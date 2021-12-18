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Натуральные средства для чистоты и красоты из мандариновых шкурок

Знаете ли вы, что мандариновые шкурки, равно как и лимонные, и апельсиновые, а также все цитрусовые в целом, содержат большое количество натуральных эфирных масел, таких полезных для здоровья?
Вместо того чтобы выбрасывать их, лучше переработайте мандариновые шкурки в натуральные эко-средства для чистоты и красоты!
Натуральные средства для чистоты и красоты из мандариновых шкурок
Перед тем как почистить мандарин и использовать шкурки в дальнейшем, нужно тщательно вымыть мандарин под тёплой водой с губкой и мылом. Дело в том, что перед продажей мандарины покрывают специальной восковой плёнкой, которая защищает фрукты от гнили. Для создания домашней эко-косметики важно предварительно помыть мандарин, а уже потом использовать его кожуру. Итак, для первого рецепта — мандаринового уксуса для уборки дома — возьмите несколько еловых веточек и свежие мандариновые шкурки. Слоями переложите шкурки и кусочки еловых веточек, залейте обычным столовым уксусом (не уксусной эссенцией), накройте и оставьте в холодильнике на 2-3 недели.
Натуральные средства для чистоты и красоты из мандариновых шкурок
Потом процедите и перелейте в пульверизатор. Это прекрасное освежающее средство для мытья стола, кухонных гарнитуров, плиты и не только. При этом, запах цитрусовых и хвойных значительно сильнее уксуса: после использования, уксус выветривается за пару минут, а эфирные масла ещё надолго остаются в воздухе.


Натуральные средства для чистоты и красоты из мандариновых шкурок
Второй рецепт похож на предыдущий, но имеет другое назначение. Чистые мандариновые шкурки переложите слоями со свежим розмарином (можно заменить сухой крапивой из аптеки), залейте натуральным яблочным уксусом. Настаивайте в холодильнике минимум 2 недели, процедите и используйте в качестве ополаскивателя для волос после мытья. От такого кондиционера волосы станут мягкими, блестящими, послушными, а также более крепкими, ведь в состав входит множество полезных веществ!
Натуральные средства для чистоты и красоты из мандариновых шкурок
Третий рецепт поможет вам избавиться от насекомых в доме, в частности — от моли в кухонных шкафчиках. Просто воткните 5-7 гвоздичек в мандариновую шкурку и оставьте в шкафу. Кстати, такие же шкурки с гвоздикой можно положить в цветочные горшки, чтобы кот не подходил к ним, не сбрасывал горшок на пол или не съел растение, особенно если оно ядовито для него.
Натуральные средства для чистоты и красоты из мандариновых шкурок
Четвёртая идея с мандариновыми шкурками — это ароматный сахар для выпечки. Просто добавьте сухие мандариновые шкурки в банку с сахаром, и через пару недель сахар приобретёт приятный аромат! Это идеальный подсластитель творожной выпечки.

Натуральные средства для чистоты и красоты из мандариновых шкурок
Пятая идея — это аромавода для увлажнителя воздуха Просто залейте свежие, чистые мандариновые шкурки водой, потолките их немного с помощью толкушки, чтобы мандарин выпустил эфирные масла в воду, и оставьте на пару часов на столе. Затем процедите и перелейте сразу же в диффузор. Этот рецепт нельзя хранить, так как аромамасла быстро выветриваются. Ароматную воду нужно готовить сразу перед использованием.
Натуральные средства для чистоты и красоты из мандариновых шкурок
Наконец, последний рецепт — самый новогодний. Вы даже можете сделать его в качестве подарка для родных и близких. Итак, возьмите самый обычный, «чистый» чёрный или зелёный чай без ароматических добавок и сушёных ягод. В него добавьте мелко порезанную или перебитую в кофемолке на мелкие кусочки сушёную мандариновую кожуру, а также растолчённые звёздочки бадьяна и корицу. Закройте и оставьте на неделю-две, чтобы запахи перемешались. Получится удивительно ароматный и вкусный зимний чай!
Используйте мандариновые шкурки для здоровья, чистоты и красоты!
Натуральные средства для чистоты и красоты из мандариновых шкурок
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