С нами не соскучишься!

8 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    какие микояны? в России за 100 лет до всех этих микоянов, и тем более джугашвилей, делали колбасу - и копчёную и варё...5 популярных в СС...
  • В С
    Дерьмо.Уличные фотографи...
  • avershin1947mailru Авершин
    Одни недостатки! А мы дураки и не знали, что в 90-х будем жить лучше, да так лучше, что так нам и надо.Семейная жизнь в ...

«Сказочный» домик - идеальный камуфляж для сауны или флигеля на любом дачном участке



 
Миниатюрные домики для дачных участков.

Миниатюрные домики для дачных участков.

Асимметричная крыша, чуть покосившийся дымоход, горшки с цветами на подоконнике - эти прекрасные домики выглядят, словно из заколдованного леса. За каждым из подобных фасадов скрывается, сауна, флигель, домик для гостей. Такой «сказочный» домик точно станет украшением для любого дачного участка.


 
Сауна, замаскированная под «сказочный» домик.

Сауна, замаскированная под «сказочный» домик.

Плотник в четвертом поколении Дэн Поли (Dan Pauly) из американского штата Миннесота занимается созданием очаровательных миниатюрных деревянных домиков. Его строения клиенты с удовольствием размещают на своих дачных участках.

 
«Сказочный» домик - идеальный камуфляж для сауны или флигеля на любом дачном участке

«Сказочный» домик от мастеровитого плотника Dan Pauly.

 

 
Миниатюрный домик для гостей.

Миниатюрный домик для гостей.

Основным строительным материалом является бывшая в употреблении, переработанная древесина. Так автор достигает более убедительного эффекта старины. Кроме того, древесина подвергается специальной термообработке, благодаря которой, мини-хижины могут выдерживать значительные температурные перепады.

 
Сауна внутри «сказочного» домика.

Сауна внутри «сказочного» домика.

 




Если заглянуть в «сказочные» домики, то там можно обнаружить сауну, душевую, флигель, место отдыха для гостей. Все эти постройки идеально вписываются в дачные участки.

 
Душевая внутри домика

Душевая внутри домика

 

 
«Сказочный» домик - идеальный камуфляж для сауны или флигеля на любом дачном участке

«Сказочный» домик - украшение любого дачного участка.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Сказочный» домик - идеальный камуфляж для сауны или флигеля на любом дачном участке

И не забудьте:
«Сказочный» домик - идеальный камуфляж для сауны или флигеля на любом дачном участкеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх