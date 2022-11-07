Превзойти СССР и США: космическая мечта Замбии

Чернокожий Королёв

Эдвард Фестус Макука Нколосо (Edward Festus Mukuka Nkoloso) родился в 1919 г., в племени бемба в северной части Северной Родезии и был знаком с будущим президентом Каундой еще с детства. Оба они получили образование у местных миссионеров и собирались сделаться священниками. Однако началась Вторая мировая, Нколосо был призван в армию и служил в Абиссинии и Бирме, в войсках связи.

После войны он стал переводчиком и открыл собственную школу, вскоре закрытую колониальной администрацией. Возмущенный, Нколосо присоединился к движению за освобождение и к Объединенной партии национальной незавивимости Кеннета Каунды. Участвовал в создании конституции нового государства, провозгласил основание Национальной академии наук, космических исследований и философии и объявил о начале собственной космической программы для отправки «афронавтов» на Луну, а затем – и на Марс.

Соответствующим образом выглядела и сама космическая программа страны. На ферме неподалеку от столицы был устроен импровизированный центр подготовки «афронавтов». Босые добровольцы отрабатывали высадку на Луну, скатываясь в пустых стальных бочках со склона в пустыне. Некоторые – включая 16-летнюю Мату Мвамбу (Matha Mwamba) и пару кошек – готовились к полету сразу на Марс. Архивы сохранили для нас поразительные кадры того времени.

Байконур на стадионе

«Это – стартовая площадка, а это – ракета, – показывал Нколосо журналистам новейшие разработки своей команды. – Она взлетит из Лусаки и доберется хоть до Луны, если только получится найти достаточно средств». Первая версия носителя D-Kalu 1 (названная в честь президента Каунды) напоминала ту же стальную бочку, только побольше – три метра высотой и два в диаметре. Запуск ее был объявлен без долгих проволочек. 24 октября 1964, в день провозглашения независимости Замбии, она должна была отправиться с поля столичного стадиона с помощью мощных катапульт.

Как и можно было ожидать, к назначенному сроку безумная «космическая программа» страны полностью развалилась. От Нколосо разбежались даже добровольцы: «Двое лучших моих людей ушли в запой месяц назад, и с тех пор я их не видел», – сокрушался «генеральный конструктор». Еще один присоединился к музыкальной этно-группе и занялся исполнением традиционной музыки и танцев, а 16-летняя Мата Мваба забеременела, и ее забрали родители. Впрочем, их Нколосо в неудаче нисколько не обвинял: по его словам, главной загвоздкой оказались финансы.

Очевидно, что свежеиспеченное государство испытывало серьезные трудности с деньгами и для куда более насущных своих нужд, не говоря о космосе (напомним, что на свою лунную программу в США затратили более 20 млрд долларов в ценах 1960-х гг.). Чернокожий «генеральный конструктор» пытался найти деньги, как мог, отправляя частные запросы и в ЮНЕСКО, и правительствам СССР и США. Очевидно, что ответов он не дождался. Даже его родное правительство сочло маскарад не слишком уместным, и старт на День независимости отменили.

Cristina de Middel

Трудности интерпретации

В то время население Замбии составляло 3,5 млн человек, из которых не набралось бы и сотни с высшим образованием. Глупо было бы ожидать, что у них что-то «взлетит» – однако многие обозреватели отмечают, что космическая программа могла играть важную идеологическую роль в политике президента Каунды. Нколосо выступал его специальным представителем в Центре освобождения Африки – организации, которая боролась против колониализма, еще сохранявшегося тогда в соседней Южной Родезии и ряде других государств континента.

По некоторым сведениям, под прикрытием этой бурной деятельности Нколосо вел подготовку вполне нешуточных боевиков, сражавшихся за независимость по всей Африке. Однако воспользовался этим и противоположный лагерь. Консерваторы западных стран то и дело указывали на злополучную космическую программу, как на пример «скудоумия» африканских народов, якобы, в принципе неспособных к самостоятельной жизни в сложном современном мире. Со временем Нколосо окончательно сделался шутовской фигурой, всплывающей лишь в списках «главных безумцев нашего времени» и т.п.

Некоторые эксперты считают, что эту позицию он занял намеренно. Еще в 1969 г. представитель посольства Замбии в США, отвечая на запросы прессы, сказал: «На самом деле, мистер Нколосо – весьма начитанный человек; все это было грандиозной шуткой». По словам одного журналиста, «Нколосо никогда не выходил из роли. Он всегда оставался в образе жюль-верновского героя, который сам для себя создал».

Cristina de Middel

Гость из будущего

Дальнейшую часть жизни он космосом напрямую уже не занимался, продолжая карьеру в политике и сделавшись довольно видным государственным деятелем Замбии. Нколосо так и остался довольно противоречивой фигурой и поддерживал традиционное ведовство, однако после смерти в 1989 г. был похоронен с большими почестями. Отдельные обломки замбийской космической программы до сих пор пылятся и ржавеют в столице страны и в бывшем «центре подготовки». Но интерес к фигуре самого «чернокожего Королёва» со временем только усиливается.

Художники разных стран то и дело возвращаются к этой яркой теме: уже в 2010-х этой истории была посвящена короткометражка Фрэнсиса Бодомо (Frances Bodomo) и сюрреалистический фотопроект Кристины де Миддел (Cristina de Middel), отдельные кадры из которого иллюстрируют наш рассказ. Стоит заметить, что они не являются историческими, а поставлены и сняты фотографом, как фантазия на тему космической программы Замбии.

«Афрофутуризм» – направление, представляющее технологическое и культурное развитие Черного континента – стало в последние годы весьма модным, и такой эксцентричный герой, каким был Нколосо, оказался здесь весьма кстати. Даже нереалистичность его заявлений пригодилась в рамках этого нового тренда. Весьма возможно, что со временем, когда Африка окончательно догонит развитые страны, фигура Нколосо приобретет для континента такие же грандиозные масштабы и такое же значение, как для Америки – Вернер фон Браун, а для России – Сергей Королев. А уж изобретенный им термин «афронавты» точно закрепился и остался с нами навсегда.