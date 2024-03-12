11 знаменитых блондинок Голливуда, удачно примеривших темный цвет волос

Количество дежурных шуток о блондинках и их умственных способностях давно перевалило любые разумные пределы, однако число красавиц со светлыми волосами и не думает уменьшаться. Блондинки по-прежнему успешны, желанны и привлекательны – им и в голову не может прийти радикально сменить цвет волос. Но только до тех пор, пока для этого не появится достаточно оснований. Мы вспомнили несколько самых ярких примеров обращения блондинок в брюнеток и попробовали выяснить, кому и для чего это было нужно.
Мэрилин Монро
Пожалуй, трудно представить себе более яркий пример голливудской блондинки, чем Мэрилин Монро. Наряду с белокурой Грейс Келли Монро стала символом мирового кино, актрису называют эталоном красоты, предметом вожделения и образом для поклонения миллионов поклонников по всем миру. Как же велико бывает удивление фанатов Мэрилин, когда они узнают, что Норма Джин Бейкер на самом деле вовсе не та ослепительная блондинка, к какой мы все привыкли, в Голливуд будущая суперзвезда приехала натуральной брюнеткой и лишь потом стала эксплуатировать светловолосый образ. Умение заработать на глупости блондинок – это ли не доказательство того, что Мэрилин сама блондинкой не является?
Кэмерон Диаз
Своей широченной улыбкой, игривыми детскими глазами и, конечно, ослепительными светлыми волосами Кэмерон Диаз заслужила народную любовь с момента своего первого появления на экране в комедии «Маска». В дальнейшем актриса успешно продолжала эксплуатировать на экране образ блондинки, а вот вне съемочного графика время от времени появлялась в противоположном образе. На вопросы поклонников Кэмерон отвечала, что смена цвета была для нее чем-то вроде отдушины, ведь внутри она всегда ощущала себя брюнеткой. Кое-кто из завистников предполагал, что сменить имидж Диаз заставил Джастин Тимберлейк, в то время бывший бойфрендом Диаз, но, судя по тому, что эксперименты Кэмерон продолжаются, это все-таки ее внутренний порыв.
Гвинет Пэлтроу
Блистательная оскароносная блондинка Гвинет Пэлтроу достаточно долго эксплуатировала белокурый образ наивной девушки, и режиссеры с удовольствием пользовались ее характерным обликом. «Темная сторона» позвала актрису в 1997 году, когда в фэнтезийной мелодраме «Осторожно! Двери закрываются» Гвинет было предложено сыграть две стороны одного персонажа – судьба героини картины идет двумя разными маршрутами в зависимости от того, успеет она сесть на поезд или нет. Судьба эта столь различна, что Пэлтроу сыграла в одном фильме и блондинку, и брюнетку. Уникальная возможность для зрителей сравнить и сделать свой выбор, какой цвет идет Пэлтроу больше.
Риз Уизерспун
Разве может что-то лучше характеризовать цвет волос Риз Уизерспун, чем ее участие в картине «Блондинка в законе» и ее продолжении, сделавших из новоорлеанской скромницы настоящую голливудскую звезду. Риз могла сколько угодно эксплуатировать полюбившийся зрителям образ, но актрисе хотелось чего-то большего, чем легкой славы очаровательной глупышки. А настоящее признание пришло к ней только с новым цветом волос. Для роли в биографической драме «Переступить черту» Уизерспун перекрасилась в радикальную брюнетку и тут же была осыпана золотом: «Оскар», «Золотой глобус», премии Гильдии актеров и BAFTA – блондинкам такое и не снилось!
Рэйчел МакАдамс
Уроженка канадского Лондона Рэйчел МакАдамс, как и Мэрилин Монро, в Голливуд приехала натуральной брюнеткой, однако бесконечные и безуспешные обивания порогов студий заставили ее поступиться принципами и обесцветить волосы. Тут же актриса получила роли в «Дрянных девчонках» и «Дневнике памяти», закрепив в умах зрителей белокурый образ. Удачно дополнял белоснежный образ МакАдамс и роман с блондином Райаном Гослингом – казалось бы, трясина навсегда затягивает Рэйчел. Впрочем, к чести актрисы стоит сказать, что она экспериментов не чурается – МакАдамс в кино можно увидеть не только с родными черными, но и с розовыми и даже красными волосами. Хотя блондинкой видеть ее привычнее.
Джессика Альба
От рождения темненькая Джессика Альба долгое время боролась со своими темными волосами – из актрисы делали блондинку и Тим Стори для «Фантастической четверки», и Роберт Родригес для «Города грехов». Привык к непосредственному детскому образу и зритель – образ Джессики стал ассоциироваться со светлыми или карамельными оттенками цвета волос. С возрастом Альба стала чаще возвращаться к своему натуральному цвету, а для некоторых фотосессий даже подкрашивалась в жгучую брюнетку – с отцом мексиканского происхождения Джессике несложно выглядеть сексапильной темноволосой латиноамериканкой.
Скарлетт Йоханссон
А вот еще один пример того, как актриса за не самую продолжительную карьеру успевает примерить на себя столько образов, что даже поклонники начинают сомневаться, какой же из оттенков является подлинным цветом ее волос. Мы говорим о Скарлетт Йоханссон. Зрителям она известна и как ослепительная блондинка, и как дерзкая брюнетка, и как сексуальная шатенка, а для роли Черной вдовы в «Мстителях» Йоханссон и вовсе покрасилась в огненно-рыжий цвет. Так какая же она настоящая? Поклонники привыкли видеть ее белокурой звездой светских приемов и селебрети-вечеринок, но на самом деле СкаЙо – брюнетка.
Блейк Лайвли
Одна из самых горячих голливудских актрис современности Блейк Лайвли будоражит умы поклонников сексапильными формами, длинными ногами и бесконечными белокурыми локонами. Образ холодной блондинки – один из главных активов актрисы, и она им беззастенчиво пользуется. Смену облика Лайвли впервые произвела для роли в «Зеленом фонаре». Фильм получился столь неудачным, что на фоне всего остального новый облик актрисы остался незамеченным практически всеми, за исключением партнера в кадре Райана Рейнольдса, сделавшего Блейк предложение. К радости поклонников актрисы, Лайвли, видимо, удалось убедить мужа в том, что темный цвет волос ей неродной – сейчас актриса снова посветлела.
Хилари Дафф
Ангажированная студией Disney еще в нежном детском возрасте Хилари Дафф с юных лет являлась образцовой блондинкой для тысяч маленьких зрителей по всему миру. Четыре года в сериале «Лиззи Магуайр», казалось, крепко-накрепко навязали актрисе образ светловолосой школьницы, но Хилари проявила-таки своеволие. Правда, произошло это лишь в 2011 году. Говорят, что смена образа на темноволосую fеmme fatale была связана именно с тем, что актриса хотела провести жирную черту между своей детской и подростковой карьерой и новой жизнью. Удалось это лишь частично, ведь девушке пришлось вернуться к привычному цвету волос, сегодня Дафф снова блондинка.
Эмма Стоун
Зрители так привыкли к тому, что Эмма Стоун монополизировала образы рыжеволосых красоток в Голливуде, что часто не подозревают, что настоящий цвет волос у актрисы совсем иной. Эмма урожденная ярко выраженная блондинка, хоть и старается от этого спрятаться, дабы не быть погребенной под ворохом «блондинистых» ролей. Более того, чем дальше в лес, тем более темные оттенки использует Стоун в своей работе. Кульминацией должна стать картина «Война полов», ради которой Эмма превратилась в настоящую брюнетку. Готовы поспорить, ей и в новом облике удастся сохранить привлекательность и сексапильность.
Дженнифер Лоуренс
Несмотря на то что белокурые волосы сама Дженнифер Лоуренс считает одним из своих главных конкурентных преимуществ перед другими актрисами, популярность и наибольший успех ей принесли именно те роли, где Лоуренс была брюнеткой или темной шатенкой. Темные волосы носила Китнесс Эвердин, главная героиня подростковой франшизы «Голодные игры», еще гуще был оттенок волос Тиффани из драмы «Мой парень-псих», образа, за который Дженнифер Лоуренс была отмечена призом Американской киноакадемии. Сегодня Дженнифер легко меняет цвет волос, ведь она и сама хорошо знает, что даже если ей не удастся ослепить зрителей внешним видом, всегда можно упасть по дороге на сцену и этим сорвать аплодисменты.
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