20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

XX век изобилует изобретениями, которые перевернули нашу жизнь: телевидение, компьютер, самолет. Однако среди них есть большое количество странных вещей, которые так и не прижились в массах.



Мы предлагаем взглянуть на 20 странных, необычных и нелепых вещей из прошлого, смотря на которые задаешься вопросом: как ими вообще можно пользоваться?







До изобретения водостойкой туши предлагалось носить такие маски, чтобы спасти макияж от непогоды.







Сейчас наши смартфоны позволяют нам слушать музыку, смотреть фильмы, читать новости. А вот в старину для тех, кто хотел всегда быть в курсе событий, были изобретены такие радиошляпы.







Очки дополненной реальности, возможно, начинали свой путь с этих телеочков.







Некоторые вещи в прошлом выглядели настолько нелепо, что люди стеснялись носить их. Например, такие спасательные жилеты, как на этом фото.







Это жутковатое устройство было предназначено для дам, которые хотели обзавестись очаровательными ямочками на щеках.







Таким, по мнению изобретателя, должен был быть велосипед для всей семьи: обязательно со швейной машинкой.







Щетка для спины с зеркалом заднего вида: что может быть удобнее?







Еще одно приспособление для душа.







Такая доска для серфинга с мотором была, по всей видимости, изобретена для настоящих денди.

Как и эти роликовые коньки.Это изобретение так и не получило названия: не удалось решить, это ножные велосипеды или ролики с педалями.Кто же не любит читать лежа? Такие очки позволяли наслаждаться любимой книгой в кровати и не портить зрение.Еще один девайс для любителей почитать лежа.Такой необычный мост можно было сложить в чемоданчик и носить с собой. Ну так, на всякий случай.Это странное изобретение предназначалось для голливудских звезд, чтобы даже после самой удалой вечеринки выглядеть с утра идеально.Это приспособление, похожее на сумку, было придумано для настоящих фанатов сауны — чтобы всегда была под рукой.Этот удивительный кейс был придуман в качестве защиты от грабителей: когда преступник хватал дипломат, он нажимал кнопку, которая провоцировала открытие чемоданчика, и все содержимое вываливалось наружу.Так изобретатель этой незатейливой клетки предлагал http://vs-t.ru/chego-my-ne-znali-ob-avtoavariyax-i-aviakatastrofax/ «выгуливать» детей в городских условиях.Еще одно непривлекательное устройство для детей: по мнению автора, оно должно было сделать прогулки с детьми удобнее.Эта странная вещь вызывает множество вопросов, но тот, кто придумал эту щетку, был уверен, что лысым без нее никак.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)