10 самых горячих и опасных героинь фильмов Тарантино

Глядя на сборище психопатов, убийц и других преступников, представленных в фильмах Тарантино, и придуманных им же, начинает казаться, что сам Квентин Тарантино тоже сошел с ума. Но работы маэстро полны не только насилия, но и интересных женских персонажей. Предлагаю взглянуть на самых горячих и опасных героинь Тарантино.









10. Дейзи Домергу, «Омерзительная восьмерка»

9. Миа Уоллес, «Криминально чтиво»

8. Шошанна Дрейфус, «Бесславные ублюдки»

7. Вернита Грин, «Убить Билла»

6. Элли Драйвер, «Убить Билла»

5. Джеки Браун, «Джеки Браун»

4. Зои Белл, «Доказательство смерти»

3. Гого Юбари, «Убить Билла»

2. О-Рэн Ишии, «Убить Билла»

1. Беатрикс Киддо или «Невеста», «Убить Билла»