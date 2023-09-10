15 самых необычных супов в мире с нетрадиционными ингредиентами
С детства всем твердили, что суп обязан быть в ежедневном меню. Будь это тарелка горячего куриного супа холодным зимним вечером или холодный огуречный суп, который приятно охлаждает в жаркий летний день, будь это просто первое блюдо перед основным или вечерняя попытка заморить червячка – все приветствуется. В мире невероятное количество их рецептов – просто вкусных или полезных, обычных и необычных, но есть по-настоящему нетрадиционные супы.
Кроме гнезд, в супы кладут крыс, змей и самые непредсказуемые части других животных. Археологи верят, что первый суп появился в истории кулинарии в 6000-х годах до н.э. и был приготовлен из гиппопотама. По свидетельствам Самюэля Бейкера, исследователя 19 столетия, суп из гиппопотама достаточно вкусный и наваристый. Для его приготовления брали мясо, жир и кожу животного, долго варили. А голову, вымоченную в уксусе, подавали к супу. От Франции до Сингапура существуют разные рецепты данного супа.
15. Суп Кибуру
Суп Кибуру
Это любимый суп племени Чагга, члены которого живут у подножия горы Килиманджаро. В основу входят банан и кофе - то, что им доступно. Третьим ингредиентом в супе является грязь, которая выступает в роли приправы. Приготовить такой суп очень просто.
14. Суп из игуаны
Суп из игуаны
Супом угостят по всему Карибскому региону, особенно в Арубе, где игуана считается просто курицей. В нём, кроме мяса, много овощей. Игуана действительно напоминает курицу по вкусу, но она костлявая и с чешуей, зато считается афродизиаком. Дело в том, что у игуаны два пениса, точнее один, но разветвлённый.
13. Суп «Дракон-тигр-феникс»
Суп «Дракон-тигр-феникс»
Этот суп с магическим названием считается традиционным блюдом китайской кухни, эксклюзивным в южных районах Китая, например, в Гуандуне. Но в нём не присутствуют ингредиенты, заявленные в названии – это просто метафора. В супе есть мясо змеи, в роли дракона, кота-циветты, в роли тигра, и курицы, в роли феникса.
12. Суп Тиен Кхан
Суп Тиен Кхан
Это традиционный суп жителей азиатских стран. Вьетнамский Кровавый суп готовят из свежей крови утки, но странности на этом не заканчиваются, так как необходимо добавить еще и зоб птицы. Для того чтобы кровь свернулась, его охлаждают в холодильнике, таким и подают. Считается, что суп придает сил и тому, кто кушает, и тому, кто его готовил.
11. Суп Менудо
Суп Менудо
Это традиционный суп, по-английски он так и называется «Мексиканский суп», который готовят в коровьем желудке для особых случаев, например, для лечения похмелья. Основные ингредиенты это желудок коровы и кукурузная каша. Суп варят долго на медленном огне и, как говорят, он получается очень вкусный благодаря нежному желудку.
10. Суп из пива
Суп из пива
Пивной суп – это рай для любителей пива, так как его подают с хлебом на завтрак, символ хорошего дня. Его придумали в Германии, но со временем в средневековье он стал популярным во всей Европе. Основным ингредиентом в супе, конечно же, есть пиво, в которое добавляют обжаренную муку. Впрочем, существуют разные рецепты, в некоторых из них еще используют картофель.
9. Суп из летучих мышей
Суп из летучих мышей
Этот суп популярен на островах Палау в Тихом океане. Его готовят из летучих мышей, несмотря на болезни, которые эти животные разносят, и кокосового молока, в котором и варят мясо животного несколько часов. В некоторых ресторанах предлагают попробовать суп, из тарелки с которым смотрит голова летучей мыши.
8. Хаш
Хаш
Существует много разновидностей этого блюда. Киприоты готовят суп из головы ягненка, в Армении из коровьих ног и иногда и головы, в Иране и Азербайджане – из голов и копыт овец, а в Ираке в него добавляют еще желудок и ноги. Албанцы добавляют голову овцы, свиньи и другого домашнего скота. Такой суп идеально подходит к зимнему периоду года.
7. Суп из петушиных яичек
Суп из петушиных яичек
Суп очень похож на традиционный куриный суп с лапшой, но в нем вместо куриного мяса используют петушиные яички. Их готовят вместе с овощами в бульоне до готовности. Говорят, что у них кремовая текстура в супе и похожи они на сыр тофу, просто с толстой кожицей. Считается, что суп благоприятно влияет на состояние женской кожи и мужской силы.
6. Супу
Супу
Супу похож на мексиканский суп Менудо, единственное отличие в том, что в коровьем желудке варят разные части козы: язык, сердце, легкие, печень и голова. Если повезет, то в супе можно найти коровьи копыта и хвост. Им лечат похмелье, а традиционно едят на завтрак.
5. Суп #5
Суп #5
В бульон для приготовления супа кладут пенис и яички быка, известные ингредиенты всех блюд, которые считаются афродизиаками. Гениталии быка опускают в кипящую воду, добавляют овощи и специи. Этот суп популярен в Юго-Восточной Азии. Кстати, в китайских ресторанах он так и называется - суп №5.
4. Суп с шоколадом
Суп с шоколадом
Те, кто не могут позволить себе дорогой экзотический суп, но имеют желание попробовать нечто необычное, могут съесть шоколад с лапшой. Блюдо от японских кондитеров "Лотте" и шоколадного бренда Ганы подойдет для празднования Дня Святого Валентина. В блюде присутствует сочетание сладкого и соленого, шоколада и специй.
3. Суп из пениса тигра
Суп из пениса тигра
Из всех супов из гениталий животных суп из пениса тигра считается самым дорогим. Он был эксклюзивным блюдом в Китае и считался природной «Виагрой». Пенис тигра вымачивали неделю в воде и затем варили целый день на маленьком огне со специями и лекарственными травами, иногда добавляли кости тигра. Несмотря на то, что тигр становится вымирающим видом, ингредиенты можно приобрести на азиатских рынках по всему миру. Иногда вместо тигра используют соответствующие части оленя или быка.
2. Черепаховый суп
Черепаховый суп
Судя по названию, основным ингредиентом в супе считается черепаховое мясо. Это дорогой и деликатесный суп, который является традиционным в некоторых культурах, например, в Сингапуре и США, Китае и Восточной Азии. Для него используют зеленых черепах с мягким панцирем. Разновидностью является суп из Каймановых черепах, который готовят в США, особенно на юге страны. При употреблении подобных супов есть шанс тяжело отравиться.
1. Суп из птичьих гнезд
Суп из птичьих гнезд
Суп из гнезд ласточек всегда считался в Китае деликатесным и очень дорогим. Его подают только в некоторых ресторанах. Гнездо ласточки лепят при помощи грязи, помета и своей слюны, вот эта слюна и выполняет в супе роль желатина.
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