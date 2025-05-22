Почему лосось после нереста погибает и можно ли его спасти

Можно ли спасти лососей после нереста? / Фото: fishki.net, ru.pinterest.com
Озерный лосось и другие рыбы из отряда лососеобразных наделены очень грустной особенностью — сразу же после нереста они вынуждены погибнуть. И делают это они по нескольким причинам... А вот можно ли их спасти, давайте узнаем вместе!
1. Почему лососевые погибают после нереста
После нереста погибают все лососевые, но есть исключения. / Фото: snexplores.org
Рыбы этого семейства рождаются на мелководье в неглубоких реках, но по достижению определенного возраста, они уплывают в море, где живут до полового созревания. И как только наступает время нереста, они снова возвращаются на свою малую родину — в реки. Эти реки отличаются от остальных холодными водами и их низким уровнем. Путь «домой», где они будут создавать гнезда, долгий и тяжелый. К тому же сам нерест забирает очень много сил, которые нет возможности восстановить в голодных условиях реки. Существует теория, что они погибают именно по этой причине — от истощения.
Тела лососевых поедают беспозвоночные. / Фото: akulovka.com
Но зачем лососевые тогда добровольно приплывают в такие реки? Оказывается, именно эти условия помогают выжить их потомству. В холодной мелкой реке нет хищных обитателей. А вот скудного растительного мира вполне хватит для пропитания крошечным малькам. Получается, взрослые особи лососевых погибают ради продолжения своего рода. Новое потомство получается комфортные условия для выживания в первые месяцы жизни. Мальки растут в реке, где нет других конкурентов за еду, нет хищных рыб, которые могли бы их массово съесть.
2. Научное объяснение гибели лососевых после нереста
Лососевые погибают из-за гормона, котрый вызывает преждевременное старение. / Фото: ru.pinterest.com
У такого поведения лососевых есть научное объяснение. Оказывается, во время нереста у горбуши, семги, кеты, форели и других лососевых протекают необратимые процессы, которые приводят их к гибели. Во время метания икры и ее оплодотворения у самок и самцов вырабатываются стероиды, в том числе кортизол, который известен как гормон стресса. Высокий уровень этих гормонов вызывает быстрое старение и гибель. Это звучит печально, но оказывается, этого процесса можно избежать!
3. Лососевым можно продлить жизнь
Если на жабры рыбы прикрепится особенный паразит - она выживет. / Фото: techinsider.ru
Российские и зарубежные ученые обнаружили одну интересную особенность у некоторых лососевых, которые после нереста не погибли. У них на жабрах были прикреплены какие-то живые существа. Ими оказались личинки обыкновенной жемчужницы. Это моллюск, который обитает вместе с лососем в одних водах. Он так же как и лососевые рыбы является ценным речным жителем.
Жемчужница - обыкновенный речной моллюск. / Фото: techinsider.ru
В России и Европе научились добывать из его раковин жемчуг. Правда, в наше время вылов жемчужниц запрещен — их численность резко сократилась. К счастью, они могут дожить по два века и пока они не находятся на грани вымирания. Вообще жемчужниц считают паразитами. Их детки — личинки нуждаются в рыбе, которая станет их домом и пропитанием. Но для этого им нужно прикрепиться к жабрам так, чтобы прожить на них 10 месяцев. Спустя время они открепляются и живут самостоятельную взрослую жизнь.
В раковине жемчужницы можно найти жемчуг. / Фото: 9111.ru
Так вот эти личинки во время процессов жизнедеятельности помогают своему хозяину. Они активно понижают уровень стероидных гормонов. Делают личинки это специально, поскольку им нужно выжить, а сделать они это смогут, если их рыба тоже будет жить. Таким образом моллюски оберегают и сохраняют жизнь лососевым. Иначе они тоже погибнут после нереста своего хозяина.
4. Что происходит с лососевыми после прикрепления личинки
Личинки жемчужницы не вредят здоровью лососевых. / Фото: fishki.net
Выходит, что лососевым рыбам крупно повезло обзавестись таким паразитом. Моллюск выделяет особые вещества и программа, заложенная самой природой, дает сбой. После нереста рыба не погибает, в отличие от ее «товарищей» без личинок. Она еще некоторое время находится в реке, а затем снова отправляется в море для дальнейшего существования. Благодаря личинкам жемчужницы у лососевых повышается стрессоустойчивость, способность выживать в условиях с пониженным содержанием кислорода и восстанавливаться после травм. Ученые заявляют, что симбиоз помогает лососевым оставлять потомство до шести раз.
5. Как лососи находят дорогу домой
Лососевые находят дорогу домой по магнитному полю. / Фото: mormer.ru
В любое время года и при любой погоде лососевые рыбы могут найти дорогу в нужное место. Долгое время ученые со всего мира не могли объяснить, как они это делают. Были предположения, что ориентиром у них служит Солнце и Луна. Но во время изучения острова Ванкувер, который мешает лососевым прямиком попасть в реку, нашелся ответ. Зоологи долгие годы наблюдали, как рыбы огибают остров, а это 400 километров нелегкого пути. И лишь спустя 60 лет, ученые доказали, что рыбы запоминают маршрут с помощью магнитного поля, а узнают свой дом с помощью особых органов, которые чувствительны к запахам.
Позже современные зоологи специально стали распылять специальный аромат в заводи, где живут мальки, и лишь потом отпускать взрослых особей в море. Чтобы их обонятельная память и магнитное поле привело домой.
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