15 удивительных фотографий, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

16 самых захватывающих моментов и подозревает, что некоторые из них наверняка станут для вас сюрпризом.
1. Черепаха верхом на медузе.
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2. Гиперион — самое высокое дерево на Земле. Его высота — 115,6 метра, а предполагаемый возраст — около 800 лет.
3. Метеорит Фукан — драгоценный подарок Вселенной. Ему уже 4,5 млрд лет.
4. Так выглядит затмение из космоса.
5. Освещенные огнем птицы на фоне дыма.
6. Храм в Киото, Япония. После снегопада.
7. Тени, которые облака отбрасывают на Землю.
8. Экстремальный каякинг у лавы. Гавайи.
9. Туманность Ориона в самом высоком на сегодняшний день качестве.
10. Опал, внутри которого будто происходит рассвет.
11. Колодец Тора в штате Орегон. Его называют «вратами в подземный мир».
12. Ультрафиолетовый снимок Солнца.
13. Вся ярость грозы в одном фото.
14. Радужная оболочка человеческого глаза вблизи.
15. Пруд, замерзший причудливыми геометрическими фигурами.
16. Следы монаха, который 20 лет молился на одном и том же месте.
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