Слова из школьной жизни, в которых делают ошибки даже учителя

С началом учебного года началось и больше разговоров о школе. Учителя пишут задания в дневниках, родители проверяют у детей уроки, дети обсуждают школьные предметы и домашние задания друг с другом и со взрослыми. И все (или почти все) допускают ошибки, неверно или не в том контексте употребляя привычные, а значит, «правильные» слова. О наиболее частых ошибках, касающихся темы школы и учёбы, мы сейчас расскажем.
И дети, и даже сами учителя уже настолько привыкли к устоявшемуся словосочетанию «сидеть на парте», что не задумываются над его смыслом, и уже никто не видит в нём ничего странного. На самом же деле, говоря: «Он сидит на последней парте» или «Сядь на первую парту», мы произносим чепуху. Если, конечно, не имеем в виду ребенка, усевшегося прямиком на парту и свесившего ножки. Правильный вариант, конечно, будет звучать только так: «Сидеть за партой».
Очень часто и родители, и сами педагоги, и даже журналисты считают слова «преподаватель» и «учитель» синонимами и взаимозаменяют их как в устной, так и в письменной речи. На самом же деле преподавателями положено называть сотрудников средних и высших учебных заведений, а учителями - тех, кто учит детей в школах.
Отметим также, что преподаватель обязательно имеет высшее образование и имеет право заниматься научно-педагогической деятельностью. Учителем же может работать и выпускник педагогического колледжа (в советские годы – педучилища), и студент-старшекурсник профильного вуза.
Услышав заветный сигнал об окончании урока, дети облегченно вздыхают, но тут педагог строго предупреждает: «Продолжаем работать, пока всё не допишем. Звонок звонит не для вас, а для учителя». Знакомая картина? Да. И фраза знакомая, хотя неверная. Дело в том, что глагол «звонить» означает «выполнять действие по извлечению звука (звона), подавать сигнал». Поэтому звонить может один человек другому, звонить может телефон, если в данный момент непосредственно кто-то вас вызывает, звонить может церковный колокол, который приводит в действие человек. Но вот сам по себе сигнал, возвещающий о конце урока, - просто звук. Поэтому в данном случае звонок не звонит, а звенит. Как и в известном романсе «Однозвучно звенит колокольчик…», где речь идет о непроизвольном звоне от тряски во время пути.
Кстати, некоторые словари также уточняют, что глагол «звенеть» употребляется, когда речь идет о дребезжащем звуке высокого или металлического тембра (а звук классического школьного звонка именно такой!). В некоторых случаях глагол «звонит» можно заменить на «звенит» (например, говоря в определенном контексте о телефоне), но уж точно не в том случае, о котором шла речь выше.
Говорить «сложное ЕГЭ» или «прошлое ЕГЭ», употребляя эту аббревиатуру в среднем роде, нельзя. Ведь она расшифровывается как «Единый государственный экзамен», а слово «экзамен» относится к мужскому роду. Поэтому правильно будет: «прошлый ЕГЭ», «сложный ЕГЭ», а для кого-то, может быть, и «ненавистный ЕГЭ». Бывает, конечно, что аббревиатуре или сокращению присваивают род, не совпадающий с главным, опорным словом, но более подходящий его фонетическому облику. Например, «вуз» (высшее учебное заведение) принято относить к мужскому роду. Но в случае с ЕГЭ, согласно правилам, надлежит придерживаться общепринятых норм: госэкзамен – значит, «он».
Как определено словарями, «педагог» – это человек, который профессионально занимается преподавательской и воспитательской работой. Иными словами, это общее определение, которое может подразумевать самые разные профессии – учёного-теоретика, учителя, вузовского преподавателя, тренера, воспитателя или даже просто няни. Поэтому когда мы произносим словосочетание «педагог английского» или «педагог математики», мы говорим безграмотно. Чтобы не забыть, какое слово нужно использовать в этом случае, нужно немножко изменить словосочетание. «Он учит детей чему? Английскому!». Значит, он учитель английского. Слова «педагогирует» в русском языке нет, а значит, и «педагога английского» не существует.
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