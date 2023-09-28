Чем древний оазис Сива, который посещали Александр Македонский и Клеопатра, привлекает туристов

Слово «оазис» всегда вызывает ощущение какой-то сказки и романтики. Бескрайние пустыни, палящее солнце – и вдруг перед тобой пальмы, дома и радушные хозяева. Примерно так выглядит расположенный в Египте древний оазис Сива. Только к вышеописанной картинке стоит прибавить большую концентрацию древних достопримечательностей – как рукотворных, так и природных. При доступности Египта для туристов в наше время любителю оригинальных локаций совсем несложно съездить в это необычное место на денёк-другой.
Македонского сюда привели птицы
Чтобы попасть в этот оазис, нужно сесть на автобус, отходящий вечером от автовокзала в Каире. Путь займет примерно 12 часов. Маршрут пролегает по пустынной местности с однообразным ландшафтом. Ехать нужно в сторону границы с Ливией, поэтому ближе к концу пути автобус будет несколько раз проезжать блокпосты, где у пассажиров досматривают вещи. Конечная точка маршрута расположена примерно в 30 километрах от границы.
Место расположения оазиса Сива.
Этот оазис – очень древний. Люди жили тут с X века до нашей эры. Самое раннее свидетельство о связи оазиса Сива с Древним Египтом можно отнести к периоду, в который правила 26-я династия фараонов: в это время здесь появился некрополь.
За свою историю эта местность не раз была под влиянием разных завоевателей и периодически оказывалась в зоне военных конфликтов. Историкам известно, что в ходе завоевания Персидской империи до этого оазиса доходил со своими войсками Александр Македонский. Причем, как считают исследователи, маршрут он определял, наблюдая за направлением, в котором летят птицы. Кстати, в Сиве неоднократно объявляли об обнаружении захоронения Александра Великого, однако каждый раз, приезжая в оазис по таким заявлениям и проводя исследования, эксперты приходили к выводам, что вызов ложный, и найденные останки великому полководцу не принадлежат.
Городок среди пустыни.
Кто в оазисе живёт
Сейчас оазис населяют в основном берберы – добрый и приветливый народ, всегда готовый прийти на помощь гостям и подсказать, как пройти в то или иное место.
Тут доброжелательная обстановка.
Кстати, в XI веке, по свидетельству современников, здесь жили также только представители этого народа, а вот в XII столетии тут можно было встретить и арабов, правда, их было меньшинство.
Местный закат.
Древний оазис существует тут тысячелетиями.
В этом оазисе есть старая часть, которая включает полуразрушенные глинобитные постройки, напоминающие лабиринты, и новая, построенная вокруг старой – покинутой людьми из-за небезопасности разрушающихся зданий. Новые дома выстроены уже более капитально, из бетона
В древние времена в глинобитных городских постройках жили семьи и старики. А холостяки до 40 лет селились в пещерах за пределами городских стен. Они охраняли город и местные поля.
Красоты оазиса.
Крепость, чудодейственный источник и не только
Древняя крепость Шали Гади (в переводе – «Отдалённый шали») – главная достопримечательность оазиса. Она построена из кершифа (смесь глины, кирпича и соли) прямо на скале, с использованием брёвен. Крепость окружена руинами древнего города.
Шали постепенно разрушается мелкими дождями и ветрами, однако она до сих пор остается очень популярной у туристов. Высота ее – примерно пять этажей. Ночью крепость красиво освещается прожекторами.
Когда-то крепость и каменные жилища были заселены множеством людей.
Жилища из глины и песка стоят веками.
Вообще у этого оазиса немало достопримечательностей. Это и руины Храма Оракула (некоторые надписи на них датируются IV веком), в котором Македонскому якобы предсказали, что он станет великим и его имя войдет в историю, и Гора мертвых, и некрополь Римского периода, включающий десятки гробниц, высеченных прямо в скале.
А это наследие Древнего Египта.
А еще в Сиве есть знаменитый горячий источник, который называют «ваннами Клеопатры». Он очень древний и окутан всяческими поверьями. Как несложно догадаться по названию, считается, что его вода дарит женщинам красоту. Мол, в нем купалась сама красавица Клеопатра, поэтому если современная женщина в него окунется, она станет такой же прекрасной, как легендарная египетская царица. Всего же источников тут около трех сотен, правда, некоторые из них уже пересохли или же близки к этому.
В источнике вода совсем тёплая, и считается, что когда-то в нём купалась Клеопатра.
Сива знаменит и своими солёными озерами. Вода в них – лазурно-голубая и очень прозрачная, причем, по заверениям туристов, даже более соленая, чем в Мертвом море.
Оазису есть чем удивить туристов.
В завершение хочется напомнить, что Сива – не просто древний город, а именно оазис. Поэтому если покинуть его пределы, перед вами сразу раскинется бескрайняя пустыня: светлые бархатные пески, барханы, и вокруг – ни души. Считается, что это самая красивая часть Сахары.
Местные пески очень красивы.
Кстати, о песке. Говорят, в Сиве практикуется интересный вид курортного лечения, и чтобы попробовать его, сюда приезжают отдыхающие даже из очень отдаленных мест. В жару человека закапывают в песок, оставляя одну голову, а после необычной процедуры укутывают в плотную ткань и поят подсоленным чаем. Те, кто проходил курс таких закапываний, утверждают, что это очень действенно и хвори как рукой снимает.
Пески и соли Сивы.
Текст: Анна Белова
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