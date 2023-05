Как в 80-х слушатели радио скачивали программы и игры прямо во время эфира

1. Как все начиналось

Подростки могли скачать программы во время трансляции передачи по радио / Фото: blog.myscrumhalf.com

Тозер самостоятельно создавал программы для 6502 Home Computer / Фото: grappendorf.net

Переданный по радио фотоснимок Шерил Лэд / Фото: ucrazy.ru

Commodore и Atari - компьютеры, на которые подходили программы / Фото: itc.ua

2. Эксперименты Саймона в Вуствере

Популярная игра «Gold Mine» для Spectrum была написана в 1983г. / Фото: startgamer.ru

В 80-х Голландия занималась передачей кода через радиоволны / Фото: digitalfire.com

3. Продолжение следует

Зоран Модли предложил по радиочастоте передать программу для Spectrum / Фото: 2pos.ru

На смену аудиокассетам пришли дискеты / Фото: today24.pro

Сегодня скачать игрушку себе на компьютер, планшет или смартфон вообще не проблема. Справиться с этой задачей сможет даже маленький ребенок. Но почти сорок лет назад такой техники, да и программ, попросту не существовало. Но уже тогда, правда не у нас, а за рубежом, некоторые игры себе скачивали. Самое интересное, что делали это с радио.Все происходило в Бристоле в июле восемьдесят третьего года. У подростков и молодых людей постарше появилась уникальная возможность скачать себе что-нибудь прямо с радио во время трансляции. Нужен был только популярный в то время магнитофон с кассетами. Как только по радио звучал анонс, слушатели сразу же нажимали одновременно две кнопки – «запись» и «проигрывание» и тут же в комнате воцарялся металлический, несколько странный скрежет.Именно в этот период времени в Британии во время трансляции шоу (очень популярного по тем временам в этой стране) Datarama на волне Radio West проходил первый экспериментальный опыт передачи компьютерной программы столь необычным образом. Из воспоминаний одного из ведущих этого шоу, Джо Тозера, можно узнать, как появилась эта идея. Именно он и стал ее автором. В какой-то момент он понял, что если программа для ПК записана на обычную аудиокассету, то может быть реальной и передача ее пользователям по радио. И эта идея его захватила с головой.Стоит сказать, что Тозер являлся одним из тех, кто первым вплотную соприкоснулся с домашними ПК. Он сам создавал программы для таких компьютеров, как BBC, ZX80 и 6502 Tangerine’, начиная с 79-го года. Карьера Джо на радио началась с 81-го. Изначально контент сильно заинтересовал станцию, поэтому он вместе с Тимом Лайонсом , главным инженером, предложил каждую неделю вести шоу-программу, посвященную ПК домашнего типа. Здесь была одна изюминка, уникальность, заключающаяся в передаче всем слушателям программ с аудиокассет, выполнявших роль накопителей. Для нас это странно, а тогда это был единственный вариант для хранения такой информации. Именно так и увидела свет Datarama. Именно летом 83-го, перед тем как вышел 4-й эпизод, программу одобрил IBA, регулятор Британии.В момент знаковой программы Тозер и Лайонсон для решения задачи выбрали достаточно интересный вариант. Они приняли решение передать ни что иное, как фотоснимок звезды известного в то время сериала под названием «Ангелы Чарли» Шерил Лэдд. Взяли они его в издании 75-го года выпуска Evening Standard. Графически код написал лично Джо. Эта программа являлась достаточно небольшой, поэтому для ZX81 и BBC автор написал ее без особого труда.В те годы передача изображения в радиорежиме была настоящим чудом. Сначала были проведены несколько передач в тестовом режиме без объявлений, во время которых и определялась работоспособность задумки. В процессе было выяснено, что для этой цели больше подходит не FM, а AM. Когда же в вечернее время провели распространение написанной программы, то все прошло отлично. Изображение на экране было в разрешении (довольно неплохим) 40х80 пикселей. Формат телетекста был черно-белым.Самое интересное, что весь процесс был очень простым, не сложнее нажатия клавиши воспроизведения. Естественно, слушатели приняли эту новинку на ура. Прошло совсем немного времени, и авторы идеи начала передавать различные программы, которые они писали сами для шоу. Небольшие приложения, которые преобразовывали ввод на клавиатуре в азбуку Морзе, и игры, тоже входили в этот список. В самом начале передавались программы только для ZX81 и BBC. Со временем ассортимент был расширен – стали распространяться программы и для других компьютеров: Dragon, Commodore, FORTH и остальных, доступных в те годы.Конечно же, Джо с Томом не были в курсе того, что практически рядом, на расстоянии нескольких километров в Вустере, был еще один экспериментатор, занимающийся аналогичной работой. Звали его Саймон и он писал материал для журналов, тематика которого была компьютеры домашнего использования и игры. Свою работу он начал в 79-ом году. А в 83-м написанная им игра «Gold Mine» для Spectrum была в списке All Formats Top 20. На Radio Wyvern он вел программу Computer Club. Также в 83-м году (в декабре) им была запрограммирована на BASIC «рождественская открытка», причем анимированная, которая рассылалась слушателям.Рассылка производилась в двух вариациях: для Tandy TRS-80 и Sinclair Spectrum. На ней был двигающийся олень и музыкальное сопровождение. Можно ли было ее скачать? Как говорит сам Саймон, удалось это не всем. С TRS-80 прошло не все гладко. Формат выдавал ошибки, хотя и скорость здесь ниже, чем у ZX втрое. Был слушатель, которому удалось прочесть вариант для TRS-80 на компе Nascom. В Британии система пользовалась популярностью в 70-х. Для достижения этой цели нужно было особенное программирование. Появились и первые разногласия между авторами. В отличие от Тима и Джо, например, Саймон определил, что намного проще проводить скачивание с FM высокой частоты, а не с AM.Что касается идеи с открыткой, то она посетила Саймона после прочтения Personal Computer World статьи о станции в Голландии, занимающейся передачей в ASCII текстового контента . Как стало известно, в Голландии практика с передачей программ для компьютера стала развиваться раньше, чем в Британии. Hobbyscope еще в восьмидесятом году занималось передачей кода через радиоволны.Этот факт действительно был реальным. Создателями самого шоу был придуман и спецкод, благодаря которому не было необходимости в передаче одной программы по нескольку раз для разных компьютеров. Они решили работать в BASICODE. Этот формат скачивался на все компьютеры, система которых поддерживала BASIC. От пользователя требовалось только изначально запустить транслятор.Скачивать программы таким образом можно было не только в Нидерландах и Британии. Постепенно волна захлестнула все европейские страны. Кай Лехтонен из Финляндии, решил тоже использовать опыт коллег и попробовать осуществить нечто подобное на радиостанции общественного формата YLE. Он с командой в 85-м году осуществили успешную передачу программы. Самое интересное, что скачать ее получилось на расстоянии от станции в шестьсот километров.Но самые активные пользователи таких программ, скорее всего, проживали в Сербии (в те годы она входила в состав Югославии). Работающий на Radio Belgrade Зоран Модли, который вел передачу Ventilator 202 и являлся параллельно редактором Galaksija, внес предложение по радиочастоте передать уникальную программу, предназначенную для Spectrum. И его идею удалось успешно реализовать.Зоран в период с восемьдесят третьего по восемьдесят шестой годы смог передать приблизительно до ста пятидесяти программ для ПК. Что интересно, так это то, что большинство из них было ему прислано его же радиослушателями. Это были энциклопедии, естественно незначительные по размеру, программы образовательного направления и для математических расчетов , простенькие игрушки, даже был один авиасимулятор. Популярность передач зашкаливала. Их стали показывать по воскресеньям в телепрограмме «Воскресный день» в Белграде.Со временем ситуация изменилась, так как появились дискеты. Ведь прогресс никто не отменял. Уже к концу восьмидесятых на смену аудиокассетам пришли домашние компьютеры на 16 бит. Только когда в двадцать первом столетии появился Wi-Fi, вернулся к нам и беспроводной тип скачивания.