Самые яркие события последних шести десятилетий

Санкт-петербургский дизайнер Игорь Николаев, вдохновившись мемом «Верни мне мой 2007-й», создал серию изображений, посвященных культуре разных десятилетий — с 1957-го и по 2017-й год. Николаев соединил в коллажи знаковых для эпохи музыкантов, актеров и важные общественные события, а в комментариях под каждой записью рассказал о духе времени и вспомнил популярные тогда песни.



На коллаже за 2017 год изображены музыканты Lil Peep, Эд Ширан, Честер Беннингтон, Ольга Бузова и рэпер Гнойный, а также журналист Юрий Дудь, политик Алексей Навальный, Диана Шурыгина, Сергей Дружко, биткоин, спиннеры и фигура Ждуна.







Рассказывает создатель коллажей Игорь Николаев: «Прошло 10 лет после легендарного 2007-го, он так и не вернулся, но остался знаковым для своего поколения. Таких знаковых точек было много: шагая в прошлое, мы видим некоторые из них. Каждый шаг равняется 10 годам — удивительно, как очередной «7-й» год становился решающим и мог бы разделить славу нашего 2007-го.



Серия готовилась долго и должна была выйти год назад, но мне было интересно, каким будет 2017-й, станет ли он в один ряд с предыдущими “седьмыми”. Думаю, решать не мне, но интересно, будет ли таять лед спустя время, так же как горит сентябрь сейчас? Поживем — увидим, а пока — давайте возвращать, чего душа просит».







«Дети Второй мировой войны выросли, забылись ужасы, появилась атомная энергия, телевидение и доступная музыка на пластинках. Осталось только добавить веселые песни о синих ботинках и танцах круглые сутки. Именно таким встретили свой 57-й молодые люди второй половины 50-х — энергичным и танцевальным бунтом.



Первая по настоящему массовая популярность благодаря телевидению, первый серьезный протест родителей против подросткового увлечения, первые бессмертные рок-хиты. Таким был первый «верни мне мой» год.







«На смену беззаботному рок-н-роллу 50-х пришел рок идеологический. Моду на такую музыку диктует пацифизм и интеллектуальная молодежь, гонка вооружений диктует правила для политиков США и СССР. Впереди полет на Луну, за плечами первые полеты человека в космос. Штаты разбираются с социалистическим Вьетнамом, СССР помогает второму. Эпоха массовых фестивалей, легких наркотиков, свободной любви, бесконечного числа талантливых групп и героев рока, ставших примером для будущих поколений».







«Бунт конца семидесятых — это движение против социальных проблем неблагополучных районов промышленных городов. В музыке же панки бунтуют против интеллигентных хард-рокеров. Панк-движение не требует музыкального таланта, опрятной одежды, аккуратных стрижек и причесанных мыслей. И, следовательно, пользуется большой популярностью.



Мир переживает последствия энергетического кризиса и эпоху диско, кино дарит людям новых героев из вселенной “Звездных войн”, а ВАЗ дарит агрономам “Ниву”».







«87-й прошелся по поколению белыми кедами и черными узкими джинсами, начесами и гримом на лицах молодых парней, играющих бодрый металл, предельно похожих как внешне, так и музыкально. За что их можно поблагодарить, так это за развитие линии хард-рока и панка: от первого мы получили гитарные соло и техничность, от второго — бессмысленный бунт и безбашенных вокалистов. Но не роком единым жил человек конца 80-х. Волна евродиско захлестнула мир, оставив множество прилипчивых мелодий, которые до сих пор крутят на ностальгических вечеринках.







«Пожалуй, самая унылая глава в мире рок-музыки. Меланхолия становится основной темой творчества, музыканты разбираются со своими внутренними проблемами, и плевать они хотели на ваши бунты. Аудитория слушателей сокращается, а электроника берет свое в умах поколения. Рейвы, дискотеки, наркотики — вот что движет молодыми людьми диких 90-х.



Для России же это был период активного впитывания западной культуры, скопившейся за долгие годы закрытого советского существования. Боевики и клипы, видеоигры и мультсериалы. “Пепси”, жвачки, лосины — достаточно просто вспомнить детство».







«Виновник торжества — год, благодаря которому появилась фраза в заголовке этой серии, год, оставивший после себя челки, блейзер, тапки, депрессию и прочую атрибутику эмо. Пик жирных нулевых, открывший для детей лихих девяностых быстрый интернет и смартфоны. Микс из грусти инди-групп 90-х и эпатажа 80-х — все это легендарный 2007-й, год знаковый для поколения, родившегося уже в России, ценности которого будут до конца жить в сердцах когда-то челкастых подростков».







«Прошло 10 лет после 2007-го, он не вернулся и, наверное, не вернется никогда. Мы потеряли рок и почему-то снова нашли хип-хоп. Но когда речь идет о самовыражении и моде, так ли важно, как называется стиль музыки? Год только закончился, возникает вопрос: есть ли желание его вернуть, как когда-то хотелось 2007-й? Будет ли таять лед в сердцах бывших подростков спустя годы, как горит сентябрь в сердцах тех, возвращает 2007-й? Увидим!»



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