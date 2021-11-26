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Что съесть, чтобы похудеть: 7 продуктов, которые помогут не переедать

Что съесть, чтобы похудеть: 7 продуктов, которые помогут не переедать

 

Многие люди по разным причинам сбавляют вес. Порой их радость длится не долго. Ведь только достигнув своей цели, человеку постоянно хочется есть. Если себе не отказать, ситуация вновь может привести к лишнему весу. Однако есть продукты, которые помогут быстро насытиться, но при этом не переесть.

Арбуз

В сезон созревания арбузов можно не бояться лишних кило. Ведь этот водянистый продукт быстро подарит ощущение сытости. Однако на фигуру он никак не повлияет, т.к. в основном состоит из воды. Что касается его калорийности, то на сто граммовый кусочек приходится всего до 30 ккал.Что съесть, чтобы похудеть: 7 продуктов, которые помогут не переедать

Картофель

Удивились? И зря! Ведь картофель враг фигуры лишь в том случае, если его употребляют в виде чипсов, фри или жаренным. Что касается печеного варианта, то в нем калорийность в три с лишним раза меньше, чем в грече.

Овсянка

Отличный продукт для похудения и поддержание формы, после него. Набухая, овсянка вызывает быстрое насыщение и не позволяет съесть лишнего. Также продукт питает белками, оказывает благоприятное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта.

 

Что съесть, чтобы похудеть: 7 продуктов, которые помогут не переедать

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Овощи

Практически все овощи малокалорийны, но при этом содержат огромное количество необходимых для организма витаминов. Именно поэтому включайте в рацион после снижения веса шпинат, салат, капусту, огурцы, брокколи, морковь. Ими хорошо частично заменять рис, кашу или макаронные изделия.

Попкорн

Наверняка, не думали увидеть в списке попкорн. А при этом он здорово насыщает и не портит фигуру. Он точно менее калориен, чем семечки, либо печение.

Творог

Очень полезный продукт. В нем много белка, витамин В12, а также кальций, фосфор и селен. Стоит заметить, что даже жирность творога не окажет негативного влияния на фигуру. Но все же приобретайте менее жирный. И еще: не путайте его с творожной массой!

Яйца

Еще один продукт, который позволит мгновенно забыть о голоде. Особенно полезно включать яйца в свой завтрак. Благодаря такому рациону, в обед вы съедите гораздо меньшую порцию. Конечно, лучше их варить или готовить без добавления масла.

Эти продукты не только позволят сохранить фигуру после похудения, но и станут отличной профилактикой лишнего веса и ожирения.

 

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