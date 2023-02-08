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Растения, которые вытеснят сорняки из вашего сада

Сорняки — настоящая напасть каждого садовода. Они растут с невероятной скоростью, вытесняя декоративные растения.
Порой борьба с сорняками превращается в серьезнейшую битву, которая занимает огромное количество времени. К счастью, из этой неприятной ситуации есть очень простой выход. Все, что нужно, чтобы уменьшить количество сорняков в саду — посадить правильные растения, способные самостоятельно вытеснить сорняки с грядок и клумб.
Таких растений существует довольно много, поэтому вы без труда найдете несколько подходящих вариантов для своего сада.

Очиток



Растения, которые вытеснят сорняки из вашего сада

Белый клевер



Растения, которые вытеснят сорняки из вашего сада

Астильба китайская



Растения, которые вытеснят сорняки из вашего сада

Хоста



Растения, которые вытеснят сорняки из вашего сада

Копытень европейский



Растения, которые вытеснят сорняки из вашего сада

Дицентра великолепная



Растения, которые вытеснят сорняки из вашего сада
МанжеткаРастения, которые вытеснят сорняки из вашего сада

Герань садовая



Растения, которые вытеснят сорняки из вашего сада

Бадан



Растения, которые вытеснят сорняки из вашего сада

Сныть обыкновенная



Растения, которые вытеснят сорняки из вашего сада

Барвинок



Растения, которые вытеснят сорняки из вашего сада
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Садсорняки

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