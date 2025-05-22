Почему лосось после нереста погибает и можно ли его спасти

Можно ли спасти лососей после нереста? / Фото: fishki.net, ru.pinterest.com

1. Почему лососевые погибают после нереста

После нереста погибают все лососевые, но есть исключения. / Фото: snexplores.org

Тела лососевых поедают беспозвоночные. / Фото: akulovka.com

2. Научное объяснение гибели лососевых после нереста

Лососевые погибают из-за гормона, котрый вызывает преждевременное старение. / Фото: ru.pinterest.com

3. Лососевым можно продлить жизнь

Если на жабры рыбы прикрепится особенный паразит - она выживет. / Фото: techinsider.ru

Жемчужница - обыкновенный речной моллюск. / Фото: techinsider.ru

В раковине жемчужницы можно найти жемчуг. / Фото: 9111.ru

4. Что происходит с лососевыми после прикрепления личинки

Личинки жемчужницы не вредят здоровью лососевых. / Фото: fishki.net

5. Как лососи находят дорогу домой

Лососевые находят дорогу домой по магнитному полю. / Фото: mormer.ru