Как сложилась жизнь звёзд советского балета, сбежавших из СССР: Барышников, Годунов и другие

Артисты балета, не вернувшиеся с гастролей.
Время от времени Страну Советов потрясали сообщения о том, что тот или иной актёр или спортсмен решил остаться за рубежом, отказываясь возвращаться с гастролей. Далеко не у всех, кто бежал из СССР в поисках признания, профессионального роста и высоких доходов, жизнь складывалась удачно. Многим талант позволил достичь успехов, а кто-то так и не смог справиться с одиночеством и депрессией.
Наталия Макарова
Наталия Макарова. / Фото: www.portal-kultura.ru
30-летняя ведущая балерина Ленинградского театра оперы и балета категорически отказывалась ехать на гастроли в Лондон. Она как раз разучивала сложную партию и меньше всего хотела отвлекаться от процесса. Однако руководство театра было непреклонно, ещё не зная, какими неприятностями для них обернётся эта вынужденная поездка Наталии Макаровой.
Наталия Макарова. / Фото: www.marefa.org
4 сентября после встречи с другом балерина вызвала полицию и попросила политическое убежище в Великобритании. Убежище было предоставлено, а вот надежды Наталии Макаровой на принятие в труппу королевского Ковент-Гардена не оправдались. Но уже в октябре она вместе с Рудольфом Нуреевым записывала две миниатюры для Би-би-си, а в декабре стала примой Американского театра балета. В Америке она встретила своего супруга Эдварда Каркара.
Наталия Макарова. / Фото: www.tunes.zone
Она танцевала на лучших сценах мира, в том числе в Ковент-Гардене, пользовалась огромной популярностью. Впервые после побега оказалась в России в 1989 году. Наталье Макаровой скоро исполнится 78 лет, она по-прежнему живет в Америке. В 2018 году была удостоена приза балетного фестиваля Benois de la Danse «За жизнь в искусстве».
Наталия Макарова. / Фото: www.ytimg.com
После того, как Наталия Макарова решила остаться за границей, главного балетмейстера театра Константина Сергеева уволили с работы.
Михаил Барышников
Михаил Барышников. / Фото: www.mktravelclub.ru
Танцор в 1974 году был на гастролях в Канаде в составе труппы Ленинградского театра оперы и балета. При этом у органов КГБ не было ни малейшего повода подозревать молодого и успешного Барышникова в желании остаться на Западе. У него было всё, о чём только мог мечтать 24-летний талантливый артист балета: квартира, машина, весьма приличное жалование. Но ему не хватало самого главного: свободы творчества. Он хотел сам выбирать себе репертуар, не ограничиваясь только тем, что предлагало к постановке партийное руководство.
Михаил Барышников. / Фото: www.cameralabs.org
Из Канады Барышников перебрался в США. Тут же был зачислен в Американский театр балета, став его премьером. Уже через 4 года Михаил Николаевич возглавил труппу. Отслужив на посту руководителя 11 лет, решил заняться современным танцем, в чём преуспел не меньше, чем в балете. Снимается в кино, играет в драматическом театре.
Михаил Барышников. / Фото: www.musicseasons.org
Михаил Барышников получил столь желанную для него свободу и признается, что никогда не испытывал тоски по своей исторической родине. Скучал и продолжает скучать по близким и дорогим людям, но отнюдь не по географическим местам.
Александр Годунов
Александр Годунов. / Фото: www.mycdn.me
Талантливый артист балета долго вынашивал планы своего побега. И когда, в конце концов, он смог во время американских гастролей уйти из-под надзора агентов безопасности, Александр Годунов так и не смог достичь тех карьерных высот, о которых мечтал.
Александр Годунов. / Фото: www.24smi.org
У него всё сложилось не так. Супруга артиста Людмила Власова отказалась остаться с ним в Америке из-за престарелой мамы, оставшейся в России. В труппу Американского театра балета его приняли лишь через полгода из-за забастовки артистов, не желавших мириться с поступлением нового солиста. Проработав в театре всего год, он попытался построить собственный проект «Годунов и звёзды», но особых успехов не достиг. Переквалифицировавшись в артиста драмы, тоже потерпел фиаско.
Людмила Власова и Александр Годунов. / Фото: www.choiz.me
В результате одиночество и депрессия привели к хроническому алкоголизму и смерти от осложнений гепатита. Александр Годунов скончался на 46-м году жизни.
Суламифь и Михаил Мессерер
Суламифь Мессерер. / Фото: www.pomnipro.ru
Легендарная артистка балета, блиставшая на сцене Большого театра, воспитавшая, в прямом смысле Майю Плисецкую после расстрела её отца и ссылки матери, была настоящей примой с мировым именем. Она прожила на родине долгие годы, выступала на фронте во время Великой отечественной войны, оставив сцену, занималась преподаванием.
Суламифь Мессерер. / Фото: www.iknigi.net
Но в феврале 1980 года во время гастролей большого театра в Японии вместе с сыном Михаилом, тоже артистом балета, обратилась в английское посольство с просьбой предоставить ей и сыну политическое убежище.
18-летний Михаил Мессерер. / Фото: www.iknigi.net
Суламифь Михайловна стала преподавателем Королевского театра Ковент-Гарден, помимо этого вела преподавание в Америке, Франции, Японии. Всюду с ней рядом был сын, помогавший во всем матери, самостоятельно занимался преподаванием. Суламифь Мессерер никогда не жалела о принятом решении, считая, что тогда, в 1980-м, поступила абсолютно правильно.
Михаил Мессерер. / Фото: www.rg.ru
Михаил Мессерер с 2007 года руководит балетом Михайловского театра, поначалу в должности главного балетмейстера, с 2018 года – художественный руководитель театра.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии