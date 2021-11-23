Как самому всего за несколько минут «вернуть к жизни» обогрев заднего стекла

Поремонтировать обогрев заднего стекла очень легко.
Владельцы многих подержанных автомобилей сталкиваются с такой проблемой, как отказ системы обогрева заднего стекла. Особенно много неудобств это доставляет, когда на улице становится холодно. Тогда стекло запотевает, или даже появляется иней. С данной поломкой многие водители живут годами, даже не догадываясь, что исправить ее можно всего за 5 минут. Подробнее об этом – далее в материале.
Когда обогрев толком и не работает. | Фото: carmend.ru.
Система обогрева задних стекол представляет собой ряд тоненьких проволочек, закрепленных на поверхности стекла. Когда к ним подводится ток, эти нити нагреваются и очень эффективно убирают конденсат. Но если система не работает, ее можно и нужно починить.
Проверяем предохранитель
Необходимо внимательно осмотреть блок предохранителей. | Фото: drive2.ru.
Рассматриваемая система в общем блоке предохранителей имеет свой собственный. Поэтому, если обогрев не работает, стоит перво-наперво проверить именно эту копеечную деталь.
Как отличить исправный и неисправный предохранители. | Фото: opelinsignia.ru.
Проверяем напряжение в цепи
Мультиметр – лучшее средство для проверки автомобильной электрики. | Фото: autoflit.ru.
Если все предохранители в порядке, но обогрев не работает, нужно проверить всю цепь. Для этого пригодится тестер (мультиметр), который подключается к контактам возле заднего стекла. Если напряжения нет, то необходимо искать порыв проводки.
Также с помощью мультиметра можно определить, почему обогрев работает, но очень слабо. Это может быть последствием плохого контакта где-то между элементами цепи. Выявить это легко. В такой ситуации прибор покажет большое (более 1 В) падение напряжения относительно напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.
Восстанавливаем нити нагрева
Поврежденные нити нагрева заднего стекла. | Фото: drive2.ru.
Если же система нагрева задних стекол в целом работает, но не греют отдельные элементы, их можно починить. Это не займет много времени, а операция не требует больших затрат и особых навыков.
Во многих автомагазинах есть в продаже наборы для восстановления обогрева нитей нагрева заднего стекла. Выбирая их, стоит обратить внимание на цвет, так как краситель может быть красным, коричневым, оранжевым.
Обклеиваем скотчем так, чтобы не намазать лишнего. | Фото: howcarworks.ru.
Место повреждения дорожки обезжиривается спиртом, а после его высыхания используется прилагаемый к комплекту скотч. Он клеится так, чтобы оставить тонкие полоски, равные по ширине заводским нитям нагрева.
Система обогрева после капитального восстановления. | Фото: carmend.ru.
Если соблюдать рекомендации производителя касательно количества нанесения слоев, времени высыхания, температурного режима, то последствия ремонта будут практически не видны.
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