Что лучше всего приготовить из помидоров: 5 оригинальных блюд для всей семьи и друзей

Томатный сок, смузи или салат? Запросто! Холодный суп или соус для спагетти? Легко! И это лишь малая часть того, что можно приготовить из свежих, спелых и сочных помидоров. В нашей подборке рецептов собраны одни из самых вкусных и оригинальных блюд из томатов, которые займут далеко не последнее место в поваренной книге любой хозяйки.
1. Масло
Масло из помидоров. \ Фото: d-pt.ppstatic.pl.
Для любителей лёгких оригинальных завтраков и перекусов томатное масло станет настоящей находкой. Оно отлично сочетается со свежим багетом, хрустящим тостом, галетным печеньем и хлебцами. Яркий насыщенный цвет и не менее восхитительный вкус подарят наслаждение с первого укуса, а чашечка крепкого кофе или чая станет приятным дополнением к трапезе.
Ингредиенты:
• Томаты «сливки» или любые другие с очень плотной мякотью – 700 г;
• Масло сливочное – 1 пачка (200 г);
• Базилик зелёный свежий – 5 веточек;
• Смесь пряных трав – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Томатное масло. \ Фото: francinetellier.com.
Способ приготовления:
• Томаты вымыть;
• Слегка просушить;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть разрезать на дольки (при необходимости извлечь крупные семена);
• Выложить томаты на противень, застеленный пергаментом;
• Сдобрить смесью молотых перцев и сушёными травами;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Выложить на тарелку и как следует остудить;
• Базилик вымыть;
• Просушить;
• Оборвать листочки выложить в миску или в чашу блендера;
• Добавить высушенные дольки томатов и масло;
• Приправить солью;
• Перебить всё до однородной консистенции;
• Получившуюся массу выложить в стеклянную тару с закруткой;
• Хранить такое масло в холодильнике при плотно закрытой крышке не более пяти дней.
2. В кляре
Помидоры в панировке и кляре. \ Фото: bing.com.
В кляре хороши не только морепродукты или мясо, а и томаты. Такое блюдо прекрасно подойдёт как на завтрак, так и на обед. А ещё его достаточно удобно брать с собой на перекус, поскольку даже в холодном виде оно порадует вас своим незабываемым вкусом.
Ингредиенты:
• Томаты средней величины с очень плотной мякотью – 0,5 кг;
• Сыр твёрдых сортов – 180 г;
• Яйца – 4 шт;
• Сметана средней жирности – 3 ст.л;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Паприка хлопья – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Ядра грецких орехов – для панировки;
• Мука – для панировки.
Ломтики помидоров в кляре. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать кружками средней толщины;
• В миске смешать смесь молотых перцев, хлопья паприки, соль, пропущенный через пресс чеснок и пару столовых ложек подсолнечного масла;
• В получившейся смеси замариновать томаты, оставив на пять-шесть минут;
• Грецкие орехи перебить до состояния средней крошки;
• Смешать с парой столовых (при необходимости можно добавить больше) ложек просеянной через мелкое сито муки;
• В глубокой миске смешать яйца со сметаной, тёртым сыром, солью, смесью молотых перцев и паприкой;
• Помидорные кружочки обмакнуть в панировке, после в кляре;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон в большом количестве хорошо разогретого подсоленного масла;
• Готовые помидоры выложить на тарелку, застеленную салфетками или бумажными полотенцами;
• После подать к столу.
3. Оладушки
Помидорные оладушки. \ Фото: img.ev.mu.
Какие оладьи только не готовят во всём мире: овощные, грибные, мясные, фруктовые, ягодные – и все они получаются по-своему вкусными и сытными. Исключением не стали и томатные оладушки, которые пользуются достаточно большой популярностью у многих хозяек, да и у различных кафе/ресторанов.
Ингредиенты:
• Томаты, желательно с плотной мякотью – 0,6 кг;
• Петрушка свежая – 5-6 веточек;
• Кинза свежая – 5-6 веточек;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 2 стакана;
• Сода – 1-2 щепотки;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Сметана – для подачи.
Помидорные оладушки. \ Фото: media.oneman.gr.
Способ приготовления:
• Петрушку и кинзу вымыть;
• Просушить и мелко-мелко нарезать;
• Томаты вымыть;
• Разрезать на две части;
• Натереть на самой мелкой тёрке;
• Смешать с измельчённой зеленью;
• Вбить яйца;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Муку смешать с сахаром и добавить к остальным ингредиентам;
• После всыпать одну-две щепотки соды;
• Хорошенько перемешать и замесить тесто как на оладьи;
• Дать тесту постоять пятнадцать-двадцать минут;
• Готовить оладушки до румяного цвета со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Подавать к столу со сметаной.
4. С начинкой
Помидоры с начинкой. \ Фото: pinterest.com.
Нет ничего вкуснее фаршированных овощей, тем более в разгар сезона, когда на прилавках рынков и магазинов самое настоящее изобилие. Но выбор пал на томаты. Нежная творожная начинка с добавлением ароматных трав и специй, а также оригинальный способ приготовления подарят блюду фантастический вкус.
Ингредиенты:
• Черри или коктейльные помидоры – 0,5 кг;
• Творог жирный – 1 пачка (200 г);
• Вода газированная – 1 стакан;
• Мука – 1 стакан;
• Яйцо – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Паприка хлопья – по вкусу;
• Кинза – для подачи;
• Петрушка – для подачи;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Фаршированные помидоры. \ Фото: kep.cdn.indexvas.hu.
Способ приготовления:
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Срезать донышки со стороны плодоножки;
• Сформировать бочоночки при помощи маленькой ложки;
• Мякоть выложить в миску;
• Добавить творог, пропущенный через пресс чеснок, соль, смесь молотых перцев и паприку;
• Всё хорошенько перебить до однородной консистенции;
• Получившейся смесью нафаршировать томаты;
• В миске смешать яйца с газированной водой, солью, смесью перцев и щепоткой паприки;
• Перемешать;
• Всыпать муку и добавить ещё немного воды;
• Хорошенько перемешать;
• Нафаршированные помидоры аккуратно обмакнуть в кляр и обжарить до золотистого цвета со всех сторон на хорошо разогретом подсолнечном масле;
• После выложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами или салфетками;
• Слегка остудить;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой.
5. Желе
Желе из помидоров. \ Фото: morimoto-recruit.com.
Томатное желе – весьма необычный десерт, который придётся по вкусу взрослым. Пряное и пикантное блюдо на основе вина и бульона запросто может подойти не только для уютного семейного вечера, а и для романтического ужина.
Ингредиенты:
• Томаты жёлтые крупные – 2 шт;
• Томаты розовые крупные – 2 шт;
• Вино сухое красное – 0,5 стакана;
• Бульон мясной или овощной из кубика – 0,5 л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Перец чили – 1 маленький стручок;
• Черри или коктейльные помидоры – для украшения.
Овощное желе. \ Фото: cookpad.com.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Снять шкурку;
• Мякоть произвольно нарезать;
• Выложить в кастрюлю с толстым дном;
• Приправить солью, смесью перцев и мелко нарезанным чили;
• Залить вином и бульоном;
• Довести до кипения;
• Варить на среднем огне десять-пятнадцать минут;
• После остудить до комнатной температуры и слегка перебить блендером;
• Желатин залить тёплой водой;
• Дать постоять пятнадцать-двадцать минут или до тех пор, пока он хорошо не набухнет;
• Смешать желатин с томатной смесью;
• Черри или коктейльные помидоры нарезать тонкими кружочками или небольшим кубиком;
• Разложить по бокалам и залить томатной смесью;
• Отправить в холодильник на два-три часа;
• Перед подачей при желании можно украсить свежей петрушкой, кинзой или листочками мяты, базилика.
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