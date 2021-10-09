Barbie girl: 36-летняя американка живет исключительно в розовом цвете из-за любви к кукле Барби

Азуса Сакамото из Лос-Анжелеса.

Азуса старается покупать все предметы в розовом цвете.

Весь дом Азусы - это миллион оттенков розового цвета.

Деушка также старается покупать одежду в стиле Барби.

Азуса обладает огромной коллекцией различных товаров с логотипом Барби.

Азуса живет в большом Барби-доме.

Если девушке не удается найти сразу розовые предметы, она сама их модифицирует.

Розовая краска у Азусы всегда наготове.

Барби-стиль.

Маленькая Азуса.

В детстве у Азусы не было куклы Барби, ее первая кукла у нее появилась только в 17 лет.

Азуса старается и внешне выглядеть, как кукла.

Домик Барби.

Жизнь в розовом цвете .