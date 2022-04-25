Подкормка рассады из аптеки за три копейки

Обязательно проведите простую, но невероятно эффективную подкормку рассады. Янтарная кислота — естественный стимулятор роста, а аммиак — азотная подкормка, которая крайне нужна растениям на первом этапе формирования зелёной массы и наращивания корней.

Смешайте их вместе и подкормите рассаду!







Возьмите 1 л горячей воды, растворите 2 таблетки янтарной кислоты (заранее растолките в порошок) и сюда же влейте 2 мл нашатыря (отмерьте шприцем). Пролить раствором по влажной почве рассады.







Поливать следует 2 раза с интервалом в 10 дней и ещё 2 раза после пикировки с тем же интервалом. После такой подкормки вы не узнаете свою рассаду! Можно подкармливать абсолютно любые культуры — даже высаженные черенки, чтобы помочь им быстрее укорениться и нарастить зелёную листву.







Подробнее о том, как сделать аптечную подкормку для рассады, смотрите в видео ниже:





