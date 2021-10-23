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Декор из скорлупы от фисташек

Декор из скорлупы от фисташек

Мой муж обожает фисташки. Эти орехи имеют приятный сливочный вкус и являются отличным перекусом во время просмотра фильмов.

У нас на журнальном столике всегда стоит миска с фисташками. Месяц назад, после просмотра нескольких видеороликов в Интернете, Евгений стал украдкой собирать в отдельную миску скорлупу от любимых орехов. Когда я узнала, зачем он это делает, — пришла в полный восторг и теперь стараюсь поступать так же. У нас на журнальном столике всегда стоит миска с фисташками!

Декор из скорлупы от фисташек

Декор для дома своими руками

Как оказалось скорлупа от фисташек — отличный материал для творчества! Вот простой, но, по-моему, просто гениальный пример, как из 6 половинок скорлупы можно сделать подставку для мыла.

Декор из скорлупы от фисташек

Вот как это выглядит.
Декор из скорлупы от фисташек

Также можно использовать скорлупу от фисташек как дренаж для комнатных растений.
Декор из скорлупы от фисташек

Муж создал нечто подобное у нас дома. Ты только посмотри, как ярко и необычно могут выглядеть выключатели в интерьере.
Декор из скорлупы от фисташек

Для начала тебе потребуется скорлупа от фисташек. Ее предварительно нужно подготовить, а именно: хорошенько промыть, чтобы убрать всю соль и прочий мусор.

Декор из скорлупы от фисташек

Чтобы просушить скорлупу, разложи ее на газете, а когда высохнет, начни красить ее аэрозольной краской.
Постарайся не надавливать сильно на кнопку баллончика с краской, ведь скорлупки могут разлететься по всей комнате. Прокрась все детали будущего декора как снаружи, так и внутри.
Декор из скорлупы от фисташек

Декор из скорлупы от фисташек

Убедись, что краска окончательно высохла.
Декор из скорлупы от фисташек

Также можно прокрасить скорлупу вручную, если тебе нужно многообразие цветов, а баллончик с краской всего одного цвета. Я использовала для этого акриловые краски!
Декор из скорлупы от фисташек

Для того чтобы прикрепить будущих фисташковых птичек к стене, тебе потребуется двусторонний скотч, ножницы и немного терпения.
Декор из скорлупы от фисташек

Вуаля, наше украшение полностью готово! Как тебе результат?
Декор из скорлупы от фисташек

Воспользуйся акриловыми красками, чтобы создать дерево, на котором будут сидеть эти чудесные птички.

 


Также предлагаю тебе ознакомиться с еще 9 яркими примерами использования фисташковой скорлупы.
Отличная идея для объемной открытки. Этот способ я, пожалуй, возьму на вооружение.
Чтобы создать такое декоративное панно из фисташковых цветов, нужно потрудиться, так как занятие это небыстрое и кропотливое. Но результат явно того стоит!
Декор из скорлупы от фисташек

А как тебе такой мастер-класс по созданию стильного и необычного колье? Я уже заготавливаю скорлупу для такого украшения.
Декор из скорлупы от фисташек

Декор из скорлупы от фисташек

Декор из скорлупы от фисташек

Из скорлупы фисташек получаются весьма оригинальные поделки, которые красиво украсят интерьер любой комнаты.

 


Для создания такого фисташкового дерева тебе потребуется комочек пластилина размером с грецкий орех, который следует скатать в шар, фисташковые скорлупки, сухие веточки дерева и твоя неуемная фантазия.
Декор из скорлупы от фисташек

А такую рамку ты легко можешь сделать со своими детьми.
Стильно и со вкусом, не правда ли?
Декор из скорлупы от фисташек

 

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