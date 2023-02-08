Растения, которые вытеснят сорняки из вашего сада

Сорняки — настоящая напасть каждого садовода. Они растут с невероятной скоростью, вытесняя декоративные растения.

Порой борьба с сорняками превращается в серьезнейшую битву, которая занимает огромное количество времени. К счастью, из этой неприятной ситуации есть очень простой выход. Все, что нужно, чтобы уменьшить количество сорняков в саду — посадить правильные растения, способные самостоятельно вытеснить сорняки с грядок и клумб.

Таких растений существует довольно много, поэтому вы без труда найдете несколько подходящих вариантов для своего сада.



Очиток

Белый клевер

Астильба китайская

Хоста

Копытень европейский

Дицентра великолепная

Герань садовая

Бадан

Сныть обыкновенная

Барвинок

Манжетка