Исчезающие виды животных, которых мы можем потерять в этом столетии

Из всех видов животных, которые когда-либо жили на нашей планете, более 99% уже вымерло. Даже сегодня некоторые из самых невероятных и уникальных животных планеты балансируют на грани вымирания. Будь то чрезмерный промысел зверя, уничтожение среды обитания или интродуцирование хищников, мы, люди, должны взять на себя огромную ответственность за ту угрозу, которую представляем для животных.
К счастью, многие люди начинают действовать, формируя группы по охране окружающей среды и животного мира. Однако даже несмотря на их бескорыстный и добрый труд, существует 25 исчезающих видов животных, которых мы можем потерять в этом столетии.
25. Дальневосточный леопард
Эндемик бассейна реки Амур на территории российского Дальнего Востока и Маньчжурии, дальневосточный леопард адаптировался к суровым условиям холодных, умеренных лесов своей среды обитания. К сожалению, густой, красивый мех этих больших кошек высоко ценится на меховых рынках, иногда продаваясь по 1000 долларов за шкуру.
Хотя торговля и продажа шкуры леопарда запрещена во всём мире, отсутствие принудительных мер и регулирования означает, что многие из этих существ становятся жертвами браконьеров каждый год.
24. Западная речная горилла (Cross River Gorilla)
Западную речную гориллу, являющуюся подвидом западной гориллы, часто путают с её более многочисленным сородичем — западной равнинной гориллой. Эти приматы, как понятно из названия, обитают в бассейне реки Кросс вдоль границы между Камеруном и Нигерией. Однако вырубка лесов и расширение человеческой деятельности сократили популяцию горилл примерно до 250 особей к 2016 году.
23. Карликовый ленивец
Карликовый ленивец — самый маленький и редкий член семейства трёхпалых ленивцев, обитающий только на карибском острове Эскудо де Верагуас (Escudo de Veraguas).
Имея тело, идеально приспособленное для лазания и плавания, карликовые ленивцы хорошо приспособлены к жизни среди мангровых лесов, которые являются их домом. Тем не менее, как и многие другие животные, обитающие на деревьях, представители этого вида находятся под угрозой из-за обезлесения и разрушения их среды обитания.
22. Флоридская пума
Являющаяся близкой родственницей североамериканской пумы, эта большая кошка обитала по всей юго-восточной части США до конца 1600-х годов, пока человеческое развитие не начало посягать на среду её обитания.
Обитающих примерно всего на 5% от своего исторического ареала, этих животных не видели за пределами южной оконечности Флориды в течение десятилетий, и сегодня флоридская пума известна, как официальное животное штата, хотя является одним из редчайших существ на планете.
21. Хамелеон Тарзана (Calumma tarzan)
Хамелеон Тарзана — это ящерица среднего размера, которую можно встретить только на небольшом участке разрушенного тропического леса в районе Алаотра-Мангоро (Alaotra-Mangoro) на Мадагаскаре.
Вид был открыт недавно, в 2009 году, и из-за повышенной расчистки леса и обезлесения среды обитания ящерице присвоили статус находящейся под угрозой исчезновения.
К счастью, существующие сегодня движения делают попытки превратить их среду обитания в лесной заповедник, а создания новых программ разведения может быть достаточно для того, чтобы вернуть численность вида к устойчивой популяции.
20. Какапо
Этот большой, нелетающий наземный попугай является эндемиком Новой Зеландии и часто упоминается как совиный попугай за своё крупное тело, совиное лицо и ночной образ жизни.
Когда-то бывший одним из самых распространённых по всей Новой Зеландии и прилегающих к ней островов, какапо становится всё более редким животным с тех пор, как колонисты ввезли на остров и ввели в его экосистему таких мелких хищников, как кошки, крысы и хорьки.
В настоящее время в мире живёт всего 123 оставшихся в живых птицы какапо, однако благодаря успешным программам разведения и повышению уровня осведомлённости их число, как ожидается, увеличится.
19. Китайский ящер, или китайский панголин
Иногда называемые чешуйчатыми муравьедами, китайские панголины — это причудливые броненосцеподобные существа с большими кератиновыми чешуйками вдоль спины и липким языком, приспособленным для питания муравьями и термитами.
Будучи одним из самых редких животных, китайский ящер обитает в юго-восточной части Китая. К сожалению, обезлесение и браконьерство привели к сокращению популяции, и, по подсчётам, сотни тысяч (или более) этих уникальных животных погибают каждый год.
18. Тамарау, или филиппинский буйвол
Тамарау — это небольшой дикий буйвол, который встречается только на острове Миндоро (Mindoro) на Филиппинах. До начала XX века популяция тамарау исчислялась десятками тысяч, однако к 1960-м годам охота и человеческое развитие сократили её до менее ста особей.
С тех пор предпринимаемые усилия по сохранению вида достигали разных уровней успеха, и популяция этого редкого вида животных в настоящее время оценивается где-то в районе 30-200 особей.
17. Белоклювый дятел
Белоклювый дятел, будучи крупнейшим дятлом в Северной Америке, занимал большую часть южной и восточной территории Соединённых Штатов до 1800-х годов, пока быстрая американская экспансия не разрушила значительную часть их среды обитания, сократив популяцию.
В середине XX века орнитологи считали этот вид вымершим, однако недавние сообщения о наблюдении белоклювого дятла во Флориде и Арканзасе дают повод надеяться, что несколько особей всё же осталось в живых.
16. Суматранский слон
Являющиеся подвидом азиатского слона, суматранские слоны когда-то обитали на всей территории индонезийского острова Суматра. К сожалению, человеческая деятельность на острове привела к серьёзному вторжению и разрушению среды обитания этих слонов.
В 1980-х годах в южной части острова, в провинции Лампунг (Lampung), обитало примерно 12 различных стад слонов. Однако пересчёт животных, произведённый в 2002 году, выявил лишь три.
15. Черепаха Рафетус Свайно
Черепаха Рафетус Свайно является крупнейшей пресноводной черепахой из существующих на планете и, к сожалению, одной из самых редких.
Когда-то их можно было встретить в огромном количестве вдоль реки Янцзы в Китае, однако потеря среды обитания, загрязнение окружающей среды и охота медленно уничтожили всю популяцию, оставив всего три черепахи в мире.
Предпринимались множественные попытки оплодотворить единственную оставшуюся самку, и хотя ни одна из них не оказалась успешной, учёные и зоологи не теряют надежду на возвращение вида.
14. Южный голубой тунец
Достигая 2,5 метра в длину и имея вес более 250 килограммов (взрослые особи), южный голубой тунец является одной из крупнейших морских рыб в мире. Когда-то встречаемые в южном полушарии огромными косяками, из-за крайнего истощения рыбных запасов с середины до конца XX века популяция тунца сократилась более чем на 85%.
Многие страны продолжают заниматься ловлей южного голубого тунца в промышленных масштабах по сей день, но благодаря жёсткому регулированию и ферм по разведению всё ещё остаются шансы на то, что популяция этого вида может восстановиться.
13. Филиппинский орёл
Этот крупный и мощный орёл является эндемиком Филиппин, единственного места в мире, где их можно встретить, живущими в дикой природе. В 2010 году им был присвоен статус находящихся под угрозой исчезновения, в основном, из-за урбанизации их естественной среды обитания. Предполагается, что сегодня в дикой природе живёт 180-500 особей.
В попытке защитить оставшихся птиц правительство Филиппин объявило орла национальной птицей, заявив, что причинение беспокойства и убийство дикого орла будет наказываться большими штрафами и, минимум, двенадцатью годами тюремного заключения.
12. Тонкинский ринопитек
Эндемик леса Кхау Ка (Khau Ca) в северной части Вьетнама, тонкинский ринопитек является крупнейшей обезьяной в Юго-Восточной Азии, а также одним из самых редких приматов в мире.
На протяжении большей части XX века учёные считали вид вымершим, однако в 1992 году во вьетнамской провинции Туенкуанг (Tuyên Quang) была вновь обнаружена небольшая популяция.
Хотя этот вид остаётся под угрозой исчезновения из-за незаконной вырубки лесов, браконьерства и использования их естественной среды обитания, популяция этих обезьян медленно растёт, и экологи надеются, что в скором времени удастся его полностью возродить.
11. Металлический древесный птицеед
Также известный как Сапфир Гути, этот крупный паук был впервые открыт в небольшом городке под названием Гути (Gooty) в юго-центральной части Индии.
На сегодняшний день известно, что они обитают только в небольшом лесу между городами Нандьял (Nandyal) и Джиддалер (Giddalur), более чем в 60 километрах от места первого обнаружения.
Несмотря на свою редкость в дикой природе, металлический древесный птицеед хорошо размножается в неволе и является популярным домашним животным среди любителей пауков.
10. Бисса
Когда-то высоко ценимые за свои витиевато красивые панцири, морские черепахи биссы становились объектом охоты людей, начиная ещё со времён древних египтян.
Хотя большинство стран ввели строжайших запрет на все виды торговли и оборота черепахового материала, среда обитания биссы остаётся под высокой угрозой из-за коммерческого промысла и бурения нефтяных скважин в тропических водах.
9. Яванский носорог
Когда-то они встречались по всей Индонезии, Юго-Восточной Азии и даже Индии. В настоящее же время ареал яванских носорогов ограничивается лишь территорией Национального парка Уджун-Кулон (Ujung Kulon National Park) на западной оконечности острова Ява, Индонезия.
Предполагаемая численность популяции составляет менее 60 особей. Яванский носорог является видом с самым повышенным риском исчезновения из всего семейства носорогов и одним из редчайших крупных наземных млекопитающих в мире.
8. Синегорлый ара
Встречаемый только в регионе Льянос-Мохос (Llanos de Moxos) в Боливии, синегорлый ара является удивительно красивым и редким членом семейства попугаевых. На протяжении XX века большое количество ара было выловлено и продано на рынке домашних животных, сократив популяцию этого вида.
И хотя незаконная ловля и продажа этих птиц была прекращена в 1990-х годах, их популяцию ещё предстоит восстановить. Сегодня, как полагают, в естественной среде обитания живёт менее 400 синегорлых ара.
7. Саола
Открытая как вид лишь недавно, в 1992 году, неуловимая саола является одним из самых редких и наиболее загадочных существ на планете. Встречаемые глубоко в лесах горного хребта Аннамит (Annamite) во Вьетнаме и Лаосе, эти лесные животные, как полагают, тесно связаны с одомашненным крупным рогатым скотом.
К сожалению, в отличие от крупного рогатого скота, они плохо адаптировались к потере среды обитания в результате урбанизации, и все предыдущие попытки выловить и начать разведение этого вида остались безуспешными.
6. Аксолотль
Несмотря на то, что в просторечии его называют «ходячей рыбой», это редкое водное существо на самом деле является амфибией и близким родственником тигровой амбистомы.
Встречающаяся только в озере Сочимилько (Lake Xochimilco) в центральной части Мексики, дикая популяция аксолотлей была поставлена под большой удар разрастающимся городом Мехико, и обширные исследования, проведённые в 2013 году, выявили, что этот вид находится на грани полного исчезновения.
Несмотря на это, эти животные хорошо чувствуют себя в неволе, и даже стали популярным домашним животным для многих.
5. Рыжий волк
Охота на рыжего волка, часто рассматриваемого как вредитель или угроза для домашнего скота, привела почти к полному исчезновению этого вида в начале XX века.
Когда-то обитавшие на большей части юго-востока США, в настоящее время, как предполагается, в дикой природе, на защищённых территориях в Северной Каролине, всё ещё обитают менее 45 особей, а около 200 находятся в неволе в местах по разведению.
Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (US Fish and Wildlife Service) надеется когда-то вновь интродуцировать рыжего волка в заповедник во Флориде и на остальной части восточного побережья. Тем не менее, незаконная охота и убийство волков по-прежнему являются препятствием для выживания вида.
4. Китайский аллигатор
Меньше по размеру и менее агрессивный, чем его североамериканский сородич, китайский аллигатор является эндемиком бассейна реки Янцзы в восточной части Китая.
В дикой природе, согласно подсчётам, осталось 120 китайских аллигаторов, поэтому они считаются видом, находящимся под наибольшей угрозой исчезновения среди всех крокодилов. К счастью, немало китайских аллигаторов всё ещё содержатся в неволе, что делает этот вид кандидатом на реинтродукцию в ближайшем будущем.
3. Калифорнийский кондор
Будучи далеко не самой красивой птицей, калифорнийский кондор является одной из старейших и крупнейших птиц в Северной Америке, обладая максимальным размахом крыльев примерно 3 метра.
Калифорнийский кондор был официально объявлен вымершим видом в дикой природе в 1987 году, однако после нескольких лет разведения в неволе кондоры были постепенно реинтродуцированы на территорию крупных заповедников в рамках одного из самых крупных и дорогих в США проектов по сохранению вида.
В настоящее время в дикой природе Южной Калифорнии и Аризоны насчитывается порядка 500 калифорнийских кондоров.
2. Аддакс
Аддакс — это африканская антилопа, обитающая в пустыне Сахара. Чрезмерный промысел и разрушение их среды обитания нефтяными объектами поставило этот вид на грань исчезновения. В настоящее время большинство аддаксов живут в зоопарках или частных зоопарках, и в дикой природе их почти не осталось.
В мае 2016 обширная проверка обнаружила всего 3 оставшихся диких аддакса в Нигере, а возможно, и в мире.
1. Калифорнийская морская свинья
Самый маленький и, возможно, самый неуловимый член отряда китообразных, калифорнийская морская свинья является близкой родственницей морской свинье, хотя морские биологи имели крайне мало возможностей узнать о них что-нибудь больше.
Эти животные встречаются только в северной части Калифорнийского залива. Калифорнийская морская свинья находится под высокой угрозой исчезновения из-за попадания в рыболовные сети лодок, преимущественно вылавливающих в промышленных масштабах креветки. По подсчётам, каждый год из-за этого погибает в среднем 30 калифорнийских морских свиней. По состоянию на 2016 год, как предполагается, в мире остаётся менее 50 особей.
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