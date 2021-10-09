Barbie girl: 36-летняя американка живет исключительно в розовом цвете из-за любви к кукле Барби

Азуса Сакамото из Лос-Анжелеса.
Несмотря на то, что Азусе Сакамото уже 36 лет, кукла Барби для нее не является чем-то детским. Для Азусы стиль Барби - это идеал настоящей жизни, и именно к этому идеалу девушка отчаянно стремится. Девушка старается и внешне походить на известную куклу, и свой дом переделать так, чтобы он был похож на игрушечный, и самое главное - вся жизнь Азусы проходит в розовом цвете.
Азуса старается покупать все предметы в розовом цвете.
Азуса Сакамото (Azusa Sakamoto) работает маникюршей в Лос-Анжелесе, и большую часть своего дохода девушка тратит на то, чтобы ее стиль жизни был как можно ближе к ее идеалу. Девушка обладает огромной коллекцией кукол Барби, а также различных сопроводительных товаров, общей суммой на на более, чем 80 000 долларов.
Весь дом Азусы - это миллион оттенков розового цвета.
Свой дом Азуса также переделала под стиль Барби. Если девушке приходится покупать что-то новое, она старается выбрать это в розовом цвете. А если такого товара нет, то Азуса собственноручно перекрашивает его - так она поступила с холодильником, мебелью и прочими предметами.
Деушка также старается покупать одежду в стиле Барби.
"У меня все в стиле Барби: холодильник, ящички, столик, гардероб, полки. У меня даже кухонные весы в стиле Барби, и Барби-духовка, и ванная комната. Ну и сами куклы у меня тоже есть. А еще их кошельки, туфли, подушки, украшения, футбоолки, платья, носки, чашки, тарелки. Еще у меня есть постеры Барби, всякие картины, лак для ногтей, часы с Барби..."
Азуса обладает огромной коллекцией различных товаров с логотипом Барби.
Находиться дома у Азусы - это значит быть полностью окруженным розовым цветом. Трудно найти что-то, что выбивалось бы из общей гаммы. Азуса даже перекрасила свои черные от природы волосы также в розовый цвет.
Азуса живет в большом Барби-доме.
На самом деле в Америке есть много фанатов Барби, коллекции которых исчесляются тысячами экземпляров известной куклы. У Азусы их на данный момент "всего" 222 штуки, однако ее коллекция выделяется среди других тем, что девушка собирает не только сами куклы, и вообще все, что к ним прилагается - вплоть до носков и колечек.
Если девушке не удается найти сразу розовые предметы, она сама их модифицирует.
На самом деле Азуса впервые купила себе куклу Барби в 17-летнем возрасте. С тех пор ее жизнь кардинально изменилась. "Я просыпаюсь в своей розовой постели на своих Барби-подушках, в моей Барби-пижаме, иду на кухню, завариваю чай в моем Барби-чайнике." Более того, девушка даже готовит для себя розовую еду - для этого она специально покупает себе съедобные красители.
Розовая краска у Азусы всегда наготове.
При этом Азуса говорит, что она сама не хочет быть, как Барби - просто ей очень сильно нравится эта кукла. "Я никому не врежу своей жизнью. Да и потом, жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную одежду. Мне так нравится, мне так комфортно. Знаете, иногда людям кажется, что это все слишком по-детски, мол, Барби только для детей. А я вижу в этом особый стиль моды, для меня это бренд, это икона моды."
Барби-стиль.
"Вообще Барби очень крута. Подумайте - у нее есть парень Кен, но она никогда не просила его купить ей туфли или лошадь, нет, она сама это себе покупает. У Барби сотни разных профессий и она всегда самостоятельна. Мне кажется, это реклама красоты не только внешней, но и внутренней тоже."
Маленькая Азуса.
В детстве у Азусы не было куклы Барби, ее первая кукла у нее появилась только в 17 лет.
Азуса старается и внешне выглядеть, как кукла.
Домик Барби.
Жизнь в розовом цвете.
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