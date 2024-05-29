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Как сложилась судьба младшего сына Наполеона Бонапарта

Младший сын Наполеона Бонапарта, единственный, рожденный в законном браке, Наполеон Франсуа Жозеф Шарль Бонапарт прожил короткую жизнь, Он стал наследником престола и был провозглашен императором Наполеоном II, но так и не был коронован. Несмотря на свое высокое происхождение, он был изолирован от французского двора и родителей и фактически стал узником при австрийском дворе.

Его ждала великая судьба, но надежд бонапартистов Орленок так и не оправдал, скончавшись в возрасте 21 года.

Как сложилась судьба младшего сына Наполеона Бонапарта


Как сложилась судьба младшего сына Наполеона Бонапарта

Свадьба Наполеона I с эрцгерцогиней Марией-Луизой, 2 апреля 1810 г.

После 13 лет брака Наполеон Бонапарт решил развестись с бездетной Жозефиной, чтобы жениться на женщине, которая смогла бы ему подарить наследника престола. К тому моменту у него уже было два незаконнорожденных сына – от Элеоноры Денюэль де ла Плень и Марии Валевской. При этом брак должен был стать династическим и укрепить положение Наполеона, породнив его с действующим легитимным монархом другого государства. Наполеон посватался к сестре российского императора Александра I, но получил отказ. Тогда его выбор пал на дочь австрийского императора Франца I Марию-Луизу. Их свадьба состоялась в 1810 г., а через год у них родился сын Наполеон Франсуа Жозеф Шарль, получивший титул Римского короля.

Как сложилась судьба младшего сына Наполеона Бонапарта

Рождение Наполеона Франсуа Жозефа

После экономического кризиса и военного краха Наполеон в 1814 г. отрекся от престола в пользу законного сына, однако победители объявили Бонапартов низложенными и восстановили во Франции власть Бурбонов. Императрица и сын были разлучены с Наполеоном и отправлены в Австрию. Поражение в битве при Ватерлоо в 1815 г. положило конец власти Наполеона Бонапарта. Его повторное отречение от престола в пользу сына не нашло поддержки, и хотя парижские законодательные органы в июне 1815 г. признали Наполеона II императором, коронован он так и не был и фактически никогда не царствовал.

Как сложилась судьба младшего сына Наполеона Бонапарта

Императрица Мария-Луиза с сыном

С 4-х лет Наполеон Франсуа Жозеф, прозванный Орленком из-за того, что орел был геральдическим символом французского императора, рос без отца. Мать была увлечена новым романом – ее избранником стал граф Найперг, от которого она родила четверых детей, а вскоре ее и вовсе разлучили с первым сыном. Кроме вполне понятных психологических проблем ребенка, обделенного вниманием родителей, были и трудности политического характера: Орленок постоянно находился под наблюдением австрийских властей и с детства был объектом интриг.

Как сложилась судьба младшего сына Наполеона Бонапарта

Томас Лоуренс. Наполеон II в детстве

При австрийском дворе позаботились о том, чтобы имя Наполеона вообще не упоминалось, а его сына стали называть вторым именем, на немецкий лад – Францем. Орленка заставили забыть французский язык и говорить только по-немецки. Его лишили наследственных прав на герцогство Пармское, но пожаловали титул герцога Рейхштадтского, по названию одного из поместий в Богемии. Его воспитывали как австрийского принца, он рос в замке Шенбрунн около Вены, но несмотря на высокое положение, он был фактически пленником при дворе. Члены правительства не спускали с него глаз, ведь бонапартисты возлагали на Орленка большие надежды как на вероятного претендента на французский престол.

Как сложилась судьба младшего сына Наполеона Бонапарта

Наполеон II, герцог Рейхштадтский

Юноша увлекался военной историей, много читал и мечтал о военной карьере и великих делах, но его способности так и не успели проявиться. Его гувернер о нем писал: «Недоверчивый, возможно, из-за своего положения, которое весьма здраво оценивал, он направлял на людей пристальный, испытующий взгляд, умел склонить их к разговору, наблюдать за ними и распознавать». В 20 лет Орленок был уже в чине подполковника, но через год он заболел туберкулезом легких и в 1832 г. скоропостижно скончался. Какое-то время ходили слухи о том, что он был отравлен, но они не нашли подтверждения.

Как сложилась судьба младшего сына Наполеона Бонапарта

Наполеон II, герцог Рейхштадтский

Орленок так и не осуществил ни своих мечтаний, ни возложенных на него надежд бонапартистов. Прямых потомков у Наполеона I Бонапарта не осталось, и французский престол занял двоюродный брат Орленка, принц Луи Наполеон, провозгласивший себя в 1852 г. императором Наполеоном III. Воссоединиться со своим отцом Орленку довелось только после смерти, когда по приказу Гитлера его останки были перевезены в Париж и захоронены рядом с могилой Наполеона Бонапарта.

Как сложилась судьба младшего сына Наполеона Бонапарта

Орленок, Наполеон Франсуа Жозеф

Наполеон II стал одной из самых загадочных и романтических фигур французской истории. Его судьба вдохновила Эдмона Ростана на создание пьесы в стихах «Орленок», которая стала настольной книгой Марины Цветаевой, в юности боготворившей Наполеона и его сына и поклонявшейся им с такой страстью, что даже заменила икону в киоте на портрет Наполеона. Орленку посвящен ряд ее стихотворений.

Как сложилась судьба младшего сына Наполеона Бонапарта

Орленок, Наполеон Франсуа Жозеф на смертном одре

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