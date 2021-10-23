Декор из скорлупы от фисташек

Мой муж обожает фисташки. Эти орехи имеют приятный сливочный вкус и являются отличным перекусом во время просмотра фильмов.

У нас на журнальном столике всегда стоит миска с фисташками. Месяц назад, после просмотра нескольких видеороликов в Интернете, Евгений стал украдкой собирать в отдельную миску скорлупу от любимых орехов. Когда я узнала, зачем он это делает, — пришла в полный восторг и теперь стараюсь поступать так же. У нас на журнальном столике всегда стоит миска с фисташками!