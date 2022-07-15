Как без усилий почистить унитаз от известкового налёта

Старое, но отлично рабочее средство поможет полностью очистить унитаз. Наносите его на ночь регулярно, каждую неделю, и ваш унитаз будет идеально чистым!
Смешайте 100 гр. обычной соли, 1 ст. л. пищевой соды и 100 мл воды. Размешайте, пока соль не растворится.
Перелейте средство в унитаз, стараясь, чтобы оно попало на стенки. Оставьте на ночь. Утром просто пройдитесь ёршиком, и унитаз будет идеально чистым!
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Старое, но отлично рабочее средство поможет полностью очистить унитаз. Наносите его на ночь регулярно, каждую неделю, и ваш унитаз будет идеально чистым!
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