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Уставшие трудоголики Японии

Этот фотограф, ныне живущий в японском Токио, за свою жизнь успел объездить немало стран. Особенностью его фотографий является поиск нужных мгновений, когда самое время навести фокус и запечатлеть ускользающий миг.

Адриан Стори (Adrian Storey) более известен в сети, как Uchujin. В серии под названием «Let the poets cry themselves to sleep» он демонстрирует спящих и уставших жителей Токио.

Фотограф мгновений Адриан Стори

Фотограф мгновений Адриан Стори

Фотограф мгновений Адриан Стори

Фотограф мгновений Адриан Стори

Фотограф мгновений Адриан Стори

Фотограф мгновений Адриан Стори

Фотограф мгновений Адриан Стори

Фотограф мгновений Адриан Стори

Фотограф мгновений Адриан Стори

Фотограф мгновений Адриан Стори

Фотограф мгновений Адриан Стори

Фотограф мгновений Адриан Стори

Фотограф мгновений Адриан Стори

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