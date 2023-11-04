Как отбелить тюль

Чем дольше тюль висит возле открытого окна, тем больше он собирает на себя всю грязь и пыль, которая летит с улицы. Чтобы сделать его вновь кипенно-белым, воспользуйтесь старым, проверенным, «бабушкиным» рецептом. Тюль абсолютно белоснежный, чистый, свежий!



Ольга



Что понадобится:



марганцовка;



хозяйственное мыло — жидкое или кусковое;



глубокий таз.



Отбеливание тюля старинным способом

На кончике ножа всыпьте марганцовку в стакан. Залейте очень горячей водой (примерно 1 стакан).ОльгаОтдельно подготовьте хозяйственное мыло 72 %. Можно брать жидкое или твёрдое (кусковое). Если берёте кусковое, то заранее натрите его на тёрке и залейте кипятком, чтобы оно растворилось.Уточнение: твёрдое хоз. мыло — 70 г, жидкое — 100 мл.ОльгаВ таз наберите воду 35-40 градусов. Вылейте растворённую марганцовку и хозяйственное мыло.Важно: берите только коричневое хозяйственное мыло. Не белое!Отдельно прополощите тюль под проточной водой, чтобы убрать основную часть пыли. Затем замочите его в мыльном растворе на 1-2 часа. Если загрязнения сильные, можно оставить на ночь. С тканью ничего не случится, так как температура невысокая. Другие ткани можно замачивать в более горячем растворе, но на совсем недолгое время.Чистый, белоснежный тюль прополоскайте от раствора вручную или в стиральной машинке. Результат вас удивит: ткань будет идеальной, кипенно-белой, свежей, без единого пятнышка!