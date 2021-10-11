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Как сложилась жизнь звёзд советского балета, сбежавших из СССР: Барышников, Годунов и другие


Артисты балета, не вернувшиеся с гастролей.

Артисты балета, не вернувшиеся с гастролей.


Время от времени Страну Советов потрясали сообщения о том, что тот или иной актёр или спортсмен решил остаться за рубежом, отказываясь возвращаться с гастролей. Далеко не у всех, кто бежал из СССР в поисках признания, профессионального роста и высоких доходов, жизнь складывалась удачно. Многим талант позволил достичь успехов, а кто-то так и не смог справиться с одиночеством и депрессией.

Наталия Макарова


Наталия Макарова. / Фото: www.portal-kultura.ru

Наталия Макарова. / Фото: www.portal-kultura.ru

 

30-летняя ведущая балерина Ленинградского театра оперы и балета категорически отказывалась ехать на гастроли в Лондон. Она как раз разучивала сложную партию и меньше всего хотела отвлекаться от процесса. Однако руководство театра было непреклонно, ещё не зная, какими неприятностями для них обернётся эта вынужденная поездка Наталии Макаровой.
Наталия Макарова. / Фото: www.marefa.org

Наталия Макарова. / Фото: www.marefa.org

 

4 сентября после встречи с другом балерина вызвала полицию и попросила политическое убежище в Великобритании. Убежище было предоставлено, а вот надежды Наталии Макаровой на принятие в труппу королевского Ковент-Гардена не оправдались. Но уже в октябре она вместе с Рудольфом Нуреевым записывала две миниатюры для Би-би-си, а в декабре стала примой Американского театра балета.
В Америке она встретила своего супруга Эдварда Каркара.
Наталия Макарова. / Фото: www.tunes.zone

Наталия Макарова. / Фото: www.tunes.zone

 

Она танцевала на лучших сценах мира, в том числе в Ковент-Гардене, пользовалась огромной популярностью. Впервые после побега оказалась в России в 1989 году. Наталье Макаровой скоро исполнится 78 лет, она по-прежнему живет в Америке. В 2018 году была удостоена приза балетного фестиваля Benois de la Danse «За жизнь в искусстве».
Наталия Макарова. / Фото: www.ytimg.com

Наталия Макарова. / Фото: www.ytimg.com

 

После того, как Наталия Макарова решила остаться за границей, главного балетмейстера театра Константина Сергеева уволили с работы.

 

Михаил Барышников


Михаил Барышников. / Фото: www.mktravelclub.ru

Михаил Барышников. / Фото: www.mktravelclub.ru

 

Танцор в 1974 году был на гастролях в Канаде в составе труппы Ленинградского театра оперы и балета. При этом у органов КГБ не было ни малейшего повода подозревать молодого и успешного Барышникова в желании остаться на Западе. У него было всё, о чём только мог мечтать 24-летний талантливый артист балета: квартира, машина, весьма приличное жалование. Но ему не хватало самого главного: свободы творчества. Он хотел сам выбирать себе репертуар, не ограничиваясь только тем, что предлагало к постановке партийное руководство.
Михаил Барышников. / Фото: www.cameralabs.org

Михаил Барышников. / Фото: www.cameralabs.org

 

Из Канады Барышников перебрался в США. Тут же был зачислен в Американский театр балета, став его премьером. Уже через 4 года Михаил Николаевич возглавил труппу. Отслужив на посту руководителя 11 лет, решил заняться современным танцем, в чём преуспел не меньше, чем в балете. Снимается в кино, играет в драматическом театре.
Михаил Барышников. / Фото: www.musicseasons.org

Михаил Барышников. / Фото: www.musicseasons.org

 

Михаил Барышников получил столь желанную для него свободу и признается, что никогда не испытывал тоски по своей исторической родине. Скучал и продолжает скучать по близким и дорогим людям, но отнюдь не по географическим местам.

 

Александр Годунов


Александр Годунов. / Фото: www.mycdn.me

Александр Годунов. / Фото: www.mycdn.me

 

Талантливый артист балета долго вынашивал планы своего побега. И когда, в конце концов, он смог во время американских гастролей уйти из-под надзора агентов безопасности, Александр Годунов так и не смог достичь тех карьерных высот, о которых мечтал.
Александр Годунов. / Фото: www.24smi.org

Александр Годунов. / Фото: www.24smi.org

 

У него всё сложилось не так. Супруга артиста Людмила Власова отказалась остаться с ним в Америке из-за престарелой мамы, оставшейся в России. В труппу Американского театра балета его приняли лишь через полгода из-за забастовки артистов, не желавших мириться с поступлением нового солиста. Проработав в театре всего год, он попытался построить собственный проект «Годунов и звёзды», но особых успехов не достиг. Переквалифицировавшись в артиста драмы, тоже потерпел фиаско.
Людмила Власова и Александр Годунов. / Фото: www.choiz.me

Людмила Власова и Александр Годунов. / Фото: www.choiz.me

 

В результате одиночество и депрессия привели к хроническому алкоголизму и смерти от осложнений гепатита. Александр Годунов скончался на 46-м году жизни.

 

Суламифь и Михаил Мессерер


Суламифь Мессерер. / Фото: www.pomnipro.ru

Суламифь Мессерер. / Фото: www.pomnipro.ru

 

Легендарная артистка балета, блиставшая на сцене Большого театра, воспитавшая, в прямом смысле Майю Плисецкую после расстрела её отца и ссылки матери, была настоящей примой с мировым именем. Она прожила на родине долгие годы, выступала на фронте во время Великой отечественной войны, оставив сцену, занималась преподаванием.
Суламифь Мессерер. / Фото: www.iknigi.net

Суламифь Мессерер. / Фото: www.iknigi.net

 

Но в феврале 1980 года во время гастролей большого театра в Японии вместе с сыном Михаилом, тоже артистом балета, обратилась в английское посольство с просьбой предоставить ей и сыну политическое убежище.
18-летний Михаил Мессерер. / Фото: www.iknigi.net

18-летний Михаил Мессерер. / Фото: www.iknigi.net

 

Суламифь Михайловна стала преподавателем Королевского театра Ковент-Гарден, помимо этого вела преподавание в Америке, Франции, Японии. Всюду с ней рядом был сын, помогавший во всем матери, самостоятельно занимался преподаванием. Суламифь Мессерер никогда не жалела о принятом решении, считая, что тогда, в 1980-м, поступила абсолютно правильно.
Михаил Мессерер. / Фото: www.rg.ru

Михаил Мессерер. / Фото: www.rg.ru

 

Михаил Мессерер с 2007 года руководит балетом Михайловского театра, поначалу в должности главного балетмейстера, с 2018 года – художественный руководитель театра.

Термин «невозвращенец» появился в Советском Союзе с легкой руки одного из офицеров Госбезопасности и вошел в обиход, как саркастическое клеймо для людей, навсегда покинувших страну расцвета социализма ради жизни в загнивающем капитализме. В те времена это слово было сродни анафеме, причём гонениям подвергались и родственники «невозвращенцев», оставшиеся в счастливом социалистическом социуме.

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Как сложилась жизнь звёзд советского балета, сбежавших из СССР: Барышников, Годунов и другие

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Как сложилась жизнь звёзд советского балета, сбежавших из СССР: Барышников, Годунов и другиеПодписаться на мой Instagram
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