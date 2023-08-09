9 странных, темных и жутких достопримечательностей в Восточной Европе
Восточная Европа прекрасна, но ещё она славится развалинами замков, лесами с привидениями и руинами зданий эпохи Советского Союза. Некоторые забытые объекты, спрятанные далеко, в глубине, гарантируют дрожь по телу.
Заброшенный Советский цирк (Молдова)
Заброшенный Советский цирк (Молдова)
Официально Кишинёвский государственный цирк был закрыт в 2004 году после десятилетия забвения, с тех пор он оставался совершенно заброшенным – забытый символ яркого прошлого.
За фасадом здания прячется зал для зрителей с ареной, покрытой многолетней пылью. Атмосфера внутри цирка угнетающая и мистическая, как будто все внутри просто исчезли во время представления. Темные углы зала и слабое освещение, исходящее из проходов, только усиливают воображение.
«Хара», заброшенная база подводных лодок (Эстония)
«Хара», заброшенная база подводных лодок (Эстония)
Недалеко от Таллинна находится база подводных лодок «Хара», в свое время входящая в систему обороны Советского Союза. Она была построена в 50-х годах, а уже в 1991 году оказалась заброшенной. Находится она в заливе. Здесь была установлена система радаров и микрофонов, чтобы враг не мог даже приблизиться к базе Балтийского флота.
Сегодня это место напоминает сюжет из фильма про апокалипсис. Разрушенные бункеры повсюду, а по многочисленным коридорам базы гуляет ветер. То тут, то там на стенах можно увидеть граффити.
Руины Кишиневского еврейского гетто (Молдова)
Руины Кишиневского еврейского гетто (Молдова)
В темные времена довоенной Европы здесь прокатилась волна антисемитских настроений, которая вынуждала евреев бежать. Несколько десятков тысяч евреев оказались в Кишинёве. Но их спокойствие длилось не долго. В июле 1941 года нацисты вошли в город и начали кампанию по отлову и уничтожению евреев. Около 20 000 евреев погибли в первые две недели оккупации. Остальных согнали в гетто.
Руины Кишиневского еврейского гетто (Молдова
На протяжении 4 месяцев длились бесчинства фашистов и румынских войск. В октябре 1941 года гетто было полностью ликвидировано. К 1942 году в Кишиневе осталось только 86 евреев из 60 000, которые жили здесь до оккупации.
Руины Кишиневского еврейского гетто (Молдова)
Сегодня остатки гетто, включая руины стен, кладбище поросло деревьями. Иногда сюда приходят бывшие узники или родственники погибших евреев, как это делают бывшие узники Аушвица. До сих пор это место вызывает жуткие воспоминания.
Мыс Тарханкут, подводный музей советской эпохи «Аллея вождей» (Крым)
Мыс Тарханкут, подводный музей советской эпохи «Аллея вождей» (Крым)
На дне Черного моря в восточной части Крыма находится едва различимая достопримечательность. На нескольких метрах ниже уровня моря находятся 50 бюстов бывших лидеров коммунистической партии СССР, наполовину погребенные под толщей песка. Известная, как «Аллея вождей», эта экспозиция выглядит мрачно и странно.
Мыс Тарханкут, подводный музей советской эпохи «Аллея вождей» (Крым)
Идея создания такого музея принадлежала любителю подводного плаванья Владимиру Боруменскому, который занялся ее осуществлением еще в 1992 году. Со всех мест и из разных стран стекались бюсты вождей в этот музей, пока не собралась полная коллекция. Плавая между бюстами, можно почувствовать себя словно в другой реальности.
Церковь девяти привидений (Чехия)
Церковь девяти привидений (Чехия)
Известная среди местных жителей, как Церковь девяти привидений, церковь Святого Георгия представляет собой заброшенную старую религиозную постройку. Внутри церкви находятся покрытые белыми саванами фигуры – привидения, которые и дали этой церкви прозвище. Головы фигур наклонены вперед, они сидят и слушают кого-то или что-то. Внешне они напоминают живых людей, которые молятся. Они созданы местным художником Якубом Хадравой. Благодаря им сюда часто приезжают туристы, которые пополняют местную казну.
Головы дьявола (Чехия)
Головы дьявола (Чехия)
Прогуливаясь по чешской деревне Želízy, непременно набредёшь на одну из самых странных и мрачных достопримечательностей в Европе. В лесу находятся две головы мистических существ, высеченных в цельной каменной глыбе, которые охраняют лес. Они появились здесь в 1850-х годах благодаря скульптору Вацлаву Леви. Эта скульптурная композиция называется «Головы дьявола».
Головы дьявола (Чехия)
Каждая голова в четыре раза выше среднего человеческого роста. Рядом с ними на скале появились и другие образы из местного фольклора, но ни один не вызывает таких жутких эмоций, как эти головы.
Руины штаб-квартиры Югославской армии (Сербия)
Руины штаб-квартиры Югославской армии (Сербия)
В 1999 году в результате серии авиаударов войск НАТО в Белграде, в то время здесь была сосредоточена армия Косово, среди зданий, в которые попали бомбы, оказалась и штаб-квартира Югославской армии.
Прошло несколько десятилетий, но похожие руины то тут, то там находятся в городе, вокруг них строят другие, новые здания, а они остаются, как напоминание о прошлом. Как это было в Лондоне после бомбардировки фашистов, когда руины не спешили разбирать, а уже строили новые здания. Некоторые из разрушенных зданий Дональд Трамп уже превратил в отели. Судьба других зданий решается.
Кладбище потерянных кладбищ (Польша)
Кладбище потерянных кладбищ (Польша)
Тысячи лет человечество строит мемориалы: животным, боевым лошадям, политическим лидерам. Но не один из них не сравнится с тем, который находится в Гданьске. Вместо посвящения группе людей или идеалам, это место создано для оплакивания исчезнувших кладбищ в Гданьске.
Перед Второй мировой войной в городе было 72 некрополя и кладбищ. Затем пришла война в этот край, и в результате бомбардировок и реконструкций осталось всего 27 кладбищ.
В 2002 году было открыто Кладбище потерянным кладбищам, в честь тех, чьи останки не сохранились с 40-х годов. Несмотря на то, что этот мемориал открыт в красивом парке, он вызывает печаль даже в погожие летние дни.
Склеп капуцинов (Чехия)
Склеп капуцинов (Чехия)
В Склепе капуцинов в Чехии ощущается смерть и страдание, которые были так давно, что не верится в то, что это все реальность. Он является вторым по величине и в мире. В склепе находятся останки монахов, одного из которых захоронили живьем. На дне склепа находятся 24 скелета в мантиях, которые лежат здесь уже сотни лет.
Склеп капуцинов (Чехия)
Головы скелетов расположены на кирпичных подушках. Климат внутри склепа хорошо сохранил их мумифицированные тела. Сегодня они продолжают лежать на своих местах, и посетители приходят на них посмотреть поближе.
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