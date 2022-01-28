8 поездов, путь которых проходит через такие места, что не хотелось бы там оказаться

Самые невероятные железные дороги.
Большинство людей привыкли к тому, как выглядит классическая железная дорога. Но на самом деле, как оказывается, могут быть варианты. Есть места, где железнодорожные пути проходят прямо под окнами домов, последи морской глади и даже по взлётно-посадочной полосе. И это далеко не полный список автомобильных необычностей.
1. Поезд, проходящий по Блумерскому разрезу
Уникальная ЖД в Блумерском разрезе.
Калифорния, США
Когда впервые собирались строить железную дорогу возле Оберне, Калифорния (в начале 1860-х годов), это казалось невозможным, поскольку нужно было строить 30-метровую в высоту и 150-метровую в длину деревянную эстакаду через глубокую лощину, а также «прорезать путь» в местных холмах. Когда Блумерский разрез был завершен в 1864 году, это было воспринято как «восьмое чудо света». Что удивительно, участок железной дороги, проходящий через холм, сохранился до сих пор.
2. Поезд, проходящий через жилой дом
Уникальная ЖД, проходящая через жилой дом.
Китай
Благодаря уникальной топографии и высокой плотности застройки Чунцина, одного из самых населенных городов в Китае, архитекторы и градостроители должны были придумать уникальный способ развития жизненно важной для города монорельсовой линии. Их решение удивило весь мир - поезда проходят прямо через 19-этажный жилой дом. С севера, востока и юга город окружают горы Даба, Вушань, Вулин и Далу, а большая часть городской территории по сути лежит на горных склонах.
Это, в сочетании с отсутствием свободного места из-за высокой плотности застройки (население составляет около 49 миллионов), привело к тому, что развитие инфраструктуры стало реальной проблемой. В 2004 году во время продолжения ветки монорельса перед властями встала проблема: либо сносить весь жилой дом и освободить место для монорельса, либо сделать туннель прямо через дом. В итоге был выбран второй вариант.
3. Поезд, проходящий по узкой улице
Уникальная ЖД на узкой улице.
Вьетнам
Практически всегда при подъезде к железной дороге есть специальные сигналы и шлагбаумы, которые предупреждают прохожих и водителей о приближающихся поездах. Однако, что делать, если рельсы проходят в нескольких шагах от входной двери. Именно подобное можно увидеть в Ханое. На оживленной улице в старом квартале города в люди живут и работают бок о бок с железнодорожными путями, которые проходят буквально в метре от стен домов. Магазины здесь закрываются на время прохождения поезда.
4. Поезд, проходящий по вершине дамбы
Уникальная ЖД по дамбе Hindenburgdamm.
Германия
Hindenburgdamm - 11-километровая дамба между островом Зюльт и материковой частью Германии. Она была открыта в 1927 году исключительно для железнодорожного сообщения. Перед тем, как дамба была построена, сообщение с островом зависело от «милости» приливов и отливов, а зимой Ваддензе замерзал полностью, делая переправу невозможной.
Переправа занимала около шести часов, а при неблагоприятных погодных и приливных условиях длилась еще дольше. В итоге было принято решение построить железнодорожную насыпь, через которую сегодня проходят каждый день более 100 поездов. 50 из них перевозят автомобили, поскольку на Зильт нет автомобильной дороги.
5. Проэкт 21000-километровой ЖД от Китая до США
Проэкт уникальной ЖД ветки от Китая до США.
Китай/Россия/Канада/США
Китай планирует построить амбициозную железнодорожную линию протяженностью 21 000 километров, чтобы запустить сверхскоростные поезда в Америку через Россию. При этом пересечение Берингова пролива между Россией и Аляской предполагает строительство 200-километрового подводного туннеля под Тихим океаном.
Предлагаемая ж/д линия начнется в Китае, пройдет через Сибирь, под Беринговым проливом, через Аляску и Канаду и закончится в США. Китайцы рассчитывают на то, что поезда на этой линии смогут развивать скорость 350 км/ч, что позволит пассажирам путешествовать из Китая в США менее чем за два дня. Согласие России уже получено.
6. Самый длинный в мире железнодорожный туннель
Проходка ЖД Готардского базисного туннеля.
Великобритания/Франция
Самый длинный и самый глубокий в мире железнодорожный туннель был официально открыт в Швейцарии в 2016 году, после двух десятилетий строительных работ. 57-километровый Готардский базисный туннель обеспечивает железнодорожную скоростную связь через Швейцарские Альпы между северной и южной Европой. На втором месте идет 53,9-километровый японский железнодорожный туннель Сэйкан, а на третьем — 50,5-километровый Евротоннель, связывающий под Ла-Маншем Великобританию и Францию.
7. Поезд, проходящий по спиральному виадуку
Уникальная ЖД по спиральному виадуку в Брусио.
Швейцария
В швейцарской коммуне Брусио можно найти девятиарочный одноколейный железнодорожный мост, который изгибается петлей. Как и большинство спиральных треков, он был построен для изменения высоты железнодорожных путей. Длина виадука — 110 метров, а продольный наклон 7%.
8. Поезд, проходящий по взлетно-посадочной полосе
Уникальная ЖД на взлетно-посадочной полосе.
Новая Зеландия
Региональный аэропорт Гисборн расположен на западной окраине Гисборна в Новой Зеландии. Это один из немногих аэропортов в мире, в котором можно увидеть железнодорожную линию, пересекающую взлетно-посадочную полосу. Здесь поезда останавливаются перед ВВП при взлете и посадке самолетов. В Винъярдском аэропорту на Тасмании также был железнодорожный переезд на взлетно-посадочной полосе, но из-за того, что здесь почти полностью перестали использовать железнодорожные перевозки, маршрут закрыли в начале 2005 года.
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