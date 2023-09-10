



15 самых необычных супов в мире с нетрадиционными ингредиентами



С детства всем твердили, что суп обязан быть в ежедневном меню. Будь это тарелка горячего куриного супа холодным зимним вечером или холодный огуречный суп, который приятно охлаждает в жаркий летний день, будь это просто первое блюдо перед основным или вечерняя попытка заморить червячка – все приветствуется. В мире невероятное количество их рецептов – просто вкусных или полезных, обычных и необычных, но есть по-настоящему нетрадиционные супы.