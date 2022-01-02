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17 забавных детишек, которые обожают играть в прятки


Уморительные дети, которые считают, что они спрятались.

Уморительные дети, которые считают, что они спрятались.

Вспомните себя в детстве, наверняка, вам тоже нравилось играть в прядки. Вот и дети-герои сегодняшнего обзора обожают это занятие. Возможно, некоторые из них, любят прятки даже слишком сильно, от чего появляются дополнительные проблемы и головная боль для родителей.

1. Осталось дождаться, когда появится листва...


За голым кустом.

За голым кустом.

 

2. Заснул, так и не дождавшись, пока найдут...


В коробке.

В коробке.

 

3. Почти поместился!


Малыш в шкафчике.

Малыш в шкафчике.

 

4. «Что меня выдало?»


За дверцей.

За дверцей.

 

5. Просто полотенце с ножками...


Под полотенцем.

Под полотенцем.

 

6. «Кто-то видит девочку? Только что была здесь и исчезла!»


Притаилась за столбом.

Притаилась за столбом.

 

7. Интересно, чья же это тень за шторкой?


Таинственная тень.

Таинственная тень.

 

8. Мастера игры в прятки


Детишки в шкафу.

Детишки в шкафу.

 

9. Главное, не шевелиться!


Укромное местечко.

Укромное местечко.

 

10. «Если я никого не вижу, то, возможно, и меня никто не видит!»


Притаился в углу.

Притаился в углу.

 

11. «Кажется, пора искать новое укрытие, это стало маловато...»


Немного не поместилась.

Немного не поместилась.

 

12. Главное, спрятать голову, а все остальное - это так, мелочи...


Мастер маскировки.

Мастер маскировки.

 

13. «Тут меня точно не станут искать!»


Хранитель веника.

Хранитель веника.

 

14. Буквально слился с торшером


Под абажуром.

Под абажуром.

 

15. Прозрачный контейнер - лучшее место, чтобы спрятаться!


Невидимка.

Невидимка.

 

16. «Интересно, что за кочка посреди комнаты...»


Подозрительная горка.

Подозрительная горка.

 

17. «Все! Спряталась! Нет меня!»


Предательские ноги.

Предательские ноги.

 

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17 забавных детишек, которые обожают играть в прятки

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17 забавных детишек, которые обожают играть в пряткиПодписаться на мой Instagram
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