли у истоков теории вероятности.

Кто такие пессимисты и оптимисты, и как действует на них законы Мерфи

Оптимисты смотрят на неприятности проще. / Фото:yuryprosolupov.ru

Пессимисты уверены, что весь мир против них. / Фото:udipedia.net

Как появился закон Мерфи, и в чем ценность его для жизни

Фраза инженера Эдварда Мерфи стала первой в большом списке законов Мерфи.

Почему-то очередь рядом движется быстрее, чем та в которой стоишь сам.

Законы Мерфи и их действия в разных направлениях жизнедеятельности

Если не взять с собой зонтик, то можно попасть под проливной дождь. / Фото: filmaffinity.com