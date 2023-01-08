Исчезающие виды животных, которых мы можем потерять в этом столетии

Из всех видов животных, которые когда-либо жили на нашей планете, более 99% уже вымерло. Даже сегодня некоторые из самых невероятных и уникальных животных планеты балансируют на грани вымирания. Будь то чрезмерный промысел зверя, уничтожение среды обитания или интродуцирование хищников, мы, люди, должны взять на себя огромную ответственность за ту угрозу, которую представляем для животных.



К счастью, многие люди начинают действовать, формируя группы по охране окружающей среды и животного мира. Однако даже несмотря на их бескорыстный и добрый труд, существует 25 исчезающих видов животных, которых мы можем потерять в этом столетии.



25. Дальневосточный леопард

24. Западная речная горилла (Cross River Gorilla)

23. Карликовый ленивец

22. Флоридская пума

21. Хамелеон Тарзана (Calumma tarzan)

20. Какапо

19. Китайский ящер, или китайский панголин

18. Тамарау, или филиппинский буйвол

17. Белоклювый дятел

16. Суматранский слон

15. Черепаха Рафетус Свайно

14. Южный голубой тунец

13. Филиппинский орёл

12. Тонкинский ринопитек

11. Металлический древесный птицеед

10. Бисса

9. Яванский носорог

8. Синегорлый ара

7. Саола

6. Аксолотль

5. Рыжий волк

4. Китайский аллигатор

3. Калифорнийский кондор

2. Аддакс

1. Калифорнийская морская свинья