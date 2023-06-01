С нами не соскучишься!

8 329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как оживить умирающую орхидею

Одной из самых популярных причин увядания орхидеи является гниль, образующаяся на корнях по самым разным причинам: недостаточная вентиляция воздуха, перелив, слишком плотный грунт, некачественная, холодная вода и т. д.
Чтобы восстановить умирающую орхидею, попробуйте один любопытный способ — поставить её в воду «вверх корнями».

Как оживить умирающую орхидею

Выньте орхидею из грунта и срежьте все гнилые корни. Если нужно, полностью удалите их с кусочком гнилой шеи.

Как оживить умирающую орхидею

Присыпьте срез корицей. Поставьте орхидею листьями вниз в стакан. Налейте немного воды — буквально на 2 пальца.

Как оживить умирающую орхидею

Чтобы орхидея лучше держалась, установите деревянную шпажку. Время от времени доливайте воду. Оставьте орхидею в светлом, тёплом месте без сквозняков.

Как оживить умирающую орхидею

Приблизительно через 3 месяца корни орхидеи вырастут достаточно, чтобы высадить её в привычный грунт. Однако маленькие корешки покажутся уже в первый месяц.

Как оживить умирающую орхидею

Пересадите укоренившуюся, восстановленную орхидею в качественный грунт. Соблюдайте температурный режим и полив, а также не забывайте о подкормках!

Как оживить умирающую орхидею

Ссылка на первоисточник
Орхидеяуход

Картина дня

наверх