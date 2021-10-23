Декор из скорлупы от фисташек

Мой муж обожает фисташки. Эти орехи имеют приятный сливочный вкус и являются отличным перекусом во время просмотра фильмов.
У нас на журнальном столике всегда стоит миска с фисташками. Месяц назад, после просмотра нескольких видеороликов в Интернете, Евгений стал украдкой собирать в отдельную миску скорлупу от любимых орехов. Когда я узнала, зачем он это делает, — пришла в полный восторг и теперь стараюсь поступать так же. У нас на журнальном столике всегда стоит миска с фисташками!
Декор для дома своими руками
Как оказалось скорлупа от фисташек — отличный материал для творчества! Вот простой, но, по-моему, просто гениальный пример, как из 6 половинок скорлупы можно сделать подставку для мыла.
Вот как это выглядит.
Также можно использовать скорлупу от фисташек как дренаж для комнатных растений.
Муж создал нечто подобное у нас дома. Ты только посмотри, как ярко и необычно могут выглядеть выключатели в интерьере.
Для начала тебе потребуется скорлупа от фисташек. Ее предварительно нужно подготовить, а именно: хорошенько промыть, чтобы убрать всю соль и прочий мусор.
Чтобы просушить скорлупу, разложи ее на газете, а когда высохнет, начни красить ее аэрозольной краской. Постарайся не надавливать сильно на кнопку баллончика с краской, ведь скорлупки могут разлететься по всей комнате. Прокрась все детали будущего декора как снаружи, так и внутри.
Убедись, что краска окончательно высохла.
Также можно прокрасить скорлупу вручную, если тебе нужно многообразие цветов, а баллончик с краской всего одного цвета. Я использовала для этого акриловые краски!
Для того чтобы прикрепить будущих фисташковых птичек к стене, тебе потребуется двусторонний скотч, ножницы и немного терпения.
Вуаля, наше украшение полностью готово! Как тебе результат?
Воспользуйся акриловыми красками, чтобы создать дерево, на котором будут сидеть эти чудесные птички.
Также предлагаю тебе ознакомиться с еще 9 яркими примерами использования фисташковой скорлупы.
Отличная идея для объемной открытки. Этот способ я, пожалуй, возьму на вооружение.
Чтобы создать такое декоративное панно из фисташковых цветов, нужно потрудиться, так как занятие это небыстрое и кропотливое. Но результат явно того стоит!
А как тебе такой мастер-класс по созданию стильного и необычного колье? Я уже заготавливаю скорлупу для такого украшения.
Из скорлупы фисташек получаются весьма оригинальные поделки, которые красиво украсят интерьер любой комнаты.
Для создания такого фисташкового дерева тебе потребуется комочек пластилина размером с грецкий орех, который следует скатать в шар, фисташковые скорлупки, сухие веточки дерева и твоя неуемная фантазия.
А такую рамку ты легко можешь сделать со своими детьми.
Стильно и со вкусом, не правда ли?