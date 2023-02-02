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Опустите в бачок унитаза шарики из фольги и увидите результат

Шарики из фольги оказываются очень эффективными во многих бытовых вопросах! Например, они могут поддерживать чистоту бачка унитаза, который от жёсткой воды со временем желтеет внутри.

Опустите в бачок унитаза шарики из фольги и увидите результат

Скатайте 3 шарика из фольги. Положите в бачок унитаза.

Опустите в бачок унитаза шарики из фольги и увидите результат

Шарики будут поддерживать чистоту бачка, без вашего вмешательства! Это очень простой, эффективный и полезный бытовой трюк.

Опустите в бачок унитаза шарики из фольги и увидите результат
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Унитазфольга

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