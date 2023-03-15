10 самых горячих и опасных героинь фильмов Тарантино

Глядя на сборище психопатов, убийц и других преступников, представленных в фильмах Тарантино, и придуманных им же, начинает казаться, что сам Квентин Тарантино тоже сошел с ума. Но работы маэстро полны не только насилия, но и интересных женских персонажей. Предлагаю взглянуть на самых горячих и опасных героинь Тарантино.
10. Дейзи Домергу, «Омерзительная восьмерка»
Вы, конечно, не это ожидали увидеть. Но Дженнифер Джейсон Ли сыграла у Тарантино героиню невероятной силы духа: даже будучи избитой она насмехается над противниками и не теряет решимости. А всю красоту и сексуальность Дженнифер можно увидеть во многих других фильмах.
9. Миа Уоллес, «Криминально чтиво»
Нет, Миа опасна не своими передозировками, а своим мужем. Марселлас Уоллес – мафиози и один из главных злодеев «Криминального чтива». А так Миа классно исполняет твист и строит глазки.
8. Шошанна Дрейфус, «Бесславные ублюдки»
Ей удалось сбежать от немецких и австрийских СС, ее семью убили нацисты, а она решила им отомстить. Уцелевшая Шошанна сменила имя на Эммануэль Мимье и стала владелицей кинотеатра, который якобы достался ей по наследству. Девушке удалось забить свой кинотеатр нацистами и спалить его дотла. Столь интересная роль досталась обворожительной Мелани Лоран.
7. Вернита Грин, «Убить Билла»
Вернита Грин, под кодовым именем «Медноголовый щитомордник», входила в элитную группу убийц «Смертоносные гадюки». Вместе с другими членами группы она жестоко расправилась с Беатрикс Киддо, ее подругами и будущим мужем прямо на репетиции бракосочетания в одной из часовен в Техасе. Позже она была убита самой Киддо. А сыграла Верниту актриса Вивика А. Фокс.
6. Элли Драйвер, «Убить Билла»
Эта роль досталась Дэрил Ханне. Элли тоже входит в элитную группу убийц под названием «Смертоносные гадюки» под кодовым именем «Калифорнийская горная гадюка». Она, наравне с Биллом, является самым свирепым злодеем из всех членов группы. Она ненавидит Беатрикс Киддо. Как и Беатрикс, Элли обучалась у Пэй Мэя, великого мастера восточных единоборств, который лишил Элли глаза за то, что однажды она назвала его «старым вонючим козлом». Она, как и прочие члены группы, совершила нападение на Киддо, ее друзей и жениха во время репетиции их будущего бракосочетания. Все, кроме Беатрикс, которая провела в коме 4 года, были убиты. Элли — единственная, кого Невеста оставляет в живых из своих врагов, просто лишив единственного глаза. Дальнейшая судьба ее неизвестна.
5. Джеки Браун, «Джеки Браун»
Тарантино известен почтительным отношением к кумирам своего детства: «Джеки Браун» была снята по большей части ради того, чтобы вытащить на большой экран звезду боевиков 70-х – Пэм Гриер. Сюжет фильма такой: героиня по имени Джеки Браун работает стюардессой и подрабатывает контрабандой наличных денег в страну для торговца оружием. Все складывается отлично до того момента, пока ее не арестовывают федеральные агенты. На свободе она может остаться, только «заложив» торговца. Рисковая девушка принимает решение и полмиллиона долларов присвоить, и от торговца оружием избавиться.
4. Зои Белл, «Доказательство смерти»
Зои Белл – девушка-каскадер из Новой Зеландии, которая сыграла саму себя в шестом фильме Тарантино. По сюжету Зом приезжает в Ливан, чтобы навестить своих подруг Абернэйти, Ким и Ли, во время их перерыва в съемках. Приехав, она мечтала прокатиться на белом Додже Челленджере и сыграть на нем в «мачту корабля». Зои ложится на капот этого автомобиля, держась за брючные ремни, прикрепленные к передним дверям. Только представьте себе это! Через некоторое время появляется каскадер Майк и начинает таранить Челленджер, при этом Зои пытается сохранить равновесие на капоте. Дуэль с переменным успехом заканчивается тем, что Майк на своей машине вылетает на обочину, а девушки налетают на него с кулаками.
3. Гого Юбари, «Убить Билла»
Если вы смотрели этот фильм, то вам не могла не запомниться соблазнительная и кровожадная телохранительница Гого Юбари. 17-летняя школьница в клетчатой юбочке, угрожающе размахивающая булавой. Тарантино написал эту роль для актрисы Тиаки Курияма, увидев ее в культовом экшне «Королевская битва».
2. О-Рэн Ишии, «Убить Билла»
О-Рэн, в исполнении Люси Лью, вошла в отряд «Смертоносных гадюк» под кодовым именем «Водяной щитомордник». Вместе с ними она жестоко убила друзей и будущего мужа Беатрикс Киддо (Невесты), оставив последнюю лежать в коме. О-Рэн возглавила преступный мир Токио, став во главе совета боссов якудза. Один из них, босс Танака, с презрением отозвался о происхождении О-Рэн, за что немедленно поплатился головой в буквальном смысле: О-Рэн его обезглавила.Она становится первой в списке мести очнувшейся Беатрикс.
1. Беатрикс Киддо или «Невеста», «Убить Билла»
Неудивительно, что на первом месте снова героиня, сыгранная Умой Турман. Ума всегда была музой Тарантино. Беатрикс Киддо – самая опасная, сильная и смертоносная героиня из всех фильмов маэстро. Она желает отомстить своим бывшим коллегам и бывшему любовнику, Биллу, за разрушение своей личной жизни, убийство жениха и его друзей, а также за своего ребенка (девочку, которая оказалась жива и была на воспитании у Билла в течение 4 лет). Ученица Пэй Мея, который обучил ее пробивать деревянные стенки, а также приему пяти ударов, с помощью которого она в конце истории убьет Билла. Оружие Невесты в течение фильма — катана Хаттори Ханзо, но также она владеет техникой рукопашного боя, может использовать любой подручный предмет как оружие, при этом она невероятно везучая — много раз оказываясь на волоске от гибели, она находила выход из любой ситуации.
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