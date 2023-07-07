«Сказочный» домик - идеальный камуфляж для сауны или флигеля на любом дачном участке

Миниатюрные домики для дачных участков.
Асимметричная крыша, чуть покосившийся дымоход, горшки с цветами на подоконнике - эти прекрасные домики выглядят, словно из заколдованного леса. За каждым из подобных фасадов скрывается, сауна, флигель, домик для гостей. Такой «сказочный» домик точно станет украшением для любого дачного участка.
Сауна, замаскированная под «сказочный» домик.
Плотник в четвертом поколении Дэн Поли (Dan Pauly) из американского штата Миннесота занимается созданием очаровательных миниатюрных деревянных домиков. Его строения клиенты с удовольствием размещают на своих дачных участках.
«Сказочный» домик от мастеровитого плотника Dan Pauly.
Миниатюрный домик для гостей.
Основным строительным материалом является бывшая в употреблении, переработанная древесина. Так автор достигает более убедительного эффекта старины. Кроме того, древесина подвергается специальной термообработке, благодаря которой, мини-хижины могут выдерживать значительные температурные перепады.
Сауна внутри «сказочного» домика.
Если заглянуть в «сказочные» домики, то там можно обнаружить сауну, душевую, флигель, место отдыха для гостей. Все эти постройки идеально вписываются в дачные участки.
Душевая внутри домика
«Сказочный» домик - украшение любого дачного участка.
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