История древнего города на восточном побережье Англии

У побережья графства Саффолк, примерно на глубине 10 метров, находятся руины древнего города Данвичhttp://vs-t.ru/istoriya-drevnego-goroda-na-vostochnom-poberezhe-anglii. Населенный пункт с одноименным названием и сегодня существует на берегу, но его население не превышает 200 человек. А около 700 лет назад английский город Данвич был процветающим портом с удобной гаванью и блестящими перспективами.

Но его погубили не война или пожар, как это часто бывало с древними городами. Причиной упадка стала череда штормов, по неизвестной причине обрушившихся на восточное побережье Англии.Удобное побережье в устье реки Блайт приметили еще римляне, которые основали здесь поселение. К сожалению, все, что от него осталось, сегодня находится на морском дне. Англичане также оценили по достоинству удобную гавань и основали на пересечении морских путей удобный портовый город. К XII веку английский город Данвич был известен как крупный морской порт, в который заходили торговые суда многих европейских государств. Согласно имеющимся историческим сведениям, Данвич занимал обширную площадь, сравнимую с площадью крупнейших английских городов того периода. О масштабах города говорит тот факт, что в нем располагалось 19 церквей.Но в конце XIII века город ощутил на себе удары морской стихии. Высокие волны наряду с сильными ветрами стали регулярно докучать жителям города. Сегодня сложно сказать, по какой причине штормовые ветры стали повторяться так часто, что уже к началу XIV века город Данвич лишился своей удобной гавани и пристани. Береговая линия не устояла перед регулярными штормами и начала разрушаться . Непогода обрушивалась на берег так часто, что жители не успевали восстанавливать разрушенное, а изменение береговой линии вынуждало людей переселяться вглубь суши. Фактически отсутствие пристани поставило крест на экономическом процветании города. Данвич целиком зависел от морской торговли, и потеря порта сделала жизнь здесь не такой привлекательной.Сегодня у берегов небольшого поселения Данвич в графстве Саффолк ученые при помощи акустической визуализации исследуют руины древнего города. На карту уже нанесены древние здания, церкви и остатки кораблей, которых стихия застигла врасплох в бухте Данвича. Изучение осадочного слоя выявило три наиболее неблагоприятных года в истории древнего порта. Это 1286, 1326 и 1338 годы, на протяжении которых город атаковали мощные штормы, разрушившие берег и пристань.После этого Данвич уже не смог вернуть себе былую славу: большинство жителей покинуло город и поселение было почти заброшено.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: