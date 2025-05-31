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5 продуктов растительного происхождения, которые по вкусу можно перепутать с мясом или грибами




Если вы хотите снизить потребление калорий, не изменяя вкусовым привычкам, то решение есть. Материал расскажет о пяти продуктах растительного происхождения, которые на вкус как мясо или грибы.

1. Баклажан


На вкус как грибы. / Фото: povar.ru

На вкус как грибы. / Фото: povar.ru

 

Вкус баклажана практически идентичен вкусу шампиньонов просто при запекании в духовке кусками в качестве гарнира.
Если же вы хотите достичь эффекта почти вкуса белого гриба, то нужна антипригарная сковорода, лук, сливки. Нарезаем грибы, пассеруем лук на оливковом масле, соединяем, добавляем сливки.

2. Фасоль



На вкус как куриное рагу - советский лайфхак. / Фото: anymenu.ru

На вкус как куриное рагу - советский лайфхак. / Фото: anymenu.ru

 

Отвариваем фасоль, пассируем на оливковом лук с морковью, всё соединяем. Можно добавить пол-ложки майонеза высокой жирности (почему высокой? Потому что низкокалорийный майонез вреднее!). Получается по вкусу аналог рагу с курицей.

3. Нут


Нутовые котлеты. / Фото: povar.ru

Нутовые котлеты. / Фото: povar.ru

 

Все веганские продукты, заменяющие по вкусу мясо, делают из нута: нутовые котлеты, нутовый гуляш, нутовая докторская колбаса и т.д. Можно покупать готовые смеси с веганских полок, но это будет дорого. Покупаем сырой нут, ночь отмачиваем в воде, затем варим несколько часов (режим: просто забыли про кастрюлю, «долго» здесь не бывает), затем измельчаем вареный нут в блендере и формируем из него котлеты. На антипригарной сковороде жарим в небольшом количестве панировки. На вкус как куриные битки.

4. Спаржевая фасоль


На вкус как курица. / Фото: povar.ru

На вкус как курица. / Фото: povar.ru

 

Тушеная в сливках спаржевая фасоль на вкус как тушёная курица. Сначала варим спаржевые стручки, затем мелко нарезаем, тушим со сливками 10% жирности.
Вы удивитесь вкусу!

5. Соевая спаржа


 
На вкус как жареное куриное филе с солью. / Фото: pinterest.com

На вкус как жареное куриное филе с солью. / Фото: pinterest.com

 

Придумано китайцами! Покупная спаржевая фасоль содержит куда меньше калорий, чем привычное вам жареное или запечённое мясо, а на вкус она как варёное куриное филе с солью.

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