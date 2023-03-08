Катафилы – пираты парижских катакомб, увлечённые литературой

Пожалуй, нет человека, кто не слышал бы о Парижских катакомбах, но многие ли знают о библиотеке в этих катакомбах. Однако, это не обычная библиотека со стойкой и оформлением заказа, в которой есть удобные места для посетителей. Эта библиотека и ее скромная, но тщательно подобранная коллекция книг ждут в вечной темноте подземных странников, которые придут в нее в резиновых сапогах и касках с фонарями. Чтобы найти подземный «город книг», потребуется гораздо больше, чем обычная библиотечная карточка.











Мир буквально взорвали фотографии Франсуа Кляйна – немецкого фотографа, который утверждает, что всегда погружается в окружающую среду того, что он фотографирует, и это позволяет ему сделать снимки как можно более объективными и реалистичными. Для того чтобы снять удивительную библиотеку, существующую глубоко под мостовой Парижа, он опустился на глубину 35 метров, познакомившись с новым поколением исследователей катакомб, которых он назвал «Подземными пиратами».







Чтобы пробиться в глубоко засекреченное микро-сообщество, которое само себя называет катафилы (cataphiles), могут потребоваться годы. Близкие друзья и семьи большинства катафилов даже не подозревают о ночных привычках людей, которых они, казалось бы, знают все. Они понятия не имеют, что те, с кем они проводят каждый день, регулярно исчезают по ночам под землей и исследуют сложную сеть туннелей и камер. Эти ночные привычки являются абсолютно незаконными, но это не единственная причина, почему они хранятся в строжайшем секрете.







Лишь незначительная часть катакомб, где веками хранятся груды человеческих костей, открыта для публики в качестве туристической достопримечательности. Остальные (около 300 км туннелей) являются вотчиной катафилов, которые не любят делиться своей территорией, особенно с новичками, которые случайно находят к ним дорогу. «Всех катафилов объединяет страх потерять свое убежище», – пояснил Кляйн.







Франсуа Кляйн нашел свой путь в катакомбы, прогуливаясь вдоль Petite Ceinture — бывшей парижской кольцевой железной дороги протяженностью 32 километра, которая была заброшена с 1934 года. С первого взгляда, эта железная дорога и так похожа на место, находящееся в подвешенном состоянии между нашим и подземным мирами, ведь о ней забыли на 80 лет. Именно на этой железной дороге находятся несколько тайных входов в катакомбы. На Petite Ceinture Клейн встретил людей, которые в итоге познакомили его с катафилами.







Франсуа быстро поддался очарованию «параллельного мира, в котором отсутствие дневного света создает совершенно иное представление о течении времени». Он узнал, что некоторые катафилы намеренно пребывают под землей в течение длительного времени, чтобы испытать своего рода отшельничество, наслаждаясь пещерами вдали от шума и стресса города.







Впервые крышку люка для Франсуа в укромном уголке центра Парижа открыл человек, который известен по прозвищу «Dirty». Большинство членов сообщества знают друг друга только по прозвищам. Эта анонимность и специфическая атмосфера из темноты, тишины и опасности вызывает ощущение настоящего волшебства.







После нескольких километров узких проходов и бесчисленного множества переходов и тропок, Франсуа Кляйн с сопровождающими добрался до первых комнат, созданными и оборудованными катафилами. Некоторые пещеры уже существовали ранее, а диггеры только переоборудовали их, другие же пещеры катафилы вырыли сами и обставили по своим вкусам. Так в десятках метров под землей Парижа во многих километрах от входа было создано альтернативное пространство для художественного выражения. Здесь можно найти совершенно необычные формы живописи и пластического искусства.







«Туристам здесь не рады, – объясняет Кляйн, признавая, что некоторые хардкорные катафилы и его до сих пор считают туристом. – Местные подземные жители стараются отпугнуть туристов оскорблениями и самодельными дымовыми бомбами, а также воруют и сжигают все существующие карты катакомб. Причина этой враждебности кроется в том, что чем больше людей проводят время под землей, тем больше риск нежелательного внимания к катакомбам.







При этом люди нередко теряются в огромном лабиринте проходов. Это опасное место даже для опытных катафилов: ведь нередки случаи разрушения потолков, потери ориентации, порезы и травмы от острых камней. Поэтому парижские диггеры даже жизненно важную информацию, например, постоянно меняющиеся точки входа, передают в устной форме лично тому, кому доверяют».







Зачастую парижане, пьющие вино или кофе во множестве городских кафе, наблюдают сюрреалистические сцены: фигуры исчезают одна за другой под поверхностью, а затем за ними изнутри закрывается люк. Франсуа вспоминает, что первый раз, когда он попал в катакомбы, то сначала они спустились на 35 метров вниз, в темноту. Затем им пришлось протискиваться через очень узкие отверстия, чтобы достичь обширной пещеры-галереи, покрытой росписями. После этого они долго шли в темноте по пояс в воде, чтобы найти подземный пляж катафилов.







«Вполне вероятно, что независимо от того, сколько раз я спущусь в катакомбы, я всегда буду считаться туристом, – резюмировал Франсуа Кляйн. – Хотя ярлык «турист» мне действительно не нравится, но чтобы стать катафилом, нужно гораздо больше, чем спорадические визиты время от времени в подземный мир. Нужно действительно посвятить себя темноте и стать настоящим пиратом из подземного мира».



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