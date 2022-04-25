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Подкормка рассады из аптеки за три копейки

Обязательно проведите простую, но невероятно эффективную подкормку рассады. Янтарная кислота — естественный стимулятор роста, а аммиак — азотная подкормка, которая крайне нужна растениям на первом этапе формирования зелёной массы и наращивания корней.
Смешайте их вместе и подкормите рассаду!

Подкормка рассады из аптеки за три копейки

Возьмите 1 л горячей воды, растворите 2 таблетки янтарной кислоты (заранее растолките в порошок) и сюда же влейте 2 мл нашатыря (отмерьте шприцем). Пролить раствором по влажной почве рассады.

Подкормка рассады из аптеки за три копейки

Поливать следует 2 раза с интервалом в 10 дней и ещё 2 раза после пикировки с тем же интервалом. После такой подкормки вы не узнаете свою рассаду! Можно подкармливать абсолютно любые культуры — даже высаженные черенки, чтобы помочь им быстрее укорениться и нарастить зелёную листву.

Подкормка рассады из аптеки за три копейки

Подробнее о том, как сделать аптечную подкормку для рассады, смотрите в видео ниже:



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подкормкаРассада
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