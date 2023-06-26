7 звездных пар Голливуда, которые устроили самые дорогие свадьбы

Мужчины клянутся, что на всю жизнь останутся холостяками, женщины лишь загадочно улыбаются. Ведь даже самые заядлые холостяки попадутся в хитроумные сети красавиц и будут окольцованы. Свадьба голливудской пары - всегда обсуждаемое событие, даже если она и совершена тайно и в присутствии лишь близких родственников. Ну, а если молодожены решили закатить пир на весь мир - то и подавно. Сегодня мы хотим вспомнить самые яркие и дорогие свадебные церемонии, все те случаи, когда невеста была одета как настоящая принцесса, ее супруг удивил всех шикарным авто, а гости наблюдали не просто церемонию, а настоящее представление.
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Голливудский красавчик Джордж Клуни не раз подтрунивал над своим другом актером Брэдом Питтом на тему его женитьбы: мол, теперь он находится под каблуком жестокой хищницы Анджелины Джоли. Он долгое время гордился своим положением вечного холостяка. Но на самом деле все в жизни логично - просто его вторая половинка была еще слишком молода. И вот когда небесные звезды сошлись, то на пути 53-летнего актера встретилась она - юрист и писательница ливанского происхождения 36-летняя Амаль Аламуддин.
Пара решила не скупиться на тратах и устроила торжество в одном из архитектурных чудес Венеции - дворце Кавалли, построенном в 16 веке. 150 приглашенных гостей прибывали на празднование не на лимузинах, а на старинных гондолах по знаменитому Гранд-каналу. Для этого даже власти города пошли на беспрецедентные меры - на три дня перекрыли движение в самом центре Венеции. Для родственников и близких были сняты роскошные апартаменты в одном из отелей, ночь в котором стоит не менее 4 тысяч евро.
Остальные подробности мероприятия остались неразгаданными, так как актер заранее подписал с организаторами договор о тайне информации. Известно лишь, что только на цветы ушло 250 тысяч долларов, 380 тысяч - на наряд невесты, 100 тысяч - на одни напитки без самих деликатесов, а 3 миллиона - на размещение гостей. Общая сумма, потраченная на эту свадьбу, по официальным данным составила 4,6 миллиона долларов. Хочется верить, что это событие молодожены запомнят на всю жизнь.
Джо Манганьелло и София Вергара
Джо Манганьелло и София Вергара
Эти знаменитые актеры устроили из долгожданного события настоящий тропический рай не только для себя, но и для приглашенных гостей. Своих родных и близких они позвали в Breakers Resort в фешенебельном курортном Палм-Бич. Спа-комплекс расположен на побережье Атлантики среди живописного парка, а набор предлагаемых услуг настолько велик, что описать просто невозможно. Можно лишь уточнить, что это место выбирают для отдыха коронованные особы, мировые знаменитости, президенты и миллионеры.
Понятно, что проведение свадебной церемонии обошлось Джо и Софии в кругленькую суммы - их бракосочетание состоялось в 2015 году и вылилось в 4 миллиона долларов. Только лишь одна любовь невесты к живым цветам сделала кошельки молодоженов на 1 миллион долларов легче, а траты на фуршет и закуски оценили в 500 тысяч долларов. Однако не следует обвинять эту пары в умении транжирить деньги. Актеры попросили, чтобы приглашенные не дарили им никаких подарков, а жертвовали деньги на благотворительность.
Том Круз и Кэти Холмс
Том Круз и Кэти Холмс
Несмотря на то, что этой семейной пары как ячейки общества уже не существует, все равно их свадьба вдохновляют следующие поколения будущих новобрачных своей красотой и романтической обстановкой. Напомним, что торжество проходило под сводами средневекового замка Castello Odescalchi - памятника 15 века, который ранее принадлежал папским семьям Борджиа и Орсини, а сейчас является музейным комплексом. Из его окон открывается прекрасный вид на озеро Браччано, а стены украшают шедевры итальянской живописи.
Одна аренда этого здания обошлась молодоженам в 750 тысяч долларов. В качестве приглашенного певца организаторы наняли именитого музыканта Андреа Бочелли. А свадебную одежду Том Круз и Кэти Холмс заказали тоже у знаменитого итальянского кутюрье - Джорджио Армани. В итоге это красивое событие обошлось паре в 3,5 миллиона долларов.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Возможно, это знамение - Майкл и Кэтрин родились в один день с разницей в 25 лет. Их браку уже более 20 лет, но, несмотря на имевшиеся противоречия, он до сих пор считается одним из самых крепких и образцовых в голливудской тусовке. Американский актер и британская актриса поженились в 2000 году, через несколько месяцев после рождения их первенца Дилана. Пара не стала заморачиваться с выбором места проведения торжества и предпочла отель Plaza в Нью-Йорке. Треть бюджета было потрачено на наряд невесты - роскошное платье и тиару с множеством натуральных бриллиантов, которую ювелиры оценили в 300 тысяч долларов. А оставшиеся деньги ушли на оплату банкета для 350 именитых гостей в одном из лучших ресторанов мира.
Мадонна и Гай Ричи
Мадонна и Гай Ричи
Мадонна любит шокировать публику и устраивать тематические вечеринки. В этот раз она решила отдать дань королевским корням своего супруга, Гая Ричи (его родословная тянется от английского короля Эдуарда). Поэтому торжество прошло по всем канонам шотландской свадьбы и сыграно было в замке Скибо. Невеста предстала перед гостями в платье из плотного натурального шелка в готическом стиле от модельера Стеллы Маккартни стоимостью 34 тысячи долларов. Таинственность образу добавляла кружевная вуаль, сотканная в 18 веке.
А главным украшением стала драгоценная тиара, красовавшаяся когда-то на голове принцесс Монако и Грейс Келли. Ее аренда обошлась в 99 тысяч долларов. Наряд жениха также соответствовал случаю и представлял классический шотландский костюм из куртки, клетчатого килта и белой рубашки с зеленым галстуком и поясной сумкой. Певец Роб Эллис для знаменитой пары исполнил специально написанную для молодоженов песню.
Среди гостей были музыкант Стинг, актриса Гвинет Пэлтроу, а также другие известные личности и звезды шоу-бизнеса. Гостей поили знаменитым шотландским виски и лучшими сортами шампанского, а в меню присутствовали изысканные морские деликатесы - лангусты, креветки, ароматный лосось. В итоге бюджет этого свадебного торжества вылился в кругленькую сумму - 1,5 миллиона долларов.
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Удивили своих гостей еще одни наши герои - Джастин и Джессика. Гостей они собрали во Франкфурте, а затем в частном самолете увезли в Италию на курорт Borgo Egnazia, где проходило само торжество. Несмотря на небольшое количество гостей, мероприятие обошлось новобрачным в 6,5 млн.долларов. Родственники и близкие пары наслаждались теплым итальянским солнцем и изысканными яствами в течение недели, а развлекал их сам молодой супруг. Джастин по этому случаю написал несколько песен и посвятил их супруге.
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ну, кто как не знаменитый репер и гламурная звезда интернета могли бы возглавить наш список! Их свадьба обошлась в рекордные 12 миллионов долларов. 500 тысяч было потрачено на наряд невесты, а остальное - на аренду итальянского замка, именитого певца, меню и живые цветы, из-за чего эту свадебную церемонию можно назвать действительно сказочной.
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