17 забавных детишек, которые обожают играть в прятки

Уморительные дети, которые считают, что они спрятались.
Вспомните себя в детстве, наверняка, вам тоже нравилось играть в прядки. Вот и дети-герои сегодняшнего обзора обожают это занятие. Возможно, некоторые из них, любят прятки даже слишком сильно, от чего появляются дополнительные проблемы и головная боль для родителей.
1. Осталось дождаться, когда появится листва...
За голым кустом.
2. Заснул, так и не дождавшись, пока найдут...
В коробке.
3. Почти поместился!
Малыш в шкафчике.
4. «Что меня выдало?»
За дверцей.
5. Просто полотенце с ножками...
Под полотенцем.
6. «Кто-то видит девочку? Только что была здесь и исчезла!»
Притаилась за столбом.
7. Интересно, чья же это тень за шторкой?
Таинственная тень.
8. Мастера игры в прятки
Детишки в шкафу.
9. Главное, не шевелиться!
Укромное местечко.
10. «Если я никого не вижу, то, возможно, и меня никто не видит!»
Притаился в углу.
11. «Кажется, пора искать новое укрытие, это стало маловато...»
Немного не поместилась.
12. Главное, спрятать голову, а все остальное - это так, мелочи...
Мастер маскировки.
13. «Тут меня точно не станут искать!»
Хранитель веника.
14. Буквально слился с торшером
Под абажуром.
15. Прозрачный контейнер - лучшее место, чтобы спрятаться!
Невидимка.
16. «Интересно, что за кочка посреди комнаты...»
Подозрительная горка.
17. «Все! Спряталась! Нет меня!»
Предательские ноги.
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