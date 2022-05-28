Мифы о советских столовых

Некоторые товарищи увлекшись желанием заработать побольше лайков на теме, которая интересна как рожденным в СССР, так и следующему поколению развернули тему о качестве пищи в советских столовых. Так уж случилось, что к этой теме я также имею некоторое отношение. Так что желая раскрыть всю правду о советских столовых (в частности детских) я и создаю данный пост. Пост мой первый, так что строго не судите.
1. «Неаппетитная» еда в школьных столовых
Миф о невкусной еде в школьных и детсадовских столовых базируется на личных воспоминаниях отдельных категорий граждан, чьи изнеженные вкусовые рецепторы привыкли к домашней пище.
Различие между домашними и столовскими блюдами конечно же были. Приведу несколько обязательных правил, которым следовали детские столовые (в школах и детсадах):
1. Никаких специй. Санитарно-эпидемическая станция и отделы народного образования (они курировали детсадовские столовые) считали что специи детям вредны, так как плохо влияют на развитие детских вкусовых рецепторов. Такого же мнения придерживались и отделы общественного питания (школьные столовые).
2. Никакого маргарина или комбинированного жира. При приготовлении блюд для детей разрешалось в качестве кулинарных жиров использовать либо сливочное либо подсолнечное масло. Допускалось в ряде блюд использовать пищевой смалец. Список полный, и без исключений.
3. Качество продуктов. С продуктами бывало по разному. Иногда могли завести несвежую капусту или подгнившую капусту. Однако термическая обработка такой продукции была обязательна. Ну и еще – если завозили курицу – то это была синяя птица, а если мясо для котлет, то молоть его приходилось на промышленных мясорубках по несколько раз. В оправдание можно заметить, что продукты были натуральными и допущены санстанциями. Однако отмечу, что если детям привозили гнилую картошку, то это означало, что в городе картошки не было вообще. Фраза «все лучшее – детям» тогда еще многое означала.
4. Молоко. Они его кипятили… Кипятили и кипятили… Просто потому, что подавать некипяченое молоко было запрещено. Строго. Указом. Санпином. Да и технологии приготовления блюд из некипяченого молока отсутствовали. Совсем.
2. Пищеблок
Для того, чтобы сложилось правильное понятие о чистоте пищеблока и качестве приготавливаемых блюд приведу список лиц, которые проводили проверки детских столовых:
- в каждом детском саду была должность диетсестры. Она, вместе с медсестрой четыре раза в день (а именно столько кормили в детских садах) контролировала качество выпускаемых блюд. Это была ее работа. И с нее был спрос, в случае ЧП.
- в нашем городе школьные столовые курировал комбинат общественного питания. Детсадовские находились под ответственностью отдела народного образования. Каждая из этих организаций обязана была раз в месяц провести проверку каждой столовой. Это были плановые проверки. Однако в случае жалобы со стороны представителей родительских комитетов или профсоюзов проверки проводились внепланово. Часто администрация столовой могла и не знать о внеплановой проверке.
- СЭС. В санэпидемстанции существовал специальный отдел по работе с детским питанием. То есть работа людей заключалась исключительно проверкой детских столовых.
- профсоюзы. Тут понятно. Проверки были редкими, но внезапными. Обычно проводились в случае недовольства качеством питания.
- ОБХСС. Под юрисдикцию этой организации подпадала бухгалтерия и возможные случаи кражи продуктов. Воровали конечно, но и сажали за это тоже.
- КРУ. Проверка бухгалтерии и количества продуктов.
- Общественные организации. Общественные организации и журналисты имели полное право в любое время провести свою инспекцию качества питания. У нас в городе этим чаще всего занималась газета «Правда»
- Управление торговли проводили проверки гораздо реже.
Отдельно стоит упомянуть ведомственные и министерские проверки. Это была большая редкость. О них знали наперед и тщательно готовились.
Еще хочу отметить такое понятие, как «Суточная проба». Часть каждого из приготовленных блюд в обязательном порядке упаковывалась в стерильную посуду и определенное время хранилась в холодильнике. Зачем? Очень просто – если произойдет отравление детей – можно будет легко определить каким именно блюдом дети отравились и кто это блюдо готовил. Благодаря таким мерам в Киеве в 70-е годы была обнаружена повариха, которая отравила детей крысиным ядом.
Общий вывод следующий: чистота в пищеблоках была идеальной. Может быть потрепанная техника и местами оббитая плитка выглядели не очень презентабельно, но чистота была. Вряд ли «Ревизор» бы докопался.
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