Как оживить умирающую орхидею

Одной из самых популярных причин увядания орхидеи является гниль, образующаяся на корнях по самым разным причинам: недостаточная вентиляция воздуха, перелив, слишком плотный грунт, некачественная, холодная вода и т. д.

Чтобы восстановить умирающую орхидею, попробуйте один любопытный способ — поставить её в воду «вверх корнями».







Выньте орхидею из грунта и срежьте все гнилые корни. Если нужно, полностью удалите их с кусочком гнилой шеи.







Присыпьте срез корицей. Поставьте орхидею листьями вниз в стакан. Налейте немного воды — буквально на 2 пальца.







Чтобы орхидея лучше держалась, установите деревянную шпажку. Время от времени доливайте воду. Оставьте орхидею в светлом, тёплом месте без сквозняков.







Приблизительно через 3 месяца корни орхидеи вырастут достаточно, чтобы высадить её в привычный грунт. Однако маленькие корешки покажутся уже в первый месяц.







Пересадите укоренившуюся, восстановленную орхидею в качественный грунт. Соблюдайте температурный режим и полив, а также не забывайте о подкормках!



