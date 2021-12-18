Натуральные средства для чистоты и красоты из мандариновых шкурок

Знаете ли вы, что мандариновые шкурки, равно как и лимонные, и апельсиновые, а также все цитрусовые в целом, содержат большое количество натуральных эфирных масел, таких полезных для здоровья?

Вместо того чтобы выбрасывать их, лучше переработайте мандариновые шкурки в натуральные эко-средства для чистоты и красоты!



Перед тем как почистить мандарин и использовать шкурки в дальнейшем, нужно тщательно вымыть мандарин под тёплой водой с губкой и мылом. Дело в том, что перед продажей мандарины покрывают специальной восковой плёнкой, которая защищает фрукты от гнили. Для создания домашней эко-косметики важно предварительно помыть мандарин, а уже потом использовать его кожуру. Итак, для первого рецепта — мандаринового уксуса для уборки дома — возьмите несколько еловых веточек и свежие мандариновые шкурки. Слоями переложите шкурки и кусочки еловых веточек, залейте обычным столовым уксусом (не уксусной эссенцией), накройте и оставьте в холодильнике на 2-3 недели.



Потом процедите и перелейте в пульверизатор. Это прекрасное освежающее средство для мытья стола, кухонных гарнитуров, плиты и не только. При этом, запах цитрусовых и хвойных значительно сильнее уксуса: после использования, уксус выветривается за пару минут, а эфирные масла ещё надолго остаются в воздухе.

Второй рецепт похож на предыдущий, но имеет другое назначение. Чистые мандариновые шкурки переложите слоями со свежим розмарином (можно заменить сухой крапивой из аптеки), залейте натуральным яблочным уксусом. Настаивайте в холодильнике минимум 2 недели, процедите и используйте в качестве ополаскивателя для волос после мытья. От такого кондиционера волосы станут мягкими, блестящими, послушными, а также более крепкими, ведь в состав входит множество полезных веществ!Третий рецепт поможет вам избавиться от насекомых в доме, в частности — от моли в кухонных шкафчиках. Просто воткните 5-7 гвоздичек в мандариновую шкурку и оставьте в шкафу. Кстати, такие же шкурки с гвоздикой можно положить в цветочные горшки, чтобы кот не подходил к ним, не сбрасывал горшок на пол или не съел растение, особенно если оно ядовито для него.Четвёртая идея с мандариновыми шкурками — это ароматный сахар для выпечки. Просто добавьте сухие мандариновые шкурки в банку с сахаром, и через пару недель сахар приобретёт приятный аромат! Это идеальный подсластитель творожной выпечки.Пятая идея — это аромавода для увлажнителя воздуха Просто залейте свежие, чистые мандариновые шкурки водой, потолките их немного с помощью толкушки, чтобы мандарин выпустил эфирные масла в воду, и оставьте на пару часов на столе. Затем процедите и перелейте сразу же в диффузор. Этот рецепт нельзя хранить, так как аромамасла быстро выветриваются. Ароматную воду нужно готовить сразу перед использованием.Наконец, последний рецепт — самый новогодний. Вы даже можете сделать его в качестве подарка для родных и близких. Итак, возьмите самый обычный, «чистый» чёрный или зелёный чай без ароматических добавок и сушёных ягод. В него добавьте мелко порезанную или перебитую в кофемолке на мелкие кусочки сушёную мандариновую кожуру, а также растолчённые звёздочки бадьяна и корицу. Закройте и оставьте на неделю-две, чтобы запахи перемешались. Получится удивительно ароматный и вкусный зимний чай!Используйте мандариновые шкурки для здоровья, чистоты и красоты!