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Как отбелить тюль

Чем дольше тюль висит возле открытого окна, тем больше он собирает на себя всю грязь и пыль, которая летит с улицы. Чтобы сделать его вновь кипенно-белым, воспользуйтесь старым, проверенным, «бабушкиным» рецептом. Тюль абсолютно белоснежный, чистый, свежий!

Ольга 

Что понадобится:

марганцовка;

хозяйственное мыло — жидкое или кусковое;

глубокий таз.

Отбеливание тюля старинным способом



На кончике ножа всыпьте марганцовку в стакан. Залейте очень горячей водой (примерно 1 стакан).

Ольга 

Отдельно подготовьте хозяйственное мыло 72 %. Можно брать жидкое или твёрдое (кусковое). Если берёте кусковое, то заранее натрите его на тёрке и залейте кипятком, чтобы оно растворилось.
Уточнение: твёрдое хоз. мыло — 70 г, жидкое — 100 мл.

Ольга 

В таз наберите воду 35-40 градусов. Вылейте растворённую марганцовку и хозяйственное мыло.
Важно: берите только коричневое хозяйственное мыло. Не белое!



Отдельно прополощите тюль под проточной водой, чтобы убрать основную часть пыли. Затем замочите его в мыльном растворе на 1-2 часа. Если загрязнения сильные, можно оставить на ночь. С тканью ничего не случится, так как температура невысокая. Другие ткани можно замачивать в более горячем растворе, но на совсем недолгое время.



Чистый, белоснежный тюль прополоскайте от раствора вручную или в стиральной машинке. Результат вас удивит: ткань будет идеальной, кипенно-белой, свежей, без единого пятнышка!


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