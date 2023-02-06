«Первые леди ада»: кого выбирают в жёны диктаторы

Леди Сирия
Сегодня жена ненавидимого Западом президента Асада находится под огнем критики, а в прежние спокойные времена ее хвалили за светскость, образованность и безупречный вкус. Действительно, Асма аль-Асад — очень европейская мусульманка, ведь она родилась в Лондоне, там же училась, там же познакомилась с будущим мужем и переехала на историческую родину только в 2000 году, когда ей было уже 25. Причем британское гражданство сохранила.
Чем примечательна: в 2011 году из-за нее разразился грандиозный скандал в СМИ. Американский Vogue напечатал об Асме положительную статью (вроде как по заказу пиарщиков Асада), это вызвало бурю гнева, статью удалили, а ее автора уволили, несмотря на 30-летний стаж в редакции. Позже та же журналистка разразилась в другом издании резко-негативной статьей об Асме, обозвав ее «первой леди ада», но в итоге сама подверглась насмешкам коллег.
Леди КНДР
Вот говорят же, чем больше скрытничаешь, тем больше рождается всяких сплетен — так и вышло с юной Ли Соль Чжу, которая как-то внезапно оказалась женой Ким Чен Ына. Ходили, например, слухи, будто она снялась в домашнем порно и что до свадьбы с пухлым «богом нации» вела беспорядочную жизнь. Потом даже писали, что он ее якобы казнил! К счастью, ее свежие фотографии это опровергли.
Чем примечательна: свободной (для Северной Кореи) манерой одеваться (в ее гардеробе есть и короткие юбки, и прозрачные блузки), так что под ее влиянием женщины страны тоже пробуют «модничать». А еще она отказалась носить обязательные для всех значки с портретами отца и деда Ким Чен Ына. В КНДР этому нашли красивое объяснение — мол, для нее не существует других мужчин, кроме мужа.
Леди Ангола
Ана Паула душ Сантуш — бывшая фотомодель и стюардесса на «борту номер один», где и состоялось эпохальное знакомство с главой государства Жозе Эдуарду. Один иностранный дипломат как-то отозвался о руководящей чете: «Красивая пара. Одеты элегантно и дорого и выглядят так, словно живут в Калифорнии».
Чем примечательна: однажды Ана Паула возмутила граждан, заявив, что уровень образования в Анголе слишком плох, поэтому ее сын будет учиться в иностранной школе (это при том, что ее мужа как раз обвиняют в наплевательском отношении к этой сфере). А еще она раздражает чиновников и население амбициями в политике и бизнесе (особенно бриллиантовом).
Леди Иордания
Как-то даже не верится, что эта женщина представляет глубоко религиозную мусульманскую страну на Ближнем Востоке. Можете себе представить, в 22 года она метила на руководящую должность в Apple (иорданский филиал, но все же)! Тем не менееРания Аль-Абдулла называет себя «истинной арабской женщиной» и охотно просвещает западную публику на тему арабского мира и ислама.
Чем примечательна: безусловно, красотой (ее называют «самой красивой королевой планеты»), необыкновенной элегантностью (однажды ее выбрали «Королевой элегантности мира», отбросив кандидатуры топ-моделей, актрис и прочих звезд), а также кучей добрых дел. Она активно защищает права женщин, детей и семей, борется против тупых запретов, защищает собратьев-палестинцев и даже животных охраняет.
Леди Камерун
А вот взгляните-ка сюда: эта во всех отношениях яркая дама — Шанталь Бийя, жена президента Камеруна Поля Бийя. Она младше мужа почти на 40 лет (ему 82, ей 44).
Один камерунский автор написал о ней книгу, где, судя по последовавшей реакции, изобразил ее жизнь как путь «из грязи в князи». Его обвинили в оскорблении героини и приговорили к 2 годам тюрьмы, что возмутило мировых правозащитников, назвавших его «узником совести».
Чем примечательна: прежде всего, конечно, уникальной прической и экзотическим стилем, который так и называют «а-ля Шанталь». Она обожает Dior и Chanel, и многие предметы ее гардероба сшиты на заказ. А еще она очень светская дама: охотно участвует в разных встречах, собраниях, мероприятиях высокого уровня и многие сама же организует.
Леди Азербайджан
Мехрибан Алиева, дочь одного из самых влиятельных кланов страны, врач по образованию и жена Ильхама Алиева. Хотя азербайджанский режим считают авторитарным и подозревают правящее семейство в, мягко говоря, нецелевом использовании казны, к первой леди лично отношение самое положительное. Даже почетные иностранные награды имеются.
Чем примечательна: активной общественной деятельностью как внутри страны, так и по международной части (возглавляет массу фондов, является послом доброй воли ООН, ЮНЕСКО, ряда исламских организаций и неожиданно — президентом Федерации гимнастики Азербайджана). Плюс ко всему еще и депутат парламента.
Леди Свазиленд
У 47-летнего короля Свазиленда Мсвати III на данный момент 15 жен, но мы остановимся на одной, 12-й по счету: юной красотке Нтандо Дубе. Если верить СМИ, то все это ее портреты:
А вот она же без макияжа, но со своим полигамным супругом:
Чем примечательна: на 5-й год брака изменила мужу с его же министром юстиции. Эта история достойна шекспировской пьесы: вот неверная жена пробирается мимо дворцовой стражи, переодевшись гвардейцем, затем ее любовника находят у нее под кроватью (причем не просто на полу, а под днищем, в дыре обшивки!), виновную сажают под домашний арест, но она сбегает от стражника, прыснув ему в лицо из перцового баллончика. В конце концов, ее выгоняют из дворца, а ушлого министра (с чудесной фамилией Мамба) увольняют и сажают в тюрьму. Занавес.
Сильно ли пострадал обманутый муж, мы не знаем, но ему уж точно есть с кем утешиться — оставшиеся жены чудо как хороши! И это лишь две из них.
А что же диктаторы прошлого? Как вы увидите, их избранницы тоже отличались необыкновенной красотой.
Фаворитка Гитлера
Нет-нет, не Ева Браун, а роскошнейшая Ольга Чехова (урожденная Книппер), русская актриса с немецкими корнями.
В 1920 году она уехала из советской России в Германию, к 30-м годам уже была звездой немецкого кино, а потом на правах любимой актрисы сопровождала фюрера на светских мероприятиях. Ею также восхищался Геббельс, называя в своих дневниках «чарующей фрау».
После войны тут и там стали появляться сведения, что Ольга была тайным агентом Сталина и будто бы даже при ее участии готовилось покушение на Гитлера. И хотя некоторые источники заслуживают доверия, нет никаких документов, которые бы это подтвердили.
«Стальная бабочка» Филиппин
Имельда Маркос, жена (а теперь вдова) филиппинского диктатора 1960-80-х годов Фердинандо Маркоса.
Пользуясь дипломатическим даром, набрала большой политический и общественный вес, так что ее называли «другой половиной супружеской диктатуры». А за силу характера в сочетании с красотой и изяществом нарекли «стальной бабочкой».
Имельда — дама экстравагантная. Будучи у власти, тратила, как говорят, миллионы на шопинг в мировых столицах моды, на портреты себя самой и членов семьи, которые заказывала в Нью-Йорке, собрала невероятную коллекцию обуви (сейчас передана музею), а также имела богатейшую коллекцию произведений искусства, включая работы Микеланджело, Боттичелли и Рафаэля.
Любовница Муссолини
Похожая на кинозвезду римская аристократка Клара (Кларетта) Петаччи была моложе его почти на 30 лет и разделила с ним страшную участь.
В 1945 году Муссолини с Клареттой пытались бежать, но были узнаны партизанами и расстреляны, причем лицо дуче изуродовали до неузнаваемости, а потом еще и подвесили их тела за ноги на бензоколонке в Милане. А вот законная жена фашистского диктатора Ракеле, хоть и оставалась верной ему до конца, не была с ним в последнюю минуту — супруги простились за полторы недели до этого. Она умерла в 1979 году, когда ей было под 90.
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