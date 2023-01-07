Какие загадки зашифровал в своих картинах Рене Магритт, и сможет ли человечество их разгадать

Исследователь, мыслитель и философ Рене Магритт был известен благодаря своим достижениям в сюрреализме. Каждое его полотно таит в себе скрытые смыслы связей между предметами. Пытаться их понять не стоит, ведь правильного ответа на заложенные в его картинах загадки нет. Магритт прослыл бунтарём, не желающим подчиняться общепринятым нормам и подстраиваться под других художников. Популярность пришла к нему лишь под конец жизни, но её масштабы не могли представить многие признанные деятели искусства.
Бельгиец Рене Магритт — художник с мировым именем
Бельгийский художник Рене Магритт (1898-1967).
Рене Магритт родился 21 ноября 1898 года в бельгийской деревне в многодетной семье. После окончания школы и курса в Королевской академии искусств Рене работал маляром на местной фабрике. В свободное от работы время он подрабатывал созданием рекламных плакатов.
В 1922 году Рене женился на Жоржетте Бергер. Их брак продлился почти полвека, а Жоржетта стала не только верной спутницей художника, но и его единственной музой. Благодаря ей были написаны многие шедевры творца, она была вдохновителем не одного полотна, вышедшего из-под кисти мастера.
Рене и Жоржетта Магритт.
В середине 1920-х гг. супруги переехали в Париж, где стали вхожи в круги дадаистов и сюрреалистов. Но в скором времени Магритты вернулись на родину, где начали вести аскетический образ жизни. Рене-человеку была присуща невзыскательность и простота. Свои полотна он создавал прямо в спальне, в пьяных гулянках не участвовал, в сексуальных скандалах не был замечен. Он жил среднестатистической жизнью обычного бельгийца и ни в чем не нуждался, кроме красок и кистей. Из наследников у него остались только картины.
Между тем скрытность не помешала Магритту обрести известность в Европе и Америке. Вскоре его стали приглашать за границу проводить выставки и читать лекции.
Картины Магритта, посвященные его супруге.
Во время войны Магритт, желая подбодрить жителей своей оккупированной родины, обратился к импрессионизму. Вдохновившись работами Ренуара, художник выбирает яркую палитру. После войны он всё же вернётся в привычную для него пастель и серость. В 1950-х годах Магритт экспериментирует в кино: на приобретённую камеру он снимает короткометражные фильмы с участием своей жены и друзей.
На семидесятом году жизни Рене Магритт уйдёт в мир иной, не сумев побороть рак поджелудочной железы.
Какие трагические события повлияли на творчество Магритта
В четырнадцатилетнем возрасте Магритт получил серьёзную психологическую травму, последствия которой он пронёс через всю жизнь, и которая не единожды находила отражение в картинах художника. Мальчик стал свидетелем, как его мать-утопленницу доставали из воды. До этого женщина несколько раз пыталась совершить суицид, но каждый раз её спасал муж, отец Рене, которого в тот раз не оказалось рядом.
«Потерянный жокей» (1926). «Размышления одинокого прохожего» (1926).
Вид умершей матери с закрытым сорочкой лицом оставит неизгладимый след на психике будущего художника. Этот случай во многом окажет влияние на мировоззрение Рене. Всю жизнь он искал ответы на вопросы, возникшие в его голове после произошедшего, и практически всегда они приходили в виде образов.
В 1926 году Магритт напишет свою первую «зрелую» картину «Потерянный жокей», затем — «Размышления одинокого прохожего». С тех пор частым героем его композиций станет мужчина в шляпе-котелке, которого рецензенты считали образом самого художника. Уже через год пройдёт первая выставка Магритта, которую организовала галерея Сенто. Эксперты назвали дебют художника неудачным, да и публика не прониклась творениями молодого сюрреалиста.
В Париже Магритт знакомится с такими именитыми сюрреалистами, как Андре Бретон, Джорджо де Кирико и другими. Под влиянием взглядов новых товарищей формируется его художественный стиль и восприятие. Впрочем, Магритт отходит от привычной трактовки сюрреализма, и в своих работах больше внимания уделяет поэтической философии и логическим парадоксам.
Небо в работах Рене Магритта.
Его образы простые, но в то же время именно эта простота запутывает зрителя. Яблоки, птицы, животные, курительная трубка и герои без лиц — всё Магритт наделяет философским смыслом, который часто неоднозначен, либо вообще неуловим.
Небо является особым символом в творчестве Магритта. Художник очень часто использовал этот образ в своих картинах. В некотором плане оно может показаться наивно-детским: на кристально-чистом голубом фоне плывут белые пушистые облака. Даже в мрачным картинах Магритт использует этот образ. Небо выступает чем-то, что не является частью земного мира, это что-то чистое, светлое, к чему хочется стремиться.
Скрытые смыслы и тайные послания в полотнах Рене Магритта
Рене Магритт — «Сын человеческий» (фр. Le fils de l'homme)(1964).
Одна из самых узнаваемых работ Рене Магритта — «Сын человеческий» — содержит в себе оценку художником собственной личности. Она отображает его страхи и социальные модели детства.
Образ незнакомца в котелке основан на двойственности личности самого Магритта. С одной стороны, он был верен классическим буржуазным правилам, предпочитая держаться в тени и быть как все. С другой — он любил детективные романы и приключенческие фильмы, которые будоражили фантазию Магритта. Этот человек родился на перекрёстке порядка и беспорядка. Он выглядит добродетельным, но его маска скрывает тайну, о которой не знает даже он сам.
Согласно определению Магритта, он создавал магический реализм, используя обыкновенные предметы для создания замысловатых комбинаций, которые тревожили зрителя. Названия большинства его полотен носят загадочный характер, но что интересно, практически все они придуманы не художником, а его друзьями.
Все работы Магритта имеют свою логику. Он воплощал красками систему связей, в то время когда его современники сюрреалисты старались как можно подробнее изобразить образы в увиденных сновидениях под влиянием учения Фрейда.
Эдуард Мане. Балкон (1868–1869). Рене Магритт. Перспектива: балкон Мане (1950).
Большой резонанс получила серия работ Магритта под названием «Перспективы», в которой он изобразил картины известных мастеров, а героев на них заменил гробами. Так, Магритт заменил людей гробами в картине Мане «Балкон». Героев своих полотен Магритт понимал как живых людей, которые не избегут своей участи.
Что таят в себе образы самой загадочной картины Рене Магритта «Влюблённые»
Многие видят во «Влюблённых» древнюю народную мудрость, которая гласит, что любовь слепа. Но для сюрреалиста Магритта вкладывать такой поверхностный смысл в свои картины было бы слишком лёгкой задачей.
Можно предположить, что художник изобразил не влюблённых, а любовников, которые прячут бесстыжие глаза перед обществом. Но и эта тема не близка Магритту, ведь его личная жизнь была далека от драм. Всю жизнь Рене прожил со своей супругой Жоржеттой, которую знал ещё с детства. Так что и эта версия не выдерживает никакой критики.
Критики находили намёки на трагическую потерю матери, труп которой Магритт видел собственными глазами. Этим можно объяснить предпочтение художника к изображению закрытых лиц. Женщины с завёрнутыми в ткань лицами и головами неоднократно появляются на полотнах Магритта, например, в картине «Суть дела» (1927). Но в отличие от своего коллеги Сальвадора Дали, Рене Магритт никогда не афишировал трагедию всей своей жизни на публике. Более того, эту историю он долгое время скрывал от собственной жены, причем признался ей в случившемся под конец жизни.
Художник часто создавал аллюзии на свои же картины.
Магритт создал «Влюблённых» в двух вариантах: первый изображает пару, застывшую в поцелуе. На втором полотне мужчина и женщина повёрнуты лицами в зрителю. Вполне возможно, что Магритт заложил для человечества целое пророчество, согласно которому люди, даже лишившись зрения и возможности свободно дышать, не утратят умение любить. Но об этом уже никто не узнает.
Часто художник сопровождал свои картины глубокомысленными комментариями, которые ещё больше сбивали с толку зрителей. Однако во «Влюблённых» Магритт не оставил ни строчки. И как бы нам этого не хотелось, ни одна нить, торчащая из ткани на лицах мужчины и женщины не приведёт нас к правильному ответу. Потому что, как говорил сам Магритт о своих работах: «Не ищите правильного ответа, ведь он не существует».
Современные «Влюблённые».
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