Выгоден ли собственный огород

В 21 веке, когда у множества людей такое неограниченное количество ресурсов и доступных возможностей, выращивание овощей и фруктов на даче может показаться неэффективным занятием.







Несмотря на то, что это традиционный и популярный способ провести свободное время, есть несколько причин, почему стоит перестать тратить свое время на выращивание продуктов на садовом участке.





Копание картошки



Если весной 2017 года количество любителей выращивать картошку и разводить кур и кроликов составляло 32%, то к 2023 году эта доля уменьшилась до 15%. Такие данные приводится в докладе «Мониторинг социально-экономической ситуации», подготовленного экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Этот упадок наблюдается в среднем по стране.



1. Ограниченность ресурсов: В выращивании овощей и фруктов на даче требуется много ресурсов, таких как вода, удобрения и семена. Это может быть проблематично в условиях, когда водоемы, реки, озёра находятся далеко от дачных товариществ. К тому же семена с каждым годом дорожают, земля может быть не везде пригодна для выращивания овощей, потому её тоже стоит покупать, привозить и раскладывать. Всё это очень энергозатратно и дорого. А из-за сурового климата не все культуры приживаются и всходят, не приносят плоды и труд оказывается напрасным. Тогда нужна теплица, в среднем стоимость теплицы начинается от 150 тысяч рублей, сделать самому тоже можно, но понадобится материал, а для фундамента бетон или бетонные плиты, их тоже нужно привезти.





Парник вещь довольно дорогая



2. Ограниченное время: Выращивание овощей и фруктов требует постоянного ухода и внимания. Это означает, что дачник должны тратить много времени на полив, подкормку, постоянный пропол, сбор урожая и борьбу с вредителями. Вместо этого, можно было бы использовать это время для занятий, которые приносят больше радости и точно больше успеха. Например, развивать свои профессиональные навыки, изучать новые языки или просто наслаждаться отдыхом с семьей и друзьями на даче. Конечно, за зелёным газоном и ровной кроной деревьев и листвой кустарников тоже нужно следить, но это явно займёт куда меньше времени и сил.



Для того чтобы полноценно развиваться и приносить урожай, растения нужно посадить. Для посадки можно выделить среднее время - 8 часов работы в сумме. В работе участвуют 2 человека, каждый из которых работает по 4 часа. После посадки необходимо регулярно поливать растения, чтобы обеспечить им достаточный уровень влаги для роста и развития. В течение 20 недель требуется 1 час в неделю на полив. В итоге полив занимает 20 часов работы.





На всё нужно много времени



Окучивание кустов также является важной составляющей ухода за растениями. Чтобы сохранить оптимальное состояние кустов и обеспечить им достаточное количество питательных веществ, проводят окучивание. Двое тратят на это 6 часов работы. Также необходимо проводить прополку, чтобы убрать сорняки и нежелательные растения, которые конкурируют с культурными растениями за питательные вещества и пространство. Прополку проводят два человека, каждый из которых тратит по 3 часа на одну прополку. Прополку проводят дважды в сезон, поэтому на это уходит 12 часов. Наконец, для того чтобы собрать урожай, требуется 10 часов работы. Два человека работают в течение 5 часов.



3. Невысокая эффективность: Несмотря на все усилия, которые могут быть вложены в выращивание овощей и фруктов на даче, результат может быть непредсказуемым. Погода, насекомые, слабые растения, которым не хватает прикорма — все это может повлиять на успех любого сельского хозяйства. Кроме того, большинство дачных участков имеют ограниченную площадь, что ограничивает количество и разнообразие продуктов, которые можно вырастить. Вместо того чтобы полагаться на нестабильное и ограниченное сельское хозяйство на даче, можно обратиться к местным фермерским рынкам, на которых сейчас есть очень широкий выбор свежих и здоровых овощей и фруктов.





Труды могут не принести результатов



К тому же, поливом нужно заниматься ежедневно, что воспринимается как особо тяжелая и важная ноша. Хозяйки жалуются, что им никто не хочет помогать, а на следующий год все повторяется: посадка рассады, поливка, сбор урожая, консервация, а потом приходится перевозить все это домой через пробки, тратить бензин, свободное время и силы, что тоже невосполнимый ресурс, если разобраться.



Иногда приходится есть урожай через силу, иначе придётся просто выбрасывать, чтобы не испортилось. Если узнать цены на продукты в сезон на рынке, станет не очень понятно зачем нужны все эти мучения.





А тратится очень много сил и времени



4. Отсутствие экологического продукта: сельское хозяйство на даче требует использования удобрений и пестицидов, чтобы произвести хороший урожай. К сожалению, как показывает практика, вырастить хороший урожай, даже в очень плодородной земле, бывает практически невозможно. Однако, эти химические вещества могут оказывать отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье.



Лучше минимизировать негативные последствия использования химических веществ и купить продукты выращенные, пусть ив теплицах, так же с использованием каких-то дополнительных удобрений, но точно тех, которые прошли проверку и продукты выращенные на них были допустимы на прилавки магазинов.





А без удобрений всё равно никак



5. Экономическая несостоятельность: Поддерживать сельское хозяйство на даче требует значительных финансовых вложений в семена, инструменты и удобрения. Однако зачастую затраты на выращивание собственных продуктов могут быть выше, чем просто покупка продуктов в магазине или на рынке. В конце концов, это может не принести никакой значимой экономической выгоды. Вместо того чтобы тратить деньги и ресурсы на сельское хозяйство на даче, можно было бы инвестировать их в образование, бизнес или другие виды развития, что приведет к большей финансовой стабильности и успеху в будущем.



Многие мамы и бабушки регулярно высаживали всевозможные овощи и фрукты на даче в течение детства многих людей. Даже сейчас многие каждый год получают такое количество огурцов, что приходится тратить всё своё свободное время на их консервацию на зиму. А если это происходит на даче, стоит задуматься о затрате свет, газа и воды на закатку таких солений, это уже получается не так уж и выгодно.





Всё это просто не съесть



Огурцы и помидоры могут стоить всего 50 рублей за килограмм, 100 за помидоры, а перцы — 120 рублей. Даже в Москве. Если поискать, можно найти и дешевле. Их так же можно купить, засушить, замариновать, заморозить на зиму, зависит от видов фруктов и овощей. Например, из яблок сделать зефир или пюре, рагу из овощей и лечо. Особенно невыгодно получается так заморачиваться из-за картошки, которая стоит относительно недорого и сегодня.



А относительно цен на грунт, который может стоить и по семь тысяч за 150 литров, которые ещё нужно раскладывать и пропалывать, выходит не так уж и дорого. Если свою машину жалко или её вообще нет, то ещё стоит учитывать стоимость доставки. А если всё это и возымеет эффект урожая может получиться куда больше, чем в состоянии съесть семья. Придётся раздавать, тогда потеряется всякий смысл затрат.





Всё можно купить



Если нет автомобиля, то одна поездка на дачу обойдётся в среднем в 160 рублей туда и обратно. Приезжать нужно минимум дважды в неделю, чтобы поливать и ухаживать за растениями. Это значит потери в размере 1,5 тысяч рублей каждый месяц. А также и членские взносы товариществу садового участка около 7 тысяч рублей. Тем не менее, когда люди едут на дачу даже без картошки — затраты остаются теми же. С другой стороны, стоимость времени и вложенных усилий при выращивании урожая действительно не учитывается.



В итоге, выращивание овощей и фруктов на даче может быть интересным и приятным занятием, но в современной суетливой и ресурсоемкой жизни, есть несколько причин, почему стоит перестать тратить время на это. Фокусировка на других, более эффективных и важных задачах может принести больше пользы как нам, так и нашему обществу.





Никто не учитывает траты на бензин

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