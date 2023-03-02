Лицо Нью-Йорка стало преображаться в начале 20-го столетия, когда начался строительный бум, и в городе, как грибы после дождя, стали появляться небоскрёбы. На это же время пришлось строительство первых линий Нью-Йоркского метрополитена. Представленные ниже фотографии, увековечившие процесс строительства крупнейшего города США, хранятся в архиве Нью-Йоркской публичной библиотеки.
Церковь Троицы «зарастает» небоскрёбами.
Строительство небоскрёба Вулворт-билдинг в 1911 году.
Строительство небоскрёба Вулворт-билдинг в 1912 году.
Торжественная церемония закладки краеугольного камня центрального здания Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1902 году.
Строительство Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1904 году.
Строительство центрального здания Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1905 году.
Строители размещают кусок мрамора на крыше Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1906 году.
Строительство линии Бродвея под Центральным парком в 1901 году.
Строительство линии метро между Бродвеем и 151-й улицей, 1901-1905 год.
Туннель метро, 1904 год.
Строительство небоскрёба Metropolitan Tower.
Строительство небоскрёба Зингер-Билдинг, 1908 год.
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Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия
Лицо Нью-Йорка стало преображаться в начале 20-го столетия, когда начался строительный бум, и в городе, как грибы после дождя, стали появляться небоскрёбы. На это же время пришлось строительство первых линий Нью-Йоркского метрополитена. Представленные ниже фотографии, увековечившие процесс строительства крупнейшего города США, хранятся в архиве Нью-Йоркской публичной библиотеки.
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