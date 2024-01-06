6 секретов быстрой уборки

Сложно представить современную хозяюшку без целого арсенала бытовой химии. А ведь она достаточно агрессивна и пагубно влияет как на экологию, так и на самих домочадцев. Не говоря уже о том, насколько она сейчас подорожала в цене.







К счастью, есть старые проверенные методы уборки, которые можно применить без специализированных средств. Вам помогут обычные предметы, которые наверняка найдутся у вас дома. Таким образом получиться не только хорошенько сэкономить, но и не загрязнять окружающую среду и собственный организм.



1. Следы кофе исчезнут за пару минут

2. Канцелярия поможет в быту

3. Используем газеты в уходе за обувью

4. Просыпаем манку на ковёр

5. Смазываем руки растительным маслом

6. Оживляем листья комнатных растений майонезом

Возвращаем белизну любимому сервизуВсе мы знаем, что белый сервиз достаточно капризен в уходе. На нем мгновенно остаются следы от кофе или чая. Стоит только пару раз не отмыть их сразу же, как налёт прочно въедается в фарфор. Наша первая хитрость поможет справиться с этой проблемой за считанные минуты.Все, что вам нужно сделать — заглянуть на полочку в ванной комнате. Именно там вы найдёте спасение для своих любимых чашек. Речь идёт о зубной пасте. Причём не обязательно использовать свою любимую дорогостоящую пасту. Подойдёт самый обычный бюджетный вариант.Следует нанести немного пасты на губку, а лучше на старую зубную щетку. И Толстых слоем нанести на темный налёт. Уже через несколько минут вы сможете ее ополоснуть и удивиться. Ведь чашка будет кристальности белой. Такой метод отлично подойдёт и для заварочных чайников, и даже для белых столешниц, которые испачкали пятна от чая.Ластик вернёт чистоту дверным ручкамКаждая хозяюшка стремится придать своему дому опрятный и ухоженный вид. Но при каждодневной уборке не всегда уделяют должное внимание мелочам. А ведь именно они являются показателем хорошей хозяюшки. Например, грязные дверные ручки могут в одно мгновение испортить впечатление о чистоте дома.К счастью, наш совет поможет решить проблему. Вам поможет обычный канцелярский ластик. Просто сотрите всю грязь, что находится на ваших дверных ручках. Ластик легко справится со следами жира и отпечатками ладоней.Газета придаст блеск вашей обувиГазеты в современном мире используются все реже. Люди привыкли читать новости через электронные устройства, отправляя газеты в мусорное ведро. А ведь они могут пригодиться вам в быту. На самом деле их использование в домашнем хозяйстве достаточно велико. Но сегодня мы расскажем об уходе за обувью.Если вы так же любите идеально начищенную кожаную обувь, то наш совет вам точно понравится. Нанесите на поверхность обуви немного крема и хорошенько начистите ее комочком из газеты. Такой вариант поможет вашей обуви сверкать, как никогда раньше.Манка выведет пятна с вашего ковраКовры являются основными украшениями интерьера. Правильно подобранный вариант сможет придать вашему дому уют и тёплую атмосферу. Однако каждая хозяйка знает, как быстро может испортить внешний вид грязное ковровое покрытие. Если вы не хотите тратить большие суммы на специализированные средства для уборки, просто загляните на кухню.Справиться с загрязнениями поможет обычная манка. Посыпьте ею пятна и оставьте на несколько часов. Она упитает в четы жир и грязь. После чего необходимо пропылесосить или тщательно промести ковёр. Вы удивитесь, но нем не останется ни следа грязи.Масло позволит забыть о перчаткахНаверное, единственное средство бытовой химии, от которого не могут отказаться даже самые находчивые хозяюшки — это средство для мытья посуды. Но оно все же может пагубно влиять на кожу рук. Если вы тоже не любите использовать перчатки, то наш совет точно вам пригодится.Смажьте руки растительным маслом перед тем, как мыть посуду. Оно образует защитную плёнку на поверхности кожи, которая предотвратит негативное воздействие. После мытья посуды просто тщательно промойте руки с мылом.Добавим растеряем лоскаСледующий секрет мы узнали от профессиональных флористов. Вы замечали, что в магазинах комнатные растения всегда блестят. Оказывается, чтобы добиться такого эффекта, флористы протирают их обычным майонезом.Если и вы хотите добавить лоску вашим комнатные растения, вполне можно повторить эту хитрость у себя дома. Нанесите немного майонеза на тряпку и протрите ей листья. После чего вытрите насухо бумажным полотенцем. Но стоит быть осторожными хозяина домашних животных, ведь их может привлечь запах майонеза.