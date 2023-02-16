С нами не соскучишься!

8 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Как дошло до пидорья, стало, совсем, блевотно!Время не лечит: к...
  • Sobering
    Прежде чем переписывать у англосаксов статистику и историю английского языка, лучше сперва познакомиться с работами п...Семь любопытных ф...
  • Олег Столбов
    Заголовком служит 11-я фраза, которую никогда... Я уже молчу, что среди остальных десяти, добрая половина - вполне бе...10 фраз, которые ...

15 удивительных фотографий, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

16 самых захватывающих моментов и подозревает, что некоторые из них наверняка станут для вас сюрпризом.

1. Черепаха верхом на медузе.



Mainfun.ru

Mainfun.ru


 


2. Гиперион — самое высокое дерево на Земле. Его высота — 115,6 метра, а предполагаемый возраст — около 800 лет.


15 удивительных фотографий, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

© Natopnal Geographic




3. Метеорит Фукан — драгоценный подарок Вселенной. Ему уже 4,5 млрд лет.


Blazepress.com

Blazepress.com




4. Так выглядит затмение из космоса.


Universe-beauty.com

Universe-beauty.com




5. Освещенные огнем птицы на фоне дыма.


Norma4.net.ua

Norma4.net.ua




6. Храм в Киото, Япония. После снегопада.


Imgur.com

Imgur.com




7. Тени, которые облака отбрасывают на Землю.


Qpic.cn

Qpic.cn




8. Экстремальный каякинг у лавы. Гавайи.


Imgwykop.pl

Imgwykop.pl




9. Туманность Ориона в самом высоком на сегодняшний день качестве.


Webodysseum.com

Webodysseum.com




10. Опал, внутри которого будто происходит рассвет.


Twimg.com

Twimg.com




11. Колодец Тора в штате Орегон. Его называют «вратами в подземный мир».


Googleusercontent.com

Googleusercontent.com




12. Ультрафиолетовый снимок Солнца.


Doba.sk

Doba.sk




13. Вся ярость грозы в одном фото.


Googleusercontent.com

Googleusercontent.com




14. Радужная оболочка человеческого глаза вблизи.


15 удивительных фотографий, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

© Suren Manvelyan




15. Пруд, замерзший причудливыми геометрическими фигурами.


Imgur.com

Imgur.com




16. Следы монаха, который 20 лет молился на одном и том же месте.


Imgur.com

Imgur.com


источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





15 удивительных фотографий, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

И не забудьте:
15 удивительных фотографий, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизниПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх