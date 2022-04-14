Как выглядит самая дорогая мебель в мире

Все предметы антикварной мебели, установившие ценовые рекорды на торгах крупнейших аукционных домов мира, будь то трон китайского императора Цяньлуна, стул фирмы «Фаберже» или кресло с драконами работы Эйлин Грей, являются настоящими произведениями искусства и яркими образцами мебельного дизайна своего времени.Иметь подобные предметы в своей коллекции — мечта и цель многих состоятельных коллекционеров, и зачастую за них разворачивается настоящая борьба.



Стул фирмы Фаберже работы мастера Михаила Першина

Пара итальянских диванов середины XVIII века

Кровать времен императора Цяньлуна из династии Цин

Туалетный столик работы Вильяма Сейвери

Секретер эпохи Людовика XV

Табурет Реджинальда Льюса 1750 года

Английский комод эпохи Георга III