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Сказочные лошади и волшебные сны: Картины, выполненные с душой и любовью


Разноцветные лошадки в волшебном лесу. Автор: Tracie Grimwood.

Разноцветные лошадки в волшебном лесу. Автор: Tracie Grimwood.

Художник Трэйси Гримвуд (Tracie Grimwood) создаёт волшебные работы похожие на красочные сны, сотканные из разноцветных моментов, ароматов и звуков. В её работах оживают сказочные лошадки, птички и другие милые зверушки, которые дружат с очаровательными девушками, прогуливающимися в дивном лесу.

Пожалуй, даже самый хмурый человек, рассматривая на первый взгляд эти простенькие работы, обязательно искренне улыбнётся. Есть в них что-то такое доброе и по-детски наивное, мягкое, радостное и позитивное. То, что безоговорочно поднимает настроение, вселяя надежду и возвращая веру в чудеса. Хочется напрочь позабыть обо всех проблемах и невзгодах, закутаться в тёплый плед с чашечкой чая в руках, и усевшись возле окна, мечтать о чём-то прекрасном, глядя на то, как разноцветные лошади резвятся в сказочно-волшебном лесу.
Вьюга. Автор: Tracie Grimwood.

Вьюга. Автор: Tracie Grimwood.

 
Сова. Автор: Tracie Grimwood.

Сова. Автор: Tracie Grimwood.

 
Мой воображаемый друг. Автор: Tracie Grimwood.

Мой воображаемый друг. Автор: Tracie Grimwood.

 
Ноченька. Автор: Tracie Grimwood.

Ноченька. Автор: Tracie Grimwood.

 
Танец. Автор: Tracie Grimwood.

Танец. Автор: Tracie Grimwood.

 
Месяц. Автор: Tracie Grimwood.

Месяц. Автор: Tracie Grimwood.

 
Котёнок. Автор: Tracie Grimwood.

Котёнок. Автор: Tracie Grimwood.

 
Ослик и птичка. Автор: Tracie Grimwood.

Ослик и птичка. Автор: Tracie Grimwood.

 
Стихийные лошади. Автор: Tracie Grimwood.

Стихийные лошади. Автор: Tracie Grimwood.

 
Тихий сон. Автор: Tracie Grimwood.

Тихий сон. Автор: Tracie Grimwood.

 
Крылатая лошадь. Автор: Tracie Grimwood.

Крылатая лошадь. Автор: Tracie Grimwood.

 
Осень. Автор: Tracie Grimwood.

Осень. Автор: Tracie Grimwood.

 
Белые медведи на льдине. Автор: Tracie Grimwood.

Белые медведи на льдине. Автор: Tracie Grimwood.

 
Лунная ночь. Автор: Tracie Grimwood.

Лунная ночь. Автор: Tracie Grimwood.

 
Калейдоскоп. Автор: Tracie Grimwood.

Калейдоскоп. Автор: Tracie Grimwood.

 
Чёрное и белое. Автор: Tracie Grimwood.

Чёрное и белое. Автор: Tracie Grimwood.

 

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Сказочные лошади и волшебные сны: Картины, выполненные с душой и любовью

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Сказочные лошади и волшебные сны: Картины, выполненные с душой и любовьюПодписаться на мой Instagram
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